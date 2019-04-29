مدير التكنولوجيا بميكرداو يغادر الشركة مشيرًا إلى النزاعات الداخلية

تام شمس - الاثنين 29 أبريل 2019 12:56 صباحاً - نشر أندي ميلينيوس، مدير التكنولوجيا السابق في شركة ميكرداو، خطابًا مفتوحًا بتاريخ ٣ أبريل يوضح مخاوفه بشأن الصراعات الداخلية للمشروع. وميكرداو هي الشركة التي تقف وراء العملة المستقرة الخوارزمية اللامركزية المستندة إلى إيثريوم DAI بالإضافة إلى توكن الحوكمة ميكر (MKR).

ويصف ميلينيوس، في رسالته المؤلفة من ٢٤ صفحة، التعارض بين أفكاره المتعلقة بمساحة العمل المتساوية ذات الطابع الديموقراطي التي تتوافق مع المنظمة المستقلة اللامركزية (DAO) ورغبة زملائه التنفيذيين في تحقيق كفاءة مؤسسية تقليدية.

ويتهم النص رون كريستنسن، الرئيس التنفيذي للشركة، بمحاولة السيطرة على المنظمة المستقلة اللامركزية، مما تسبب في أن يصبح مطورو المشروع الأساسيون غير متعاونين. حيث عمل المطورون في شركة منفصلة أطلق عليها اسم داب هب DappHub، وذلك على ما يبدو لحماية استقلالهم.

كما توضح الرسالة أيضًا كيف ألمح ميلينيوس إلى كريستنسن في وقت ما بأنه إذا لم يغادر مات ريتشاردز، الذي كان يشغل منصب الرئيس والمدير التنفيذي للشركة في ذلك الوقت، فإن ميلينيوس سيغادر. ويُقال إن هذا الإجراء أدى إلى رحيل ريتشاردز.

وقد أكد ميلينيوس لكوينتيليغراف اليوم، ٢٨ أبريل، أنه هو في الحقيقة من كتب الرسالة وأنه لم يعد مدير التكنولوجيا لميكرداو.

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وبالأمس، في ٢٧ أبريل، نشر ريتشاردز إجابة على الاتهامات في موضوع على رديت، موضحًا رأيه في الصراع. وفي منشوره يقول:

"لم يكن كافيًا لأندي أن يعيد اختراع النظام المالي. بل حاول أيضًا إعادة اختراع الطريقة التي يتم بها إنجاز العمل (لم يكن يعرف كيف يجب أن يكون مختلفًا، ولكنه فعل ذلك فقط)."

كما اشتكى ريتشاردز من أن ميلينيوس، حسب قوله، اعتقد أن أي مساءلة غير مقبولة وأنه لم يهتم بمصالح حاملي توكن MKR. كما يدعي أنه بالنسبة لميلينيوس كانت "الكفاءة التي تأتي مع التسلسل الهرمي الصريح لا تتفوق إلى أي درجة كان الأمر غير جيد أو غير عادل." ويختتم حديثه قائلًا:

"أنا متفائل بمستقبل هذا المشروع وأعتقد أنه سيكون أفضل حالًا دون أندي".

حسبما أفاد كوينتيليغراف في وقت سابق من هذا الأسبوع، كافح DAI مؤخرًا لتثبيت ربطه بالدولار الأمريكي، ولكن المجتمع على ما يبدو واثق من نجاح التوكن.