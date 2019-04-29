أيوتا تتعاون مع جاكوار لاند روفر على برنامج مكافآت بالعملة المشفرة، والسعر يقفز ٢٠٪

تام شمس - الاثنين 29 أبريل 2019 12:56 مساءً -

ستقوم شركة جاغوار لاند روفر لصناعة السيارات في المملكة المتحدة باستخدام شبكة بلوكتشين أيوتا لمكافأة السائقين باستخدام العملة المشفرة للإبلاغ عن البيانات، وذلك حسبما أكدت الشركتان في بيان صحفي صادر يوم ٢٩ أبريل.

وكجزء من الخطة لجمع معلومات أفضل عن أحوال الطرق وأداء المركبات، ستوزع جاغوار توكنات أيوتا الخاصة على محافظ ذكية مرتبطة بالسائقين المشاركين.

وتقول جاغوار إن السائقين سيكونون قادرين بعد ذلك على استبدال التوكنات بمختلف المنتجات بما في ذلك رسوم الطرق وحتى القهوة.

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حيث علّق راسل فيكرز، وهو مهندس البرمجيات في الشركة، في البيان الصحفي قائلًا: "في المستقبل يمكن أن تقود السيارة المستقلة نفسها إلى محطة شحن وتقوم بإعادة الشحن والدفع، في حين يمكن لمالكها اختيار المشاركة في اقتصاد المشاركة - لكسب المكافآت من مشاركة البيانات المفيدة مثل تحذير السيارات الأخرى من الاختناقات المرورية".

وتشكل الشراكة مع أيوتا جزءًا من مخطط Destination Zero من جاغوار، والذي يهدف إلى معالجة الحوادث والازدحام والانبعاثات في صناعة السيارات.

حيث أوضح هولجر كوثر، رئيس شراكات أيوتا، قائلًا: "إن تكنولوجيا دفاتر السجلات الموزعة لدينا مناسبة تمامًا لتمكين عمليات الدفع من آلة إلى أخرى للشحن الذكي ومواقف السيارات والرسوم، بالإضافة إلى توفير الفرص للسائقين لكسب عملتهم الرقمية الخاصة بهم".

وقد قفز سعر أيوتا بنسبة ٢٠٪ تقريبًا في غضون ٢٤ ساعة حتى وقت كتابة المقالة يوم الاثنين.