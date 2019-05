مسلسل Game of Thrones : من قتل في معركة ونترفال؟

لقد قام مسلسل Game of Thrones بتحطيم رقمٍ قياسيٍ جديد مرة أخرى من خلال حلقة ليلة الأحد ( The Long Night ) التي تضمنت معركة Battle of Winterfell الدموية .

و كان أطول مشهد حربي على الإطلاق يُبث على التلفاز أو يعرض في السينمات ( نعم ، فهو أطول من معركة “Battle of Helm’s Deep” في فيلم “The Lord of the Rings : The Two Towers” ) . و تم فقد بعض الأسماء الشهيرة من عالم Game of Thrones في خلال هذه المعركة .

لقد كان لمعركة Battle of Winterfell – التي استغرق تصويرها 55 يومًا – ميزانية تناسب هذا العمل الضخم . و لكن كم تكلف ذبح كل من الشخصيات الرئيسية في مجرد حلقة تاريخية واحدة ؟

من الواضح أن مصدر هذه المعلومات ( spoilers ahead ) .

و قد نشر الحساب الرسمي لمسلسل Game of Thrones على موقع تويتر قائلاً :

” ( The Night King ) قادم . “

لقد منحت شبكة HBO التليفزونية المنتجين المنفذين لمسلسل Game of Thrones ميزانية قدرها 90 مليون دولار أمريكي للموسم الأخير و تبلغ تكلفة كل حلقة من حلقات المسلسل 15 مليون دولار أمريكي ( تكلفة الحلقة الواحدة تعد أكبر من ميزانية بعض أفلام هوليود ) .

يمكننا أن نفترض بشكل معقول أن معركة Battle of Winterfell قد تكلفت أكثر من بعض الحلقات الأخرى في المسلسل . كما أن مبلغ الـ 15 مليون دولار أمريكي لا يشمل تكلفة المؤثرات الخاصة أو إعادات التصوير و لكن تضامناً مع هذه الحسبة دعونا نتوقف عند رقم الـ 15 مليون دولار أمريكي فقط .

و قد غردت “لطيفة أديبايو أوهايو” Latifa Adebayo Ohio من حسابها الشخصي على موقع تويتر قائلة :

” تبلغ مدة عرض معركة Battle of Winterfell على الشاشة حوالي 82 دقيقة ، و يمكن القول أنها أطول سلسلة معارك تم تصويرها على الإطلاق . ” ” تحتوي حلقة مسلسل Game Of Thrones على أكثر من 750 شخصية مشتركة في الأحداث و قد تم تصوير الحلقة على مدار 55 يومًا بميزانية تزيد عن 15 مليون دولار أمريكي . ” ” إن هذه الحلقة تُعد فيلماً بمفردها . “

بعد ذلك ، نحن في حاجة إلى معرفة من قُتل في هذه المعركة . سوف نتجاهل الشخصيات التابعة لـ “Dothraki” و “Unsullied” التي هلكت و سوف نقوم بالتركيز على الشخصيات الرئيسية في المسلسل :

The Night King : تم أخيراً قتل “The Night King” – الذي كان يبدو أنه غير قابل للتدمير – على يد القاتلة “آريا ستارك” Arya Stark .

2. Theon Greyjoy : قبل عرض الحلقة كان من المتوقع له النصر و ليس أن يتم قتله في المعركة . لقد قُتل و هو يدافع عن “بران ستارك” Bran Stark .

Advertisements

3. Ser Jorah Mormont : قُتل و هو يفعل ما كان يفعله منذ الموسم الأول من المسلسل و هو حماية “دنيرس تارجارين” Daenerys Targaryen .

4. Melisandre : أزالت Melisandre of Asshai تميمة خلودها بمشهد موتها الدرامي .

5. Lady Lyanna Mormont : قُتلت أثناء قتال وحش “زومبي” جليدي عملاق .

6. Dolorous Edd : كان Edd Tollett – القائد السابق لـ ( Night’s Watch ) – أول من قُتل في المعركة الملحمية مساء الأحد .

7. Viserion – قُتل التنين في الموسم الماضي – وعاد كأنه تنين الجليد- ثم قُتل مرة أخرى في معركة Battle of Winterfell .

8. Lord Beric Dondarrion : قُتل “بريك” Beric ( و تم أحيائه ) عدة مرات في خلال ملحمة Game Of Thrones . يمكنكم إضافه مقتله في الليلة الماضية إلى أرشيف المرات السابقة .

وقد غرد “آر كارتيكيان” R Karthikeyan من حسابه الشخصي على موقع توتير قائلاً :

” رد الفعل هو كل شيء “

وفقاً لـ ميزانية قدرها 15 مليون دولار أمريكي و ثماني حالات قتل لشخصيات رئيسية على الشاشة ، فإن متوسط تكلفة قتل كل شخصية منهم يُقدر بـ 1.875 مليون دولار أمريكي .

لقد كانت مدة بث مشهد معركة Battle of Winterfell هو الأطول على الإطلاق على الشاشة ، متغلباً على مدة بث مشهد المعركة الملحمي ( battle at Helm’s Deep ) في فيلم ( Lord of The Rings ) و التي وصلت إلى ( 40 دقيقة ) . وفقاً لمجلة Entertainment Weekly ، أجرى المخرج “ميغيل سابوجنيك” Miguel Sapochnik بحثاً موسعاً لتصوير المشهد التاريخي :

” عند التحضير لتصوير المشهد ، حاول (ميغيل) “سابوجنيك” إيجاد أطول مدة عرض لتسلسل معركة في تاريخ السينما و لم يتمكن من ذلك . كان المشهد الأقرب لذلك هو ( Helm’s Deep siege ) في فيلم ( The Lord of the Rings ) الذي كانت مدة عرضه تقارب الـ 40 دقيقة . لقد درس “ميغيل سابوجنيك” فيلم ( The Lord of the Rings : The Two Towers ) لتحديد الوقت الذي سيشعر فيه الجمهور بـ “الإرهاق من المعركة” بسبب الكمية الزائدة من التقطيع و حصد الأرواح . “يبدو أن الطريقة الوحيدة للتعامل مع الأمر بشكل صحيح هي أن تضع نفسك مكان المشاهد و تنظر إلى كل مقطع من المشهد و تسئل نفسك : لماذا سأهتم بمتابعة المشاهدة ؟ “

إن محبي المسلسل الآن في انتظار النهاية الملحمية لهذه السلسلة مع بقاء خمس حلقات فقط حتى يصل Game of Thrones إلى نهاية درامية .

عزيزي القاريء ، بإمكانك القيام بوضع تعليقك أو طرح أسئلتك ، بالقسم الخاص بالتعليقات أدناه . .

المصدر : CCN

إقرأ أيضاً المقالات التالية :

إخلاء مسؤولية

إن موقع الخليج 365 الإخباري ، يقوم بعرض الأخبار فقط بشكل حيادي ، و لا يعرض أي نصائح إستثمارية ، حول عملات رقمية بعينها ، أو حول عروض طرح أولية ، و لا يشجع أحد على الدخول ضمن ما قد يبدو أنها نصائح استثمارية ، و من ثم يخلي المسؤولية تماماً من أي قرار استثماري يقوم به القارئ .

تابعونا على التلجرام