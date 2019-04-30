المستقلون ينتقلون إلى مدفوعات البلوكشين عبر محفظة MenaPay الرقمية

العمل المستقل هو نموذج متعارف عليه ويحتاج بالتأكيد إلى حلول سريعة وموثوقة عندما يتعلق الأمر بالدفعات. يأتي حل MenaPay عبر منصة دفع عبر الهاتف المحمول تعتمد على تقنية البلوكشين وتلبي جميع المتطلبات وتسهل عملية التعاون بين الشركات والمستقلين حول العالم.

صرح السيد, تولجا اودوجلو, المدير العام لـ شركة MenaPay: “بفضل طريقة الدفع القائمة على تكنولوجيا البلوكشين في MenaPay, أصبح بإمكان المستقلين في جميع أنحاء العالم من تلقي المدفوعات في ثوانٍ. ويأتي ذلك عبر إنشاء محافظ MenaPay الرقمية, وستتيح لهم إدارة شؤونهم المالية بشكل أسهل وأكثر تحكماً.”

تنتشر اليوم فرص العمل الحر والعمل عن بُعد بشكل متسارع في مجالات متعددة مثل كتابة المحتوى, والترجمة, والتصميم والبرمجة وتطوير الويب. ولكن وفقاً لدراسة حديثة, فإن أكثر من 50 في المئة من المستقلين يواجهون مشاكل في الدفع. ومن ناحية أخرى, تتأثر هذه المدفوعات إذا كان بين دول مختلفة بسبب أسعار الصرف والافتقار إلى حلول الدفع السريعة والآمنة.

من الممكن الآن التسجيل في نظام الدفع المبتكر MenaPay عبر تطبيق الهاتف المحمول, وبعد الإنتهاء من عملية التسجيل السريعة سيتم إكمال عملية الدفع بسهولة وبسرعة بإستخدام العملة الرقمية MenaCash.

يمكن للمستخدمين شراء المنتجات أو الخدمات المقدمة من قبل العديد من المتاجر والشركات والمؤسسات بإستخدام عملة MenaCash الرقمية, كما يمكن للمستخدم رؤية القائمة الكاملة لهذه المتاجر عبر تطبيق الهاتف المحمول.

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توفر MenaPay, أول منصة للمدفوعات بدون فوائد وتخدم جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا, وتركز المنصة على الثقة والشفافية بفضل تقنية البلوكشين, كما يتم التحكم في تدفقات الأموال من قبل شركات تدقيق مستقلة.

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