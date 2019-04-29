شركة جاكوار لاند روفر تتخذ خطوة نحو عالم العملات الرقمية من خلال IOTA

خطت شركة Jaguar Land Rover وهي أكبر شركة لتصنيع السيارات في المملكة المتحدة أول خطوة لها نحو العملات الرقمية , حيث تتعاون الشركة التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها مع مؤسسة IOTA من أجل إستخدام العملات الرقمية .

تختبر جاكوار لاند روفر “Jaguar Land Rover ” حاليا تقنية المحفظة الذكية التي ستحفز السائقين على كسب العملات الرقمية أثناء القيادة .

يكسب السائقون مكافآت من العملات الرقمية في مقابل مشاركة البيانات المحيطة بـالطريق مثل ازدحام المرور أو الحُفر في الطرقات، وعادة ما تكون في رصيف الأسفلت ، وتكون نتيجة الماء في بنية التربة الأساسية وحركة المرور التي تمر فوق المنطقة المصابة .

هذا طبعا إذا كنت لا تمانع في مشاركة المعلومات في الوقت الفعلي أثناء وجودك على الطريق حيث يتم إرسال المعلومات إلى “مزودي الملاحة أو السلطات المحلية ، هذا هو الثمن الذي تدفعه مقابل المساعدة في خفض البصمة الكربونية التي تركتها المركبات المتوقفة والتي تحاول الحكومة جعل الأمر يتخذ مسارًا مختلفًا .

ماهي البصمة الكربونية :

البصمة الكربونية هي إجمالي الغازات الدفيئة الناتجة عن الانبعاثات الصناعية أو الخدمية أو الشخصية، وقياسها يكون سعيا للحد من الآثار السلبية لتلك الإنبعاثات .

يمكن بعد ذلك إستخدام العملات الرقمية لدفع تكاليف شراء فنجان قهوة على الطريق أو في دفع الرسوم ومقاعد وقوف السيارات وحتى توصيلها في أقرب محطة شحن كهربائية.

بدأ المجتمع العملة الرقمية في تويتر بالفعل بالاستجابة للتطوير .

وكان آخرون أكثر حذرا ، بما في ذلك إليزابيث ستارك .

يقوم صانع السيارات حاليًا باختبار البرنامج في شانون ، أيرلندا. لا شك أن Elon Musk يولي اهتمامًا ، لا سيما بالنظر إلى أن جاكوار لاند روفر تعمل من خلال الطاقة الكهربائية .

Elon Musk هو رجل أعمال كندي، حاصل على الجنسية الأمريكية ولد في جنوب أفريقيا، مستثمر، مهندس ومخترع.

تبدأ تقنية دفتر الأستاذ الموزعة لدى IOTA من خلال المحفظة الذكية “لإجراء واستلام المدفوعات”. في أسلوب إستخدام العملات الرقمية الحقيقي ، لا توجد رسوم معاملات مرفقة ، وكما تتضمن التكنولوجيا ، فإن الدفعات سوف تتسارع .

صرح مهندس البرمجيات جاكوار لاند روفر روسل فيكرز:

في المستقبل ، يمكن أن تقود السيارة المستقلة نفسها إلى محطة الشحن وإعادة شحن نفسها وكذلك الدفع ، بينما يمكن لمالكها إختيار المشاركة في كسب المكافآت من خلال مشاركة البيانات المفيدة مثل تحذير السيارات الأخرى من الازدحامات المرورية .

صرح هولجر كوثر من مؤسسة IOTA بما يلي

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“إن تقنية دفتر الأستاذ الموزعة مناسبة تمامًا لتمكين عمليات الدفع من آلة إلى أخرى للشحن الذكي ومواقف السيارات والرسوم ، بالإضافة إلى توفير فرص للسائقين لكسب عملتهم الرقمية الخاصة بهم.”

إذا لم تكن معتادًا على IOTA ، من المحتمل أنك ستسمع المزيد عنها ، وهي معروفة بتكنولوجيا Tangle الموزعة لدفتر الأستاذ المصممة لإنترنت الأشياء (IoT).

تتخصص تقنية المصادر المفتوحة في تكنولوجيا التعلم من آلة إلى أخرى لنقل البيانات ، وجميع الميزات التي ستقدمها جاكوار لاند روفر الجديدة بدعم من مؤسسة Tangle بواسطة IOTA المسجلة في ألمانيا.

IOTA هي العملة الرقمية رقم 15 استنادًا إلى القيمة السوقية ، وارتفعت العملة بنسبة 12٪ تقريبًا استجابةً للتطور وهذه أخبار جيدة لمستثمري IOTA وأيضًا لساحة العملات الرقمية ككل إنه يشير إلى أن العملات الرقمية بدأت بالتداول وفقًا لتطوراتها الإيجابية وليس فقط بالنظر الي العملة المهيمنة ، عملة البيتكوين



ارتفع سعر IOTA بنسبة مئوية من رقمين في أعقاب تطوير سيارة جاكوار لاند روفر .

المصدر :http://Www.Ccn.com

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