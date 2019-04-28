تعرف على مشروع Cosmos و العملة الرقمية الخاصة بالمشروع ATOM

لقد قطعت تكنولوجيا البلوكشين شوطاً طويلاً في وقت قصير جدا. في السنوات العشر الماضية رأينا مصطلح “تكنولوجيا البلوكشين” ينتقل من عالم البيتكوين, إلى وصف مجموعة كاملة من المشاريع والقطاعات والصناعات. قدمت البيتكوين مقدمة البلوكشين لنا, ولكن التكنولوجيا لم تتوقف عن هذا الحد.

ورأينا العديد من المشاريع الجديدة تظهر في السنوات الأخيرة مستغلة التكنولوجيا التي قدمها لنا “ساتوشي ناكاموتو” وهذه العملية تسارعت بشكل ملحوظ في عام 2017, حيث تم جمع حوالي 5 مليار دولار عن طريق العرض الأولي للعملات الرقمية (ICOs) لتمويل المشاريع الجديدة.

ما هو مشروع Cosmos وما هي عملة ATOM الرقمية؟

تعد عملة ATOM الرقمية هي العملة الرقمية المشفرة داخل نظام Cosmos البيئي, وتم تصميمها لتسهيل التواصل, وحل قابلية التوسع والتشغيل البيني بين سلاسل البلوكشين المستقلة. حيث ينوي مشروع Cosmos والذي تم وصفه بـ “إنترنت البلوكشين”, إلى الجمع بين مختلف شبكات البلوكشين تحت منصة واحدة وحل العديد من العقبات التي تواجه تكنولوجيا البلوكشين مثل:

قابلية التوسع

العمل المشترك بين الشبكات

سهولة الإستخدام

ويجب على المشاريع التي سيتم إطلاقها على شبكة Cosmos أن تتيح تداول العملات الرقمية الخاصة بها بشكل بسيط وسهل. وسيتم تنظيم الشبكة كحل معياري للإستخدام مع مجموعة من التطبيقات بأنواعها المختلفة. كما سيتم تطوير سلاسل الكتل (البلوكشين) بسهولة أكبر بالإضافة إلى القدر على نقل القيمة من عملة رقمية إلى أخرى دون أي تأثير.

كما تصف منصة Cosmos نفسها بأنها مجموعة من الأدواتب القابلة للتكيف تحت تصرف المطورين الذين يرغبون في إطلاق تطبيقاتهم اللامركزية (dApps) في الإنترنت وتقديم خدمات البنية التحتية المالية.

حلول قابلية التوسع

تم التطرق إلى مشاكل قابلية التوسع في العديد من شبكات البلوكشين, حيث أن تقنية البلوكشين بحالتها الحالية لا تستطيع معالجة عدد كبير من المعاملات في الثانية. وهذا يعني إذا كان هناك المزيد من الأشخاص الذين يرغبون في استخدام شبكة البلوكشين, فقد يكون هناك معاملات أكثر من أن تستطيع الشبكة معالجتها بالفعل مما يتسبب في بطئ في التنفيذ.

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تم استكشاف العديد من الحلول لتطبيق قابلية التوسع وهو أمر يعمل عليه العديد من المشاريع سواء كانت شبكة لايتنينغ للبيتكوين أو SegWit أو Raiden, فإن جميع هذه المشاريع تستخدم استراتيجيات مختلفة لحل مشكلة قابلية التوسع نفسها.

ويصف مطورو مشروع Cosmos بروتوكولات إثبات العمل (PoW) بأنها بطيئة وغالية الثمن وضارة بالبيئة وتفتقر إلى إمكانية التوسع. لذلك اقترح فريق مشروع Cosmos الآتي:

تقنية Tendermint:وهو بروتوكول جديد يتميز بمعالجة 10,000 معاملة في الثانية لمعاملات من حجم 250 بايت. ويأمل مطورو Cosmos إلى أن تصبح التقنية هي الحل الأمثل لبناء التطبيقات اللامركزية (dApps) وذلك من خلال تحديد أنواع المعاملات ووظائف الإنتقال لتحسين أداء هذه المشاريع على البلوكشين.

أدوات SDK: هي مجموعة من الأدوات التقنية الممصمة لتبسيط إنشاء التطبيقات اللامركزية بشكل آمن على تقنية Tendermint.

بروتوكول الاتصال بين سلاسل البلوكشين: يمكن لهذا البروتوكول تسهيل عملية تبادل القيمة (مثل العملات الرقمية المختلفة) وكذلك البيانات فيما بينها بشكل سلس وبدون أي تأثير.

العمل المشترك بين سلاسل البلوكشين

أحد أهم المسائل التي تتطلع منصة Cosmos إلى حلها هي إمكانية العمل المشترك بين سلاسل البلوكشين. حالياً يتم بناء كل بلوكشين بشكل منفصل, ولكن من أجل تحقيق عالم مترابط فإن هذه السلاسل سوف يتعين عليها التواصل فيما بينها.

في الوقت الحالي, ليس لدى شبكة الإيثيريوم و شبكة اللايت كوين أو شبكة داش أي وسيلة للتواصل أو للعمل معاً. إذا كنت تريد تداول عملة رقمية على شبكة إلى أخرى, فسوف يتعين عليك استخدام وسيط لإتمام العملية. وهذا يعطي منصات تداول العملات الرقمية القوة وتحقيق الإيردات الغير ضرورية في عالم البلوكشين.

وتنوي شبكة Cosmos إلى أن يتم استخدامها مستقبلاً كمحور أساسي لتسهيل المعاملات بين شبكات البلوكشين المختلفة, على سبيل المثال, إجراء معاملة على شبكة البيتكوين ليتم تنفيذها في شبكة الإيثيريوم عبر منصة Cosmos. وفي الواقع تعد هذه مهمة صعبة للغاية, كون العقود الذكية يتم كتابتها غالباً بلغات برمجية مختلفة اعتماداً على شبكة البلوكشين التي صممت من أجلها. ولكن شبكة Cosmos تطمح أن تكون مترجم فوري أو مترجم للعقود الذكية, مما يسمح للتطبيقات المختلفة بالتفاعل مع بعضهم البعض وإزالة حاجز اللغة الذي يمنع التواصل مع البلوكشين.