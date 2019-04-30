بدأت الأخبار تزداد سوءاً لمستخدمي خدمات البريد الإلكتروني من شركة “مايكروسوفت” مثل Hotmail أو MSN أو Outlook, حيث زعم عدد من مستثمري العملات الرقمية المشفرة تأثرهم بإختراق مؤخرا استهدف عملاتهم الرقمية.
ادعى أحد المستخدمين في منتدى متخصص في عالم العملات الرقمية في هولندا, أنه فقد ما يفوق 1 من عملة البيتكوين الرقمية (BTC), ما يقارب 5,300 دولار, عندما استخدم الهاكر حساب البريد الإلكتروني الخاص به لتغيير كلمة المرور الخاصة به والوصول إلى حسابه في منصة Kraken في شهر مارس الماضي, وعلق عدد من مستخدمي “ريديت” على تجارب مماثلة حول الحادثة.
ووفقاً لما ذكرته شركة “مايكروسوفت”, فقد حدث انتهاك في الفترة ما بين 1 يناير و 28 مارس من هذا العام, ومن خلاله وصل عدد من الهاكرز إلى رسائل البريد الإلكتروني للمستخدمين عبر “مايكروسوفت”.
ولكن ذكر بيان البريد الإلكتروني من “مايكروسوفت” للمستخدمين المتأثرين أن الهاكرز قد يكونوا قد وصلوا إلى بيانات البريد الإلكتروني مثل جهات الإتصال ولكن ليس لرسائل البريد الإلكتروني أو أي من المرفقات.”
مقالات ذات صلة
بعد ذلك بيومين, ظهرت تقارير تفيد بأ، الهاكرز تمكنوا بالفعل من الوصول إلى محتوى البريد الإلكتروني وقراءة الرسائل. ولم ترد “مايكروسوفت” حتى الآن على المعلومة الأخيرة لهذا الإختراق الأمني.
ويأتي هذا بعد أسبوع واحد من تقرير حول استخدام أحد الأسخاص طريقة نادرة لسرقة ما قيمته 7.5 مليون دولار من العملات الرقمية وذلك عن طريق تخمين المفاتيح الخاصة.
معجب بهذه:
إعجاب تحميل...
كانت هذه تفاصيل خبر هاكرز يتمكنون من اختراق خدمة البريد الإلكتروني التابع لـ “مايكروسوفت” وسرقة العملات الرقمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب بيتكوين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.