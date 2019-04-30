E*Trade المالية تسمح لعملائها بتداول العملات الرقمية

تستيقظ E * Trade Financial Corp عندما يتعلق الأمر بأهمية السماح لعملائها بالقدرة على تداول العملات الرقمية حيث إنها على استعداد للسماح لهم بتداول عملتي Bitcoin و Ethereum ، وفقًا تقرير صادر عن بلومبرج.

: ET Trade

هي مؤسسة مالية توفر تداول الأصول المالية بما في ذلك الأسهم العادية والأسهم المفضلة والعقود الآجلة وصناديق التبادل التجاري والخيارات وصناديق الإستثمار المشترك واستثمارات الدخل الثابت كما توفر خدمات لخطط ملكية أسهم الموظفين وخدمات المستشارين وإقراض الهامش والخدمات المصرفية عبر الإنترنت ، وخدمات إدارة النقد .

في حين أن البنوك وغيرها قد تخلت عن فكرة العملات الرقمية ، فإن استعداد E * Trade للسماح للعملاء بالتداول أمر في غاية الأهمية حيث تعتبر خطوة أخرى في التبني الجماعي للعملات الرقمية ، التي تعرضت للكثير من الانتقادات من خلال المؤسسات المالية المهمة و الكبرى .

تحدث بلومبرج إلى مصادر مجهولة حول خطط E * Trade إن السماح بتداول العملات الرقمية سيجعل E * Trade واحدة من أكبر شركات السمسرة في الأوراق المالية لتقديم هذه الخدمة ، وفقًا لـ Bloomberg E*Trade ستنضم إلى قافلة المنصات الكبيرة والمعروفة مثل Coinbase بالإضافة إلي Robinhood وهو تطبيق لتداول الأسهم بدون عمولة وبدأ في السماح بتداول العملات الرقمية في العام الماضي .

لم تتم الإشارة بعد إلى تفاصيل حول متى سيتم إطلاق خدمة E * Trade أو حتى هيكل الرسوم .

تم إستقبال الخبر بشكل إيجابي من قبل عشاق العملات الرقمية ريتشارد دينيس ، مؤسس وكبير مستشاري العملات الرقمية في temtum ، بحث عن التبني الجماعي وبدأ متفائلا بهذة الخطوة التي من شأنها رفع مستوى قيمة العملات الرقمية.

“رؤية E * Trade تقدم تداول العملة الرقمية من شأنه أن يجلب بعض الثقة التي تشتد الحاجة إليها فيما يمكن اعتباره وقت مشاعر متقلبة تجاه عمليات تبادل العملات الرقمية.

سيوفر تبني المنصة بديلاً عن سلالم المعلومات وتوسيع نطاق الجماهير وتنويع التركيبة السكانية للمستثمرين ، مع أمل زيادة تدفق الأموال إلى السوق ، لكنهم لن يحلوا ما يحتاجه المستهلكون لإستخدام العملات الرقمية . “

عبّر مجتمع العملة الرقمية ومحبيها أيضًا على Twitter عن سعادتهم بشأن الإطلاق المحتمل حيث عبّر الكثيرين عن انتظارهم لهذا الحدث المهم .

تلقت العملات الرقمية ضربة إلى حد ما الأسبوع الماضي على Bitfinex و Tether. يوم الخميس ، حصلت النيابة العامة في نيويورك ليتيتيا جيمس على أمر من المحكمة لإغلاق تداول العملة .

يزعم المدعي العام في نيويورك أن Bitfinex – تاريخيا واحدة من أكبر منصات Bitcoin – لا تمتلك ما يعادل 850 مليون دولار من Tether وأنها ربما تكون مذنبة بالاحتيال نتيجة لذلك .

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في خطوة تبدو وكأنها تمضي أكثر من أي عملية احتيال مزعومة ، طلبت AG أيضًا من Tether تسليم المستندات التي قد يكون بعض التجار غير مرتاحين لها و يتضمن هذا سجلات كاملة عن الأشخاص الذين يحملون Tether ويعتقد أنهم يقيمون في نيويورك.

قال Dennis:

“لقد زادت أخبار الأسابيع الماضية التي تتضمن Bitfinex و Tether من الخوف بين المستثمرين في العملات الرقمية ، وربما أثرت على معنويات السوق مرة أخرى ، حيث بدا أن هذه الصناعة تمضي قدماً بأمل جديد”.

يشير Dennis إلى أن تبني العملات الرقمية وما هو مطلوب من أجل “التبني الجماعي” هو أن تذهب إلى أبعد من مجرد منصات التداول الأكثر ثقة ، مثل Coinbase و Robinhood ، اللتان “أحسنتا بتقديم أداء جيدً على مستوى العالم”.

لسوء الحظ ، لا يزال هناك الكثير للوصول إلى الهدف المشترك المتمثل في زيادة إعتماد العملات الرقمية .

يجب أن تتم معالجة المشكلات المتعلقة بالسرعة والأمان وقابلية التوسع واستهلاك الموارد ثم سنرى تحول السوق إلى إستخدام العملات الرقمية بدلاً من التداول أو تخزينه – طالما سيتم دمجه مع طرق محددة وقابلة للتحقيق إلى السوق .

المصدر : www.ccn.com

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