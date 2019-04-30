ناسداك تضيف مؤشر ريبل الجديد من بريف نيو كوين إلى خدمة البيانات العالمية

تام شمس - الثلاثاء 30 أبريل 2019 03:57 مساءً - أعلنت بورصة ناسداك، وهي أكبر بورصة في العالم، أنها أدخلت مؤشر سيولة ريبل (XRRLX)، وهو مؤشر ريبل جديد، على خدمة البيانات العالمية. وقد تم الإعلان عن الخبر في منشور على موقعها الإلكتروني نُشر يوم ٢٩ أبريل.

وحسب إعلان، يعد التطوير جزءًا من شراكة نشر البيانات في بورصة ناسداك مع شركة تحليل العملات المشفرة بريف نيو كوين. وبحسب ما ورد سترسل الشركة معلومات مستوى مؤشر ريبل في الوقت الفعلي عن خدمة بيانات مؤشرات ناسداك العالمية (GIDS). وفي إعلان منفصل، أشارت بريف نيو كوين:

"تأتي مصادر بيانات ريبل XRPLX من أكثر البورصات سيولة من حيث الحجم وعمق دفتر الطلبات [...] وتشمل البورصات الحالية لـ XRPLX بيتفينكس وبيتستامب وبولونيكس وكراكن مع إضافة كوين بيز في المراجعة التالية. " Advertisements

ووفقًا لموقع الويب المخصص، فإن GIDS هي عبارة عن خدمة تهدف إلى توفير قيم في الوقت الفعلي لمؤشراتها ومنتجاتها المتداولة المدرجة، في حين تقوم ناسداك أيضًا بتجميع وتقديم معلومات عن الأوزان والمكونات، وإجراءات الشركات ومجموعة كبيرة من البيانات الإضافية.

في فبراير، بدأت ناسداك بالفعل في إدراج مؤشر سيولة بيتكوين (BLX) ومؤشر سيولة إيثريوم (ELX) من بريف نيو كوين.

وحسبما أفاد كوينتيليغراف في مارس، أعلن كوين ماركت كاب أنه سيُطلق مؤشرين مرجعيين للعملات المشفرة في خدمة بيانات مؤشر ناسداك العالمية وبلومبرغ ترمينال، وتومسون رويترز إيكون وشتوتغارت بورس.