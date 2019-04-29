عملة IOTA تفقز بنسبة 20% بعد إعلانها عن تعاون مع “جاكوار” للسيارات

أعلنت “جاكوار لاند روفر” عن اختبارها لمحفظة ذكية بإستخدام عملة IOTA, إذا تم إطلاقها, فسيتم مكافأة مالكي المركبات والسيارات بالعملات الرقمية مقابل مشاركة بيانات القيادة.

ويمكن لمالكي المركبات والسيارات من استخدام هذه المكافآت لدفع رسوم التأمين ومواقف السيارات ورسوم السيارات الكهربائية بإستخدام العملات الرقمية.

يجدر بالإشارة إلى أن مشروع IOTA يستخدم دفتر الأستاذ الموزع للإستفادة من قدرة البيانات على البلوكشين. ويستخدم المشروع عدد من التقنيات التي تحقق قابلية التوسع والإنتاجية العالية للمعاملات. وغالباً ما يتم وصفها كخيار مناسب لحلول تطبيقات إنترنت الأشياء.

اليوم, ذكرت وكالة رويتز أن شركة “جاكوار لاند روفر”, وهي شركة بريطانية للسيارات, تختبر محفظة تدعمها IOTA في قاعدتها الهندسية في مدينة شانون الإيرلندية حيث تتواجد برامج شركة “جاكوار”.

Advertisements

مقالات ذات صلة

وقال دومينيك شيينر, المؤسس المشارك لـ IOTA, لرويتز إن تقنية المحفظة الذكية يمكن أن تتكيف بسهولة في جميع السيارات الجديدة.

يجدر بالإشارة إلى أن سعر عملة MIOTA ارتفع في منصة باينانس بنسبة 20 في المائة ليصل إلى مستويات 0.3035 مقابل الدولار الرقمي (USDT).