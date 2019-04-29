شبكة النيو (NEO) تستعد لإطلاق التحديث الجديد لشبكة البلوكشين NEO 3.0

أعلنت شبكة النيو عن استعدادها لإطلاق التحديث الجديد لشبكة البلوكشين NEO 3.0 على سلسلة كتل جديدة تماماً لاستيعاب جميع التحسينات الجديدة.

سيحتاج جميع المستخدمين إلى إستبدال عملات NEO الحالية وسيتم ترحيل سجلات البيانات والمعاملات إلى سلسلة كتل جديدة. حيث أعلنت شبكة NEO أن الإصدار الجديد NEO 3.0 سيتم إطلاقه على بلوكشين جديد تماماً.

وقد أوضح إريك تشانغ, المؤسس والمطور الأساسي لـ شبكة النيو, أن السلسلة التي سيتم تقديمها قريباً ستكون على شبكة جديدة وذلك لضمان تطبيق التحسينات المطلوبة والتي لن تكون متوافق مع بلوكشين النيو الحالي.

كما سيتم نقل جميع سجلات البيانات والمعاملات والأنظمة الأساسية إلى شبكة البلوكشين الجديدة NEO 3.0 كما سيتم إنشاء فروع التطوير المتزامنة قبل إطلاق الشبكة الرئيسية. وتم الإشارة إلى أن الخطط جاهزة لعملية انتقال التطبيقات اللامركزية (dApps), وسيكون بمقدور المطورين استئناف إنشاء التطبيقات اللامركزية, كون جميع المميزات الجديدة ستكون متوافقة مع الإصدارات السابقة لـ شبكة النيو.

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وأضاف تشانع إن الترقية الجديدة ستزيد من سرعة واستقرار شبكة النيو وستجعلها مناسبة للإستخدام التجاري على نطاق واسع. ومن المقرر أن يتم الإنتهاء من شبكة البلوكشين الجديدة بحلول الربع الثاني من عام 2020, ومن المقرر أن يتم إطلاق الشبكة التجريبية (Testnet) في الربع الثاني من العام الحالي.

يجدر بالإشارة إلى أن شبكة النيو (NEO) بشكلها الحالي واجهت بعض الصعوبات في الشبكة ولم تستطع منافسة عدد من الشبكات الحالية مثل شبكة الإيثيريوم بسبب الأعطال التقنية الحالية.