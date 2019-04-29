Warren Buffett لا يستطيع اللحاق بمؤشر S&P ويضمر الحقد نحو البيتكوين

من غير المتوقع هذا الكاتب أن ينتقد أحد أنجح المستثمرين في سوق الأسهم في كل العصور و لكن ربما يشعر “وارين بافيت” Warren Buffett بالغيرة من البيتكوين و هو ذلك الرجل العبقري في سوق الأوراق المالية الذي بدأ رحلته مع الإستثمار منذ كان يبلغ من العمر 11 عامًا و تقوم شركة “بيركشاير هاثاواي” Berkshire Hathaway – التي يرأسها ويديرها “بافيت” – الآن بمطاردة مؤشر الـ S&P 500 . إن هذا حقاً سوف يؤلم .

و الأسوأ من ذلك أنه على مدى العقد الماضي كان المستثمرون أفضل حالاً بوضع أموالهم في مؤشر الـ S&P 500 بدلاً من أسهم الشركة الخاصة بـ “بافيت” . لقد قامت صحيفة فاينانشيال تايمز – التي أجرت مقابلة مع “بافيت” – بحسبة بسيطة قائلة أنه إذا تم إستثمار دولار واحد في كل من شركة Berkshire Hathaway و صندوق مؤشر الـ S&P 500 قبل 10 سنوات من الآن ، سوف تكون قيمة هذا الدولار اليوم 2.40 دولار في شركة Berkshire Hathaway و 3.20 دولار في صندوق مؤشر الـ S&P 500 . يا له من فارق لا يستهان به .

لا نريد أن نزيد الألم على جرح “بافيت” و لكن على عكس آداء شركة Berkshire Hathaway فإن البيتكوين – الذي كان يشير إليه “بافيت” ذات مرة بإسم “سم الفئران” ( rat poison squared ) – يتفوق على سوق الأسهم . إذاً ربما لا يكون البيتكوين هو ما يمثل خطراً على صحة المستثمرين !

لقد تفوق مؤشر الـ S&P 500 على سهم الشركة الخاصة بـ “وارن بافيت” على مدار عام حتى اليوم . | المصدر : Yahoo Finance

لأكثر من خمسة عقود استطاعت شركة Berkshire Hathaway التفوق على مؤشر الـ S&P 500 “بمقدار 2.5 مليون نقطة مئوية” و ذلك وفقًا لما ذكرته صحيفة فاينانشال تايمز . ولهذا السبب فإنه من الصادم و المروع أن يتراجع سهم شركة Berkshire Hathaway على مدى السنوات العشر الماضية .

و في الوقت نفسه – كما ذكر موقع CCN الإخباري سابقًا – فإن عائدات البيتكوين التي تزيد عن 400 ٪ على مدار العامين الماضيين تفوق عوائد الـ 20٪ تقريبًا الناتجة عن مؤشر الـ S&P 500 . إذا لم يستطع سهم الشركة الخاصة بـ “بافيت” التغلب على مؤشر الـ S&P 500 من أجل المستثمرين ، فلا عجب في أن “بافيت” قد أمسك فأساً لتحطيم البيتكوين الذي يتغلب بالفعل على مؤشر الـ S&P 500 .

و كان “أنطوني بومبليانو” Anthony Pompliano قد نشر تغريدة على حسابه في موقع تويتر ، قائلاً :

” عوائد على مدار عامين : مؤشر S&P 500 حقق : 19.9 ٪

الذهب حقق : 1.3 ٪

النفط حقق : 31 ٪

البيتكوين حقق : 457 ٪ ” ” إن الطبيعة غير المترابطة و غير المتماثلة للبيتكوين تجعل من الضروري أن تتضمن كل محفظة بعضاً من هذه العملة الرقمية . “

إن نقطة ضعف “بافيت” هي التكنولوجيا المتقدمة و ليس مجرد العملات الرقمية حيث يتجنب “بافيت” أسهم الـ FANG – و هذه الكلمة اختصاراً لـ Facebook و Amazon و Netflix و Google – و معظم المؤسسات التكنولوجية مهما كلف الأمر ( بإستثناء شركة Apple ) ، و التي تعد في الأساس هي ما يدر المكاسب في سوق الأسهم .

و كانت “بيكي كويك” Becky Quick قد نشرت في العام الماضي تغريدة على حسابها في موقع تويتر ، قائلة :

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” إن Warren Buffett يقول على الـ bitcoin الآن واصفاً إياه : “من المحتمل أن يكون البيتكوين سم فئران . “

كواحد من أغنى الناس على هذا الكوكب ، فإن بقاء “بافيت” صادقاً مع نفسه قد حقق أرباحًا لصالحه . إنه يستثمر فقط في الشركات التي يحصل على نماذج العمال الخاصة بها .

و لكن ماذا فعلت بالنسبة لي في الآونة الأخيرة ؟ يعترف “بافيت” بنفسه بأن آفاق شركة Berkshire Hathaway ليست أفضل حالاً من سوق الأوراق المالية الأوسع .

حيث أخبر “بافيت” صحيفة فاينانشال تايمز ، قائلاً :

” أعتقد الآتي : إذا كنت ترغب في الإنضمام إلى شيء قد يكون لديه توقع ضئيل بتحقيق [ عوائد ] أفضل من مؤشر S&P 500 ، فأعتقد أننا قد نكون أكثر ميلاً نحو الإختيار الأكثر أمانًا . “

و بسؤال “بافيت” هل هناك أي فرصة لهزيمة مؤشر S&P 500 ؟ ، أجاب قائلاً :

” إذا حالفنا الحظ . “

ليس كل الأسهم عالية النمو و أسلوب “بافيت” المحافظ قد خدمه بشكل جيد على مر السنين . فهو لديه تاريخ من العمل باستراتيجية ( under-promising and over-delivering ) . أما البيتكوين فهو على العكس من ذلك .

في الواقع إن المجتمع يتغذى بتنبؤات الأسعار الصعودية كلما أصبحت هذه التنبؤات – بكثير من الطرق – محققة لذاتها .

إن الـ Bitcoin ليس أسلوباً ملائماً لـ “بافيت” ، لقد أوضح ذلك بشكل جلي و لكن ربما في مكان ما في أعماقه يشعر “بافيت” بالغيرة حقًا من شيء يتحدى شعار الإستثمار الخاص به ، ناهيك عن أن الأمر في غاية الصعوبة .

فبالنسبة للـ Bitcoin فهو شيء لا توجد له ميزانية عمومية و لا يعد منتجاً يمكنك تذوقه أو الشعور به ، و بالتالي فإن هذا الأمر غير مريح بالنسبة لـ “بافيت” الذي – وفقاً لـ “فاينانشيال تايمز” – ربما يحصل على 25 ٪ من “سعراته الحرارية” من الـ “كوكاكولا” و هو السهم الذي صب فيه مليار دولار أمريكي في الثمانينات ( 1980s ) و ربما يكون هذا التفسير مريحاً له ؟

و مع ذلك فإن عملة البيتكوين كانت و ما زالت تتحدى الاحتمالات . فإن الـ Bitcoin يعد متمرداً و لكنه ليس تمرداً دون سبب . فهو لديه مهمة واضحة تتمثل في اللامركزية و كانت فعالة في إضفاء الطابع الديمقراطي على الفرص .

إن “بافيت” سوف يقدم خدمة سيئة لنفسه إذا فشل في إدراك ذلك الأمر حتى لو لم تحمل شركة Berkshire Hathaway أي عملة بيتكوين .

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المصدر : CCN

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