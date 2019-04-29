مطورو إيثريوم الأساسيون: تم اعتماد التمويل للتدقيق الخارجي لخوارزمية ProgPoW

تام شمس - الاثنين 29 أبريل 2019 12:56 صباحاً - أعلن المطور الرئيسي لإيثريوم (ETH) "هدسون جيمسون" أنه قد تم تمويل تدقيق من طرف ثالث لخوارزمية إثبات العمل ProgPoW المقاومة لدوائر التطبيقات الخاصة المتكاملة (أسيك). وقد أعلن المطور عن هذا خلال الاجتماع الأخير لمطوري إيثريوم الأساسيون الذي يعقد كل أسبوعين يوم ٢٦ أبريل.

وأثناء المكالمة، تم تحديد أنه تم الوصول إلى مبلغ التمويل المستهدف وهو ٥٠٠٠٠ وحدة من عملة DAI اللامركزية المستقرة المرتبطة بالدولار. وبحسب ما ورد تم الحصول على الأموال من خلال التبرعات.

كما أشار جيمسون إلى أن المراجعة ستبدأ "هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل حسبما يأمل".

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وتشير أسيك إلى أجهزة التعدين التي تستخدم الرقاقات أحادية الغرض، والتي تم تصميمها لتعدين عملات التشفير بطريقة أكثر كفاءة استنادًا إلى خوارزمية هاش محددة. وفي الوقت نفسه، فإن التركيبات التي تستخدم وحدات معالجة الرسومات (GPU) تكون أقل تخصصًا، ولذلك ناضلت حتى الآن من أجل التنافس على المكافآت على الشبكة مع تلك التي تستخدم رقائق أسيك.

وتهدف ProgPoW إلى تقليل ميزة كفاءة رقاقات أسيك على وحدات معالجة الرسومات.

وحسبما أفاد كوينتيليغراف، بعد الموافقة لأول مرة على تنفيذ ProgPoW، غيّر المطورون الأساسيون رأيهم وأرجأوا القرار حتى اكتمال التدقيق الخارجي.