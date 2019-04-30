مسلسل Game of Thrones : من قتل في معركة ونترفال؟

لقد قام مسلسل Game of Thrones بتحطيم رقمٍ قياسيٍ جديد مرة أخرى من خلال حلقة ليلة الأحد ( The Long Night ) التي تضمنت معركة Battle of Winterfell الدموية .
و كان أطول مشهد حربي على الإطلاق يُبث على التلفاز أو يعرض في السينمات ( نعم ، فهو أطول من معركة “Battle of Helm’s Deep” في فيلم “The Lord of the Rings : The Two Towers” ) . و تم فقد بعض الأسماء الشهيرة من عالم Game of Thrones في خلال هذه المعركة .
لقد كان لمعركة Battle of Winterfell – التي استغرق تصويرها 55 يومًا – ميزانية تناسب هذا العمل الضخم . و لكن كم تكلف ذبح كل من الشخصيات الرئيسية في مجرد حلقة تاريخية واحدة ؟
من الواضح أن مصدر هذه المعلومات ( spoilers ahead ) .
و قد نشر الحساب الرسمي لمسلسل Game of Thrones على موقع تويتر قائلاً :
” ( The Night King ) قادم . “
لقد منحت شبكة HBO التليفزونية المنتجين المنفذين لمسلسل Game of Thrones ميزانية قدرها 90 مليون دولار أمريكي للموسم الأخير و تبلغ تكلفة كل حلقة من حلقات المسلسل 15 مليون دولار أمريكي ( تكلفة الحلقة الواحدة تعد أكبر من ميزانية بعض أفلام هوليود ) .
يمكننا أن نفترض بشكل معقول أن معركة Battle of Winterfell قد تكلفت أكثر من بعض الحلقات الأخرى في المسلسل . كما أن مبلغ الـ 15 مليون دولار أمريكي لا يشمل تكلفة المؤثرات الخاصة أو إعادات التصوير و لكن تضامناً مع هذه الحسبة دعونا نتوقف عند رقم الـ 15 مليون دولار أمريكي فقط .
و قد غردت “لطيفة أديبايو أوهايو” Latifa Adebayo Ohio من حسابها الشخصي على موقع تويتر قائلة :
” تبلغ مدة عرض معركة Battle of Winterfell على الشاشة حوالي 82 دقيقة ، و يمكن القول أنها أطول سلسلة معارك تم تصويرها على الإطلاق . ”
” تحتوي حلقة مسلسل Game Of Thrones على أكثر من 750 شخصية مشتركة في الأحداث و قد تم تصوير الحلقة على مدار 55 يومًا بميزانية تزيد عن 15 مليون دولار أمريكي . ”
” إن هذه الحلقة تُعد فيلماً بمفردها . “
بعد ذلك ، نحن في حاجة إلى معرفة من قُتل في هذه المعركة . سوف نتجاهل الشخصيات التابعة لـ “Dothraki” و “Unsullied” التي هلكت و سوف نقوم بالتركيز على الشخصيات الرئيسية في المسلسل :
- The Night King : تم أخيراً قتل “The Night King” – الذي كان يبدو أنه غير قابل للتدمير – على يد القاتلة “آريا ستارك” Arya Stark .
2. Theon Greyjoy : قبل عرض الحلقة كان من المتوقع له النصر و ليس أن يتم قتله في المعركة . لقد قُتل و هو يدافع عن “بران ستارك” Bran Stark .
3. Ser Jorah Mormont : قُتل و هو يفعل ما كان يفعله منذ الموسم الأول من المسلسل و هو حماية “دنيرس تارجارين” Daenerys Targaryen .
4. Melisandre : أزالت Melisandre of Asshai تميمة خلودها بمشهد موتها الدرامي .
5. Lady Lyanna Mormont : قُتلت أثناء قتال وحش “زومبي” جليدي عملاق .
6. Dolorous Edd : كان Edd Tollett – القائد السابق لـ ( Night’s Watch ) – أول من قُتل في المعركة الملحمية مساء الأحد .
7. Viserion – قُتل التنين في الموسم الماضي – وعاد كأنه تنين الجليد- ثم قُتل مرة أخرى في معركة Battle of Winterfell .
8. Lord Beric Dondarrion : قُتل “بريك” Beric ( و تم أحيائه ) عدة مرات في خلال ملحمة Game Of Thrones . يمكنكم إضافه مقتله في الليلة الماضية إلى أرشيف المرات السابقة .
وقد غرد “آر كارتيكيان” R Karthikeyan من حسابه الشخصي على موقع توتير قائلاً :
” رد الفعل هو كل شيء “
وفقاً لـ ميزانية قدرها 15 مليون دولار أمريكي و ثماني حالات قتل لشخصيات رئيسية على الشاشة ، فإن متوسط تكلفة قتل كل شخصية منهم يُقدر بـ 1.875 مليون دولار أمريكي .
لقد كانت مدة بث مشهد معركة Battle of Winterfell هو الأطول على الإطلاق على الشاشة ، متغلباً على مدة بث مشهد المعركة الملحمي ( battle at Helm’s Deep ) في فيلم ( Lord of The Rings ) و التي وصلت إلى ( 40 دقيقة ) . وفقاً لمجلة Entertainment Weekly ، أجرى المخرج “ميغيل سابوجنيك” Miguel Sapochnik بحثاً موسعاً لتصوير المشهد التاريخي :
” عند التحضير لتصوير المشهد ، حاول (ميغيل) “سابوجنيك” إيجاد أطول مدة عرض لتسلسل معركة في تاريخ السينما و لم يتمكن من ذلك . كان المشهد الأقرب لذلك هو ( Helm’s Deep siege ) في فيلم ( The Lord of the Rings ) الذي كانت مدة عرضه تقارب الـ 40 دقيقة . لقد درس “ميغيل سابوجنيك” فيلم ( The Lord of the Rings : The Two Towers ) لتحديد الوقت الذي سيشعر فيه الجمهور بـ “الإرهاق من المعركة” بسبب الكمية الزائدة من التقطيع و حصد الأرواح . “يبدو أن الطريقة الوحيدة للتعامل مع الأمر بشكل صحيح هي أن تضع نفسك مكان المشاهد و تنظر إلى كل مقطع من المشهد و تسئل نفسك : لماذا سأهتم بمتابعة المشاهدة ؟ “
إن محبي المسلسل الآن في انتظار النهاية الملحمية لهذه السلسلة مع بقاء خمس حلقات فقط حتى يصل Game of Thrones إلى نهاية درامية .
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