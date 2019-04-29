وسائل الإعلام المحلية: إتش تي سي تخطط لإطلاق الجيل الثاني من هاتف بلوكتشين الذكي في عام ٢٠١٩

تام شمس - الاثنين 29 أبريل 2019 03:07 مساءً - كشفت شركة إتش تي سي العملاقة للإلكترونيات الاستهلاكية في تايوان عن خطط لإطلاق نموذج من الجيل الثاني لهاتفها الذكي المتمحور حول بلوكتشين قبل نهاية عام ٢٠١٩. وقد تم الإعلان عن الخبر في تقرير من مصدر الأخبار الآسيوي لتكنولوجيا المعلومات الصادر باللغة الإنجليزية "ديجيتايمز" يوم ٢٩ أبريل.

ووفقًا لرئيس شركة إتش تي سي اللامركزية، فيل تشن، فإن التطوير هو محاولة لتعزيز مبيعات الهواتف الذكية وتوسيع نظام بلوكتشين الأوسع للشركة.

وحسبما تم الإبلاغ سابقًا، كشفت إتش تي سي عن خططها للهاتف الذكي الذي يركز على بلوكتشين، والذي أطلق عليه اسم "إكزودس"، في ربيع عام ٢٠١٨، حيث أطلقت المنتج في وقت لاحق من ذلك العام.

وكشفت تشن أن أداء مبيعات هاتف إكزودس من الجيل الأول قد حققت توقعات الشركة، مشيرًا إلى أنه بالإضافة إلى مستخدمي بيتكوين (BTC) وإيثريوم (ETH)، فإن الشركات الناشئة الجديدة لتداول العملات المشفرة قد أدت إلى زيادة الطلب على المنتج بشكل كبير.

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ومن المفترض أن يقوم طراز الجيل الثاني من الهاتف بتوسيع تطبيقات بلوكتشين المدعومة إلى مجالات مثل التصفح والرسائل والتواصل الاجتماعي. هذا بالإضافة إلى الدعم الحالي للهاتف لإدارة العملات والمعاملات، إلى جانب المحافظ الإلكترونية المخصصة.

وأضاف تشن أن تطبيقات بلوكتشين الجديدة للاتصالات هذه ستعتمد على اتصالات المباشرة، بدلًا من توجيهها عبر سحابة أو لوحات حاسب مركزي كما هو الحال في هاتف الجيل السابق.

وأخيرًا أشار تشن إلى النجاحات الكبيرة للتطبيقات الاستهلاكية المركزية مثل تطبيق خدمة سيارات الأجرة "أوبر" وموقع "إير بي إن بي" لحجز أماكن الإقامة على أنهما يضعان حجر الزاوية للقطاع الناشئ من بلوكتشين والتقنيات اللامركزية.