نائب محافظ البنك المركزي البريطاني ديف رامسدن: العملات المشفرة ليست مخزنًا للقيمة

تام شمس - الثلاثاء 30 أبريل 2019 06:55 مساءً - قال ديف رامسدن، نائب محافظ البنك المركزي في المملكة المتحدة، إن الأصول المشفرة متقلبة للغاية بحيث لا يمكن أن تكون مخزنًا للقيمة. وقد أدلى رامسدن بتعليقاته في مقابلة مع سي إن بي سي نُشرت يوم ٣٠ أبريل.

حيث أشار رامسدن نائب محافظ بنك إنجلترا (BOE) أنه منذ أكثر من عام، خلصت لجنة السياسة المالية في المملكة المتحدة (FPC) إلى أن تقلب العملات المشفرة يعني أنها لا يمكن أن تكون مخزنًا للقيمة. علاوة على ذلك، توصلت اللجنة أيضًا إلى أن العملات المشفرة ليست وسيلة عملية للتبادل لأن تكلفة المعاملات كانت مرتفعة جدًا.

وقد أخبر رامسدن سي إن بي سي أن لجنة السياسة المالية في المملكة المتحدة قد أعلنت أن العملات المشفرة لا تفي بتعريف العملة، مشيرًا إلى أنه نظرًا لصغر حجم سوقها، فإنها لا تشكل تهديدًا للاستقرار المالي. وفي المقابلة، صرح أن استنتاجات اللجنة لا تزال قائمة اليوم.

وفي شهر يناير من هذا العام، قال موظف آخر في بنك إنجلترا - هو فان ستينيس، كبير مستشاري حاكم بنك إنجلترا مارك كارني - إن العملات المشفرة تفشل في الاختبارات المالية الأساسية.

وعلى النقيض من ذلك، وردًا على استطلاع نشره بنك إنجلترا على تويتر حول الشكل المفضل للعملات لتلقي هدية عيد الميلاد في ديسمبر الماضي، قال ٧٠٪ من المجيبين أنهم يفضلون العملات الرقمية.