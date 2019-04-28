عملة Cosmos ترتفع بنسبة 27 % بعد خبر إدراجها في منصة Binance

أعلنت منصة Binance أحد أكبر منصات تداول العملات الرقمية على مستوى العالم عن إدراج العملة الرقمية ATOM في المنصة ، وهي العملة الرئيسية لشبكة بلوكتشين Cosmos المرتقبة للغاية ، وإرتفعت عملة ATOM بنسبة 27 في المائة على مدار أربعة وعشرين ساعة .

وفي هذا الخصوص نشر موقع CCN تقريرا ننقله إليكم في الخليج 365 الإخباري .

” تفاصيل التقرير ”

العملة الرقمية ATOM ترتفع بنسبة أكثر من 27 في المائة في خلال الأربعة وعشرين ساعة – المصدر : Coinmarketcap.com

وفي هذا الخصوص قال السيد Changpeng Zhao ، الرئيس التنفيذي لشركة Binance ، إن فريق التطوير الذي يقف وراء شبكة بلوكتشين Cosmos رفض التواصل مع منصات التداول فيما يتعلق بفرص الإدراج في المنصات ، لكن منصة Binance قامت بأدراج العملة بشكل استباقي وذلك بسبب دعم المنصة لمشروع العملة .

وقال السيد Changpeng Zhao :

“نحن نتحدث عن المشروع الذي رفض فريقه حتى مجرد التحدث إلى منصات تداول العملات الرقمية الموجودة حول إدراج العملة فيها (ولكن لدينا علاقة جيدة مع شباب التكنولوجيا الذين يعملون خلف مشروع العملة ) ، ولكننا أدرجنا العملة في منصة Binance على أي حال .

قبل أن يضيف عبارة : التكنولوجيا الجيدة تفوز!

مشروع COSMOS هو عبارة عن شبكة بلوكتشن تعمل بنظام خواريزمية (PoS – proof-of-stake ) وتعطي الأولوية للتشغيل والتواصل البيني interoperability .

إذا تم نشر شبكة بلوكتشين المشروع بنجاح ، فسيتمكن المستخدمون في شبكة Cosmos من تبديل التوكنز الرقمية بين مختلف شبكات البلوكتشين ، والتواصل مع مستخدمي العملات الرقمية الأخرى على شبكة البلوكتشين .

وبمجرد أن يعطي ما يسموا بالـ ” validators – المصادقون ” على شبكة Coschain blockchain الإذن بالموافقة على تفعيل نظام بروتوكول “Inter-Blockchain Communication (IBC) protocol”فسوف تكون شبكة بلوكتشين Cosmos قادرة على أن تعمل كنظام يسمح بميزة التفاعل والتواصل مع مختلف شبكات البلوكتشين الأخرى الرئيسية .

في هذا الإطار ، صرح السيد زكي مانيان ، مدير شركة Tendermint Inc الشركة المسؤولة عن مشروع شبكة بلوكتشين Cosmos ، في مقابلة مع موقع CoinDesk في وقت سابق قائلا :

” في نظام خواريزمية proof-of-stake – POS ، تكون التكاليف والمكافآت [ الخاصة بالنظام] داخلية ، ولذلك كان علينا التوصل إلى نظام متطور للغاية لتوزيع المكافآت ، وتوزيع نظام فرض الضرائب على المضاربين ، ونظام لمعاقبة الأشخاص على سلوكهم الخبيث ، ومعاقبة الأشخاص على عدم الاتصال بالإنترنت Offline .

كل هذا يجب أن يعمل بشكل داخلي في النظام ، وهذا هو السبب في أن نظام خواريزيمية proof-of-stake – POS يمثل إنجازًا هندسيًا كبيرًا أكبر من نظام إثبات العمل proof-of-work – POW .

كشبكة بلوكتشين تعمل بنظام خوايزيمية الـ POS ، فمن المتوقع أن تتنافس شبكة Cosmos بين أفضل بروتوكولات الـ PoS blockchain مثل مشاريع شبكات بلوكتشين الـ Cardano و EOS على المدى الطويل .

مباشرة بعد خبر إدراج العملة في منصة Binance ، والذي يأتي بعد إصدار برنامج Cosmos بشكل حي في شهر مارس الماضي ، ارتفع سعر العملة ATOM بنسبة 27 في المائة مقابل الدولار الأمريكي.

