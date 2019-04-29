منصة أبكس Upex العربية تعلن عن مسابقة تتعلق بخبر إضافة عملة BHP

أعلنت منصة أبكس (Upex) العربية لتداول العملات الرقمية أنها سوف تتيح تداول عملة BHP على منصتها يوم الثلاء الموافق 30 من شهر أبريل الحالي. وتدعم المنصة عدداً من أبرز العملات الرقمية المشفرة, من بينها البيتكوين (BTC) و الايثيريوم (ETH) و اللايتكوين (LTC).

وكشفت منصة أبكس أنها ستوفر مكافآت ومزايا حصرية للمستخدمين العرب في هذه المناسبة وسيتم شرح التفاصيل في هذه المقالة.

يجدر بالإشارة إلى أن عملة BHPCoin ورمزها BHP, هي شبكة لامركزية تماماً تعتمد على توزيع الأصول عبر استخدام التعدين في شبكة البلوكشين وتستمد قوتها من قوة البيتكوين وذلك لإرتباطها المباشر بقوة تعدين وحوسبة البيتكوين.

وعمل أعضاء فريق BHPCoin في مجال العقود الآجلة والعملات الرقمية والبلوكشين والذكاء الاصطناعي لسنوات عديدة, ويمتلك الفريق خبرة في إصدار الأصول الرقمية وإدارة العمليات.

المسابقة الأولى: عند إكمال التسجيل في منصة Upex وإنهاء إجراءات التوثيق للحساب في المنصة KYC ستحصل على 1BHP (السعر الحالي في وقت نشر المقال لكل BHP هو 1.26 دولار).

المسابقة الثانية: قم بدعوة الأصدقاء للتسجيل وإكمال عملية توثيق الحساب KYC واحصل على مكافأة 1BHP مقابل كل تسجيل جديد.

وقت الفعالية: من 30 أبريل حتى 30 مايو

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المسابقة الثالثة (قريباً): سيتم توزيع عملات رقمية BHP بقيمة 100,000 دولار أمريكي, وسيستفيد منها جميع المشاركين في الفعالية.

الوقت: يوم 8 مايو القادم سيتم توزيع العملات الرقمية

رابط التسجيل في منصة ابكس Upex

هي أكبر منصة عربية لتداول العملات الرقمية في الشرق الأوسط وتمتلك المنصة ترخيص قانوني من بنك البحرين المركزي ولديها تعاون مباشر مع العديد من مراكز التعدين حول العالم.

لمزيد من المعلومات بإمكانك التواصل مع مسؤول المنصة هنا.