الشرطة البرازيلية تكشف بالصدفة عملية غسيل أموال عن طريق تعدين بيتكوين

نشرت صحيفة الأخبار المحلية البرازيلية Zero Hora والتي تقع في بورتو اليغري أن الشرطة البرازيلية قد اعتقلت البعض للإشتباه في عملية لتبييض الأموال .

يقول التقرير الذي نُشر في 23 أبريل أن وزارة الخارجية لمنع المخدرات وقمعها (Denarc) في مدينة بورتو أليغري ، ريو غراندي دو سول ، قد اقتحمت منزل حيث يتم فيه تعدين العملات الرقمية والتي كانت لمهرب مخدرات مشتبه به.

نظرًا لأن تعدين Bitcoin لا يحظى بشعبية كبيرة خاصة في المنطقة فقد داهمت الشرطة المنزل ، وكشفت من خلال البحث عن 25 وحدة من معدات تعدين البيتكوين والتي كانت تعمل على مدار الساعة وكانت مدعومة ببرامج وأجهزة متطورة ، حيث تُقدر بـحوالي 250،000 ريال برازيلي ( أي حوالي 63000 دولار) .

عثرت الشرطة في النهاية على الشخص المشتبه به في المنزل والذي ادعى أنه استأجر المبنى بأكمله وقال أنه يعمل في تعدين البيتكوين كإستثمار شخصي له وعلى الرغم من أن عمليته لم تكن غير قانونية ، فقد تم في النهاية إتهام الرجل بالإستخدام غير المشروع للكهرباء ، مع ادعاء الشرطة أنه سرق الطاقة الكهربائية المستخدمة لتشغيل منصات التعدين على مدار الساعة .

وكشف التقرير أيضًا أنه بعد إجراء مزيد من البحث ، عثرت الشرطة على مسدس برقم تسلسلي تم محوه ودراجة نارية تم استنساخ لوحات أرقامها .

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قامت الشرطة باحتجاز الرجل للاشتباه في أن يكون يبحث عن منظمة لتهريب المخدرات وغسيل الأموال كما تم الإستيلاء على جميع أجهزته ، وقد اشتبهت الشرطة أنه ربما تم تهريبهم من الصين وقد ادعى تقرير إخباري آخر حول هذه المسألة أن الرجل المعتقل لديه تاريخ إجرامي واسع النطاق ، بما في ذلك ، ممارسات تهريب المخدرات وقتل ضابط شرطة .

إذا إنتهى التحقيق بتقديم دليل على تبييض الأموال ، فقد يكون لذلك عواقب على موقف البرازيل من العملات الرقمية

في أكتوبر 2019 ، نشرت إدارة الإيرادات الفيدرالية في البرازيل (RFB) ، المسؤولة عن الضرائب في البلاد ، مسودة وثيقة تطلب من الشركات القائمة على العملات الرقمية في البلاد تقديم تقارير شهرية عن عملياتها في حين أن هذه المسودة في حد ذاتها لا تعني موافقة الجمهور على العملات الرقمية ، إلا أنها أظهرت دليلًا على أن الحكومة البرازيلية اعترفت وقبلت تشغيل منصات العملات الرقمية في أراضيها.

يمكن أن يوفر الدليل أيضا على أن البلاد تؤوي عمليات غسيل الأموال عن طريق العملات الرقمية ، على الأقل ، سبباً للسلطات لتشديد اللوائح ضد هذا قطاع لديها.

المصدر : CCN

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