وفي هذا الخصوص نشرت السيد Linda XIE الشريك المؤسس في شركة Scalar Capital تغريدة على حسابها في موقع تويتر جاء فيها :

النقطة الأولى : مع كل النقاش الدائر حول شبكة بلوكتشين cosmos و polkadotnetwork ، أقدم إليكم نظرة عامة عالية المستوى إلى جانب موارد لتعلم المزيد ، أساسا فهي مصممة لتعمل كأدلة المبتدئين في شكل تغريدات متصلة tweetstorm ( فتوقع المزيد من هذه التغريدات ).

وسوف تكون التصحيحات / أو المدخلات الإضافية مرحب بها دائمًا.

التغريدة الثانية : يهدف كلا المشروعين إلى تمكين تشغيل خاصية التواصل البيني interoperability بين مختلف شبكات البلوكتشين ، وتشتمل المفاهيم في كلا المشروعين على نماذج من النوع hub ونوع الكلام حيث يتم التحقق من صحة الـ hub بالنسبة للمتحدثين بأسمائهم ( على شبكات بلوكتشين مختلفة).

هذا ويأتي التفاؤل تجاه مشروع شبكة Cosmos من خلال الإستخدام النشط نسبياً لملف برنامج Cosmos SDK بواسطة العديد من المشاريع مثل شبكة بلوكتشين Binance Chain الخاصة بمنصة Binance بالإضافة إلى كل من شركة e-Money و شبكة بلوكتشين Loom و مشروع Sentinel و TruStory و Terra ، وذلك خلال أقل من شهر منذ إطلاق برنامج Cosmos software.

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هل يعتبر إهتمام مجتمع العملات الرقمية بشبكة Cosmos بمثابة دليل على زيادة الثقة في السوق ؟

شبكة Cosmos هو مشروع في بدايته وما زال في مرحلة مبكرة من التطوير ، وبالتالي لا يزال من غير الواضح بعد ما إذا كان يمكن أن يستمر في التطور ليصبح مشروع بلوكشين واعد ، ويصبح أحد أكثر مشاريع شبكات البلوكتشين من ضمن الأكثر قيمة في السوق العالمية.

هذا ويشير الإهتمام المتزايد بمشروع مبكر مثل بلوكتشين Cosmos إلى أن ثقة المستثمرين في المدى الطويل ربما تكون قد أزدادت في صناعة العملات الرقمية ، على الأقل بالنسبة لأولئك المستثمرين في سوق العملات الرقمية على وجه الخصوص ، فيبدو أن هذه الثقة تتعافى بشكل ملحوظ.

ينقسم المستثمرون حول ضرورة وجود بروتوكولات تعمل بنظام PoS blockchain مثل مشروعات Polkadot و Cosmos التي تركز على قابلية التشغيل البيني والتواصل interoperability ، وما إذا كانت حالات الإستخدام الناجمة عن إمكانية التشغيل البيني مقنعة بما يكفي للحفاظ على نمو مشروع شبكة البلوكتشين .

وفي هذا الإطار قالت السيدة ليندا زي ، الشريك المؤسس في شركة Scalar Capital ، إنها تتوقع حالات الإستخدام المبكر لشبكات البلوكتشين مثل مشروع Cosmos أن تكون عبارة عن نقل للأصول.

فمن شأن نظام تبادل التوكنز الرقمية Token swaps التي تتم على شبكة البلوكتشين بطريقة لا مركزية أن توفر للمستثمرين خاصية السيطرة على أموالهم في جميع الأوقات مشيرة :

“أرى أن حالات الإستخدام المبكر لمشروع شبكة البلوكتشين تتمثل في عملية نقل الأصول (إلى حد كبير على نظام Cosmos ) مما يسهل على الأشخاص بدء سلسلة خاصة بهم من خلال الإستفادة من نظام الأمان المجمع pooled security (أكثر قليلاً مع مشروع Polkadot ).

وأضافت السيدة لندا زي أنه قد تختلف حالات الإستخدام بالنسبة إلى الكثير من شبكات البلوكتشين هذه وتخرج لنا بتجارب مختلفة.

هذا ويشير الموقف الإيجابي العام تجاه المشروعات الناشئة ذات الخطط الطموحة والرؤى من المستثمرين إلى أن المعنويات حول سوق العملات الرقمية في تحسن وذلك في وسط سوق هابط يستمر لمدة 16 شهرًا.

والآن عزيزي القاريء في رأيك ماذا يمكن أن تكون حالات إستخدام شبكات البلوكتشين في مختلف المجالات فيما يتعلق بخاصية التواصل بين الشبكات interoperability ونقل الأصول ، وماذا ترى من حالات إستخدام أخرى في السنوات المقبلة ؟! دعنا نستمع لصوتك في صندوق التعليقات أدنى المقال .

المصدر : CCN.com

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