الإمارات العربية المتحدة تتجه لتكون عاصمة لمشاريع العملات الرقمية متخطية الولايات المتحدة بسبب الـ ICO .

في موضوع مهم لمتابعي سوق البيتكوين و العملات الرقمية ، يبدو أن دول الإمارات العربية المتحدة تتجه لأن تكون عاصمة من عواصم مشاريع العملات الرقمية وقبلة لهذا المجال وذلك بعد العمل على تأسيس إطار تنظيمي لتمويل مشروعات العملات الرقمية أو ما يسمى مشاريع الإكتتاب ICO و عروض الطرح Token Sale بالبلاد ، وذلك بحسب بيانات تصنيف الربع الأول من عام 2019 لبرامج بيع العملات الرقمية حول العالم .

وفي هذا الخصوص نشر موقع bloomberg تقريرا ننقله إليكم في الخليج 365 الإخباري .

” تفاصيل التقرير ”

بعد أن جاءت من بعيد برزت دولة الإمارات العربية المتحدة لتوها باعتبارها عاصمة العالم بالنسبة لعروض بيع العملات الرقمية والتوكنز digital tokens ، حيث تشير البيانات إلى أن دولة الإمارات تمثل أكثر من ربع إجمالي الأموال التي تم جمعها وتمويلها في عروض الطرح الأولي للعملات الرقمية هذا العام وذلك حتى أوائل شهر أبريل الجاري ، وهذا وفقًا لـبيانات موقع CoinSchedule .

وتشير البيانات أن مبيعات برامج طرح العملات والتوكنز الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة قد جمعت أكثر من مجموع 210 ملايين دولار وبهذا تأخذ دولة الإمارات التاج من الولايات المتحدة ، والتي كانت هي الرائدة منذ فترة طويلة في سوق عروض بيع العملات الرقمية ، والتي تراجعت من المركز الأول الذي إحتلته منذ عام 2018 لتكون في المركز السابع في الأشهر الأخيرة ، وذلك وفقًا للبيانات التي تم نشرها في الأسبوع الماضي بواسطة موقع CoinSchedule ، وهي البيانات التي تتتبع مبيعات سوق عرض التوكنز الرقمية token market . والجدير بالذكر أنه في العام الماضي ، دولة الإمارات العربية المتحدة لم تظهر في المرتبة من بين أفضل 10 دول من حيث تصنيف الأموال التي تم جمعها في برامج بيع العملات الرقمية token sales ، وذلك كما تظهر البيانات.

نستعرض معكم رسم توضيحي في الأسفل يعرض بيانات ترتيب أعلى الدول طبقا للأموال التي تم جمعها في برامج بيع العملات الرقمية Token Sales ، و تم حساب هذه البيانات والمبالغ بعملة الدولار الأمريكي .

وظهرت دولة الإمارات العربية المتحدة في المركز الأول تلتها دولة جزر الكايمان ثم سنغافورة في المركز الثالث و بعدها دولة هونج كونج في المركز الرابع ثم المملكة المتحدة البريطانية في المركز الخامس و جاءت إستونيا في المركز السادس بينما تراجعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى المركز السابع بمجموع 29.1 مليون دولار فقط ، وجاءت دولة كندا في المركز الثامن بمجموع 22.4 مليون دولار ثم دولة زيمبابوي في المركز التاسع و أخيرا إحتلت هولندا المركز العاشر في القائمة بمجموع 16.1 مليون دولار .

مصدر البيانات : CoinSchedule وفي نفس الإطار قال السيد أليكس بيلاو ، الرئيس التنفيذي لشركة CoinSchedule ، في رسالة عبر البريد الإلكتروني :

“إننا نشهد استمرار الإبتعاد عن الولايات المتحدة الأمريكية بسبب المخاوف التنظيمية القانونية في البلاد ، حيث كانت الجهات التنظيمية في أمريكا يتخذون إجراءات صارمة بشأن عروض الطرح الأولية لبيع العملات الرقمية initial coin offerings ، والمعروفة بإسم ICOs ، والتي يقولون إنها يجب أن تكون مسجلة كأوراق مالية securities . Advertisements

وأشارت بيانات شركة CoinSchedule أن دولة سنغافورة تتصدر تصنيف الدول الأعلى من حيث عدد مبيعات برامج بيع التوكنز الرقمية token sales هذا العام ، تلتها المملكة المتحدة ثم جزر كايمان.

هذا وترتبط قفزة الزيادة الملحوظة في حجم المبيعات في دولة الإمارات العربية المتحدة بإثنان من مشاريع بيع للعملات الرقمية والتي حققت مبيعات كبيرة ، وذلك وفقًا لبيانات شركة CoinSchedule حيث جمع مشروع GCBIB ، والذي يقوم بتطوير منتجات مصرفية وتأمينية لحاملي العملات الرقمية مبلغ وصل إلى 142 مليون دولار ، وجمع مشروع Bolton Coin الذي يقدم طريقة للإستثمار في تعدين العملات الرقمية والعقارات مبلغ 67 مليون دولار وذلك وفقًا للبيانات.

وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة في طليعةالدول العربية التي تتبني العملات الرقمية ، وذلك إلى جانب المملكة العربية السعودية ، حيث تقوم بتجربة عملة افتراضية “رقمية” للبنوك ، وذلك بالإضافة إلى سوق أبوظبي العالمي ، بالإضافة إلى المركز المالي financial hub الذي تم إنشاؤه لمساعدة الإمارات العربية المتحدة في تنويع اقتصادها ، وقد تم العمل على تأسيس إطار تنظيمي قانوني للنظام البيئي للعملات الرقمية يسمح بإطلاق عروض الطرح الأولي للعملات الرقمية ICOs في البلاد.

والآن عزيزي القاريء ماذا ترى في هذه الخطوة من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة تجاه تنظيم العملات الرقمية وهل يمكن أن نرى دول عربية أخرى تأخذ خطوات مشابهة نحو تبني العملات الرقمية في السنوات المقبلة ؟! دعنا نستمع لصوتك في صندوق التعليقات أدنى المقال .

المصدر : bloomberg.com

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