الرئيس التنفيذي لـ عملة PAX الرقمية المستقرة يعلق على قضية التيثر (USDT)

في أعقاب الأخبار التي تفيد بأن المدعي العام لولاية نيويورك قام برفع دعوى قضائية ضد منصة Bitfinex و شركة التيثر (Tether) التابعة لها الدولار الرقمي (USDT), سارع فرق عمل مشاريع العملات الرقمية المستقرة الأخرى إلى استغلال هذه الفرصة.

من بين هذه الشركات هي شركة Paxos, التي قامت بالإعلان مباشرة عن إعلانها عن إصدار 100 مليون عملة رقمية (PAX) على شبكة Ontology.

كما علق الرئيس التنفيذي لـ شركة Paxos على خبر الدعوى القضائية بأنه لم يكن خبر مفاجئ بالنسبة له. وذكر: “تقوم صناعة الكريبتو بتداول المليارات من الدولارات يومياً, والاعتماد على منصات و عملات رقمية مستقرة دون ترخيص أو تسجيل أو رقابة قانونية يعد أمر سيء للصناعة.”

وأضاف الرئيس التنفيذي لـ شركة Paxos: “علمنا أن هذه المشكلة ستأتي عاجلاً أم آجلاً ولهذا السبب قمنا ببناء شركة Paxos في إطار تنظيمي ورقابي لكل من العملة الرقمية المستقرة (PAX) و منصة itBit.”

Advertisements

مقالات ذات صلة

يجدر بالإشارة إلى أن عملة PAX الرقمية هي واحدة من العملات الرقمية المستقرة والمرتبطة بالدولار الأمريكي التي وافقت عليها دائرة الخدمات المالية في نيويورك (NYDFS).

وأنهى الرئيس التنفيذي لـ شركة Paxos حديثه قائلاً: “من المهم تواجد الرقابة الحكومية في سوق العملات الرقمية, وهذه الأخبار تعزز إيماننا بأن التنظيم والرقابة يخلقان ثقة واستقراراً لصناعة الكريبتو, ونفتخر بالحصول على موافقة دائرة الخدمات المالية في نيويورك (NYDFS) كنوع من التنظيم والرقابة.”