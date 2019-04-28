تصدرت شركة الريبل عناوين الصحف في عالم الكريبتو والعملات الرقمية المشفرة بإعتبارها أحد الشركات الرائدة في نظام التحويلات الدولية عبر تكنولوجيا البلوكشين. وأحد الروابط الرئيسية بين شركة الريبل هي مع المجموعة المصرفية اليابانية, SBI Holdings, والتي تطورت الروابط إلى عدة شراكات مختلفة. في آخر إجتماع لهم, تحدث الرئيس التنفيذي لـ مجموعة SBI, يوشيتاكا كيتو, عن تأثير شركة الريبل على النظام الاقتصادي وتأثير عملة XRP الرقمية. حيث صرح يوشيتاكا كيتو, بأن شركة الريبل تسعى بنشاط إلى العمل مع الدول العربية والمناطق الأخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وليس فقط التركيز على الأسواق الكبرى مثل أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. Advertisements مقالات ذات صلة جاء تعليق الرئيس التنفيذي لمجموعة SBI خلال حدث الريبل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا, حيث اجتمع ممثلو الشركة وممثلون آخرون في النظام المصرفي لمناقشة استخدامات البلوكشين في عالم المال والتحويلات الدولية. حيث أسفر اجتماع الريبل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن شراكة شركة الريبل مع البنك السعودي البريطاني, مما