شركة Moon تتيح لأول مرة للمستخدمين اقتناء المشتريات من موقع Amazon.com العملاق باستخدام العملات الرقمية

في سابقة هي الأولى من نوعها سيتمكن المستخدمون العاديون من الدفع مقابل مشترياتهم باعتماد العملات الرقمية و ذلك بطريقة بسيطة للغاية و متاحة للجميع.

يمكنك الآن إنفاق البيتكوين لشراء البضائع من موقع Amazon العملاق و ذلك بفضل حل شبكة البرق المبتكر و الذي يدعى Moon.

Moon هي عبارة عن شركة ناشئة لمعالجة العملات الرقمية تعمل عن طريق السماح بإستخدام محافظ رقمية تعمل على الشبكة المضيئة Lightning network و التي تكون في شكل برنامج يضاف إلى متصفح الأنترنت و يحمل نفس الإسم Moon.

تسمح الإضافة للمتسوقين بربط محفظة العملات الرقمية بها مثل محفظة Coinbase على سبيل المثال واستخدامها عند الشراء لدفع ثمن البضائع بإستخدام البيتكوين أو أيّ من العملات الثلاث أخرى و هي اللايتكوين و الإيثيريوم و البيتكوين كاش.

لنكن واضحين إنه ليس خيار دفع تابع لأمازون.

في مقابلة مع الرئيس التنفيذي للشركة كين كروجر قام هذا الأخير بشرح كيفية عمل Moon:

ببساطة بعد تثبيت إضافة المتصفح Moon بإمكانك مباشرة أن تتسوق على Amazon.com كما تفعل عادةً و عند الشراء يمنحك Moon خيار الدفع بإستخدام العملات الرقمية إذ بمجرد إرسال الدفعة يتم إكمال عملية الشراء فورًا و بسلاسة على Amazon … وسنتوسع في إتجاه إعتماد محافظ و عملات رقمية أخرى .

يتم تحويل العملات الرقمية إلى الدولار الأمريكي عن طريق منصات تداول و مؤسسات مالية و من ثم تدفع لبائعي أمازون بالعملات التقليدية و من الجدير بالذكر أن المعاملات لا تكلف المشتري أي شيء.

تتكامل Moon مع Visa و Mastercard وتجني أموالها من خلال الحصول على جزء صغير من رسوم التبادل في كل مرة يتلقى فيها البائعون معاملة ببطاقة ائتمان.

وردا على سؤالنا عن شعوره حيال العمل مع نفس الشركات التي يحاول الإقتصاد الرقمي افتكاك مكانها في السوق أجاب كروغر قائلا :

من أجل تسهيل المعاملات واعتمادها في النهاية فإننا نحتاج إلى الإندماج مع المؤسسات التجارية و التي تعتمد حاليًا على شبكات الدفع هذه لكننا نأمل في المستقبل أن تكون تلك المؤسسات على دراية كافية بالعملات الرقمية كطريقة دفع مهمّة و سيقومون بدمجها مباشرة و لكن ما نقوم به هو الخطوة الأولى نحو التبني الواسع … من الواضح أنهم مدركون لقيمة العملات الرقمية و كيف يمكنها أن تؤثر على وسائل الدفع التقليدية .

لقد تم إختبار Moon بالفعل من قبل مجموعة صغيرة من مستخدمي الإصدار التجريبي و الذين استخدموه لإنفاق البيتكوين على Amazon وغيرها من مواقع التجارة الإلكترونية كما أن إضافة المتصفح متاحة في متجر Chrome في الوقت الحالي مما يجعل هذه الخدمة متاحة لزهاء 60٪ من مستخدمي الإنترنت على الصعيد العالمي.

و هي أيضا متاحة على متصفحي Brave و Opera.

حتى الآن تدعم الإضافة Extension التسوق على Amazon.com فقط بدولارات الولايات المتحدة لكن الفريق يتطلع إلى التوسع على نطاق أوسع.

على الرغم من أن Amazon تتيح لشركة Moon العاملة على شبكة البرق Lightning network التعرض لقاعدة مستخدمين هائلة إلا أن هناك خطوات قائمة بالفعل لأخذ Moon إلى أبعد من ذلك خاصة مع ebay و Etsy و Target و Domino’s و AliExpress فكلها موجودة في خطط الشركة المستقبلية.

حيث قال كروغر :

نتطلع إلى التوسع إلى متسوقي Amazon في جميع أنحاء العالم و نحن نعمل على إضافة عدد من أفضل 50 علامة تجارية للتجارة الإلكترونية في الولايات المتحدة في الأشهر المقبلة.

و أضاف قائلا :

اعتماد مدفوعات العملات الرقمية سيكون في وقت أقرب مما يعتقده الكثيرون إذ تزايدت المدفوعات الرقمية في التجارة الإلكترونية بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية Moon هي المنصة التي ستسرع هذا النمو أكثر و ستتيح خدمة المدفوعات الرقمية للمستهلك العادي.

MOON هي شركة ناشئة مقرها نيويورك تأسست العام الماضي باستثمار قدره 100 ألف دولار من حاضنة لرواد الأعمال.

وقال مراد أكتيان أوغلو العضو المنتدب للحاضنة إن الإستثمار تم بعد النظر في الآفاق طويلة المدى للشركة وعلى أساس نظرة مستقبلية حيث ستستخدم مدفوعات شبكة البرق من قبل جميع شركات التجارة الإلكترونية الكبرى.

“لقد اعتبرنا moon استثمارا على المدى البعيد ” ،

و قال أكتيهان أوغلو لـ Coindesk داعما لكروجر الذي لديه خطط كبيرة مستقبلية للمشروع:

مهمتنا هي السماح للناس بالتسوق في أي مكان عبر الإنترنت بإستخدام العملات الرقمية على الفور وبشكل آمن وبدون رسوم و سنتوسع لدعم عمليات الدفع على جميع مواقع التجارة الإلكترونية و سنضيف أيضًا عملات أخرى إلى النظام الأساسي.

ما هي المحافظ الرقمية التي يمكننا إستخدام إضافة المتصفح Moon معها ؟ هل هي فقط Coinbase أم هنالك محافظ أخرى غيرها ؟ و هل لديكم خطط للتوسع؟

ج: بالنسبة لمستخدمي الشبكة المضيئة Lightning network فيمكنهم إستخدام أي محفظة تعمل على الشبكة للدفع بإستخدام البيتكوين و إلا فإننا ندعم محافظ Coinbase لذلك يمكن للمستخدمين الدفع بإستخدام Bitcoin و Litecoin و Ether و Bitcoin Cash من حسابهم في Coinbase. و سنقوم مستقبلا بالتوسع إلى محافظ أخرى.

ما هي العملات الرقمية التي تدعمونها ؟ و هل من خطط لتوسيع عددها؟

ج: تدعم Moon البيتكوين من خلال Lightning network و تدعم Litecoin و Ether و Bitcoin Cash من خلال محافظ Coinbase و سنضيف دعمنا لمزيد من العملات قريبًا.

من يتولى المعالجة الخلفية back-end processing ؟

ج: نحن نعمل مع عدد من المنصات و البورصات والمؤسسات المالية التقليدية لتسهيل المعاملات.

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ألا يتعارض عملكم مع Visa و Mastercard مع فلسفة العملات الرقمية ؟

ج: لتسهيل المعاملات و الإعتماد الشامل للعملات الرقمية نحتاج إلى الإندماج مع المؤسسات التجارية الكبرى و التي تعتمد حاليا على شبكات الدفع تلك و نأمل في المستقبل أن يكون التجار على دراية كافية بالعملات الرقمية كطريقة دفع سيدمجونها مباشرةً على منصات البيع خاصتهم و لكن هذه هي الخطوة الأولى نحو التبني الشامل.

كيف قبلت Visa و Mastercard العمل معكم ؟ و كم من الوقت استغرقتم لإقناعهم؟

ج: من الواضح أنهم مدركون لقيمة العملات الرقمية و كيف يمكنها أن تؤثر على وسائل الدفع التقليدية .

كيف تعمل Moon ؟ هل يمكن ان توضح ذلك بعبارات مبسطة؟

ج: ببساطة بعد تثبيت إضافة المتصفح Moon يمكنك التسوق على Amazon.com كما تفعل عادةً و عند الشراء تمنحك Moon خيار الدفع بإستخدام العملات الرقمية إذ عند إرسال الدفعة يتم إكمال عملية الشراء فورًا وبسلاسة على Amazon.

كيف أمكنكم إقناع Amazon وحملهم على إعتماد إضافة المتصفح Moon ؟

ج: نحن لا ندمج خدمتنا مباشرة على Amazon و هذا هو سرّ جمال تقنيتنا فنحن لا نحتاج إلى التعامل مباشرة مع المؤسسات التجارية.

كيف تقدرون نظرة Amazon للإقتصاد الرقمي (بشكل عام) ودمجه في نظامهم الأساسي؟

ج: لا أعتقد أن Amazon ستضيف العملات الرقمية كطريقة دفع في أي وقت قريب و إذا حدث ذلك فمن المحتمل أن تعتمد عملتها الرقمية الخاصة بها و لهذا السبب نعتقد أن ما نقوم به أمر بالغ الأهمية إذ يمكننا مساعدة الناس على إنفاق العملات الرقمية الأكثر شعبية.

هل لديهم فريق يعمل على إعتماد العملات الرقمية ؟

ج: يجب أن توجه السؤال لهم مباشرة.

هل سيتم توفير إضافة المتصفح في متجر Chrome قريبا ؟

ج: الإضافة موجودة الآن في المتجر المذكور!

بمجرد طرحها ، هل يمكن لمستخدمي Amazon استخدامها عالميا أو هي متاحة للمستخدمين الأمريكيين فقط؟ إذا كانت إجابتكم الثانية ، ما هي خططك للتوسع؟

ج: في الوقت الحالي ، نحن ندعم التسوق على Amazon.com بالدولار الأمريكي في أمريكا لكننا نتطلع إلى التوسع إلى متسوقي Amazon في جميع أنحاء العالم.

ما هي منصات التجارة الإلكترونية الكبيرة الأخرى المهتمة بإستخدام Moon ؟

ج: نحن نعمل على إضافة عدد من أفضل 50 علامة تجارية أمريكية للتجارة الإلكترونية في الأشهر المقبلة.

كيف جاءت فكرة Moon إلى الوجود؟

ج: أنا مؤمن بشدّة بالعملات الرقمية ولقد وجدت فرصة للمساعدة في جعل ذلك المستقبل حقيقة واقعة من خلال تمكين دفعات التجارة الإلكترونية على نطاق واسع.

منذ متى وأنت في المجال الرقمي ؟

ج: لقد كنت أتابع العملات الرقمية منذ البداية تقريبًا و لقد وجدتها دائما رائعة بشكل لا يصدق و تابعت ذلك كهواية لكنني قررت فقط الإنضمام إلى مجال العملات الرقمية بشكل احترافي في العام ونصف العام الماضيين.

ما هي الخطوة التالية لـ Moon ؟ و أين ترى الشركة في غضون خمس سنوات من الآن؟

ج: مهمتنا هي السماح للناس بالتسوق في أي مكان عبر الإنترنت باستخدام العملات الرقمية على الفور وبشكل آمن وبدون رسوم و سنتوسع لدعم عمليات الدفع على جميع مواقع التجارة الإلكترونية و سنضيف أيضًا عملات أخرى إلى النظام الأساسي.

من هم الداعمون لكم الذين استثمروا في مشروعكم الجديد؟

ج: لدينا إستثمار من حاضنة رواد الأعمال المبتدئين ونحن بصدد إغلاق الجولة الأولى من التمويل و لدينا بعض المستثمرين الكبار المنضمين إلينا و سنصدر إعلانًا عند اكتمال الجولة.

أخيرًا كيف ترى مستقبل العملات الرقمية؟ و ما مدى قربها من أن تصبح وسيلة دفع سائدة؟

A: إعتماد العملات الرقمية كمدفوعات سيكون في وقت أقرب مما يعتقده الكثيرون إذ تزايدت المدفوعات الرقمية في التجارة الإلكترونية بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية و Moon هي المنصة التي ستسرع هذا النمو أكثر و ستتيح المدفوعات الرقمية للمستهلك العادي.

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المصدر : www.ccn.com

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