لماذا يتداول البيتكوين عند 5,500 دولار في منصة Bitfinex و 5,200 دولار في منصات أخرى؟

بعد ما حدث الأسبوع الماضي فيما يخص رفع دعوى المدعي العام في نيويورك ضد منصة Bitfinex و شركة التيثر (Tether), بدأ المستثمرون يتوقعون أن يتجه سوق العملات الرقمية إلى إتجاه هابط.

وقتها, هبط سعر البيتكوين مقابل الدولار الأمريكي ( BTC / USD ) إلى ما دون مستوى 5,000 دولار إلى 4,971 دولار. ومع ذلك فإنه عاد وارتفع ليستقر فوق مستويات 5,000 دولار.

ولكن توجد مشكلة بسبب الاختلاف الكبير بين سعر البيتكوين مقابل الدولار الأمريكي في معظم منصات تداول العملات الرقمية و منصة Bitfinex.

في يوم الأمس الأحد, تم تداول البيتكوين مقابل الدولار الأمريكي ( BTC / USD ) في منصة Coinbase عند مستويات 5,190 دولار. وفي الوقت نفسه, كان يتداول البيتكوين مقابل الدولار الأمريكي ( BTC / USD ) في منصة Bitfinex عند مستويات 5,500 دولار تقريباً.

وبالنظر إلى البيانات التاريخية لسعر البيتكوين مقابل الدولار الأمريكي ( BTC / USD ) للأسبوع الماضي في منصة Bitfinex ومنصة Coinbase, فمن الواضح بأن السعر يتغير. من الطبيعي تماماً أن يكون هناك اختلاف بسيط في سعر أي عملة رقمية بين المنصات المختلفة وذلك بسبب اختلاف أحجام التداول واختلاف العرض والطلب.

ولكن ما يشد الانتباه هنا أن الفرق يصل إلى 300 دولار, أي حوالي 6 في المئة وهذا ما دفع مجتمع الكريبتو في البحث ومحاولة العثور على السبب وراء الاختلاف الكبير.

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لماذا سعر البيتكوين مرتفعاً جداً في منصة Bitfinex؟

إذا كنت متابع لأسعار البيتكوين في منصة Bitfinex ومنصات تداول العملات الرقمية الأخرى فلا ينبعي أن تكون هذه الظاهرة مفاجأة بالنسبة لك.

في الواقع, يستفيد العديد من الأشخاص من الفجوات السعرية بين منصات تداول العملات الرقمية من ما يعرف بتداول المراجحة للإستفادة من الفروقات السعرية.

ومع ذلك فقط ذكر جيف جارزيك, المؤسس المشارك لشركة Bloq Inc, في تغريدة: ” إن السبب هو الشراء بهدف سحب الاستثمارات خارج المنصة, يرى المستثمر ضرورة سحب استثماراته عبر “العملة الصعبة” عملة البيتكوين, كون المنصة فشلت في عمليات سحب المبالغ النقدية لحسابات المستثمرين. لقد رأينا مثل هذا النمط سابقا في عدد من المرات, على سبيل المثال لا الحصر, ما حدث في منصة MtGox.”

يبدو من المنطقي أن نرى انخفاض العروض على منصة Bitfinex مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وذلك لرغبة المستثمرين في سحب استثماراتهم خارج المنصة. مما يعني أن أي مستثمر عقلاني فهو مستعد لدفع مبلغ إضافي بسيط لسحب مبالغهم خارج المنصة. لاسيما أن المنصة تمر في مرحلة حرجة وسط اتهامات من قبل المدعي العام في نيويورك بخسارتها مبلغ ضخم يقدر بـ 850 مليون دولار.

ومع ذلك يرى بعض محللو العملات الرقمية أن سوق العملات الرقمية وعملة البيتكوين قد يتجه إتجاه هبوطي. على الرغم من أن سعر البيتكوين حافظ على مستويات 5,000 دولار إلى أنه كما هو الحال في الكريبتو, كل شيء يمكن أن يحدث.