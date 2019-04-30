هاكرز يتمكنون من اختراق خدمة البريد الإلكتروني التابع لـ “مايكروسوفت” وسرقة العملات الرقمية

بدأت الأخبار تزداد سوءاً لمستخدمي خدمات البريد الإلكتروني من شركة “مايكروسوفت” مثل Hotmail أو MSN أو Outlook, حيث زعم عدد من مستثمري العملات الرقمية المشفرة تأثرهم بإختراق مؤخرا استهدف عملاتهم الرقمية.

ادعى أحد المستخدمين في منتدى متخصص في عالم العملات الرقمية في هولندا, أنه فقد ما يفوق 1 من عملة البيتكوين الرقمية (BTC), ما يقارب 5,300 دولار, عندما استخدم الهاكر حساب البريد الإلكتروني الخاص به لتغيير كلمة المرور الخاصة به والوصول إلى حسابه في منصة Kraken في شهر مارس الماضي, وعلق عدد من مستخدمي “ريديت” على تجارب مماثلة حول الحادثة.

ووفقاً لما ذكرته شركة “مايكروسوفت”, فقد حدث انتهاك في الفترة ما بين 1 يناير و 28 مارس من هذا العام, ومن خلاله وصل عدد من الهاكرز إلى رسائل البريد الإلكتروني للمستخدمين عبر “مايكروسوفت”.

ولكن ذكر بيان البريد الإلكتروني من “مايكروسوفت” للمستخدمين المتأثرين أن الهاكرز قد يكونوا قد وصلوا إلى بيانات البريد الإلكتروني مثل جهات الإتصال ولكن ليس لرسائل البريد الإلكتروني أو أي من المرفقات.”

Advertisements

مقالات ذات صلة

بعد ذلك بيومين, ظهرت تقارير تفيد بأ، الهاكرز تمكنوا بالفعل من الوصول إلى محتوى البريد الإلكتروني وقراءة الرسائل. ولم ترد “مايكروسوفت” حتى الآن على المعلومة الأخيرة لهذا الإختراق الأمني.

ويأتي هذا بعد أسبوع واحد من تقرير حول استخدام أحد الأسخاص طريقة نادرة لسرقة ما قيمته 7.5 مليون دولار من العملات الرقمية وذلك عن طريق تخمين المفاتيح الخاصة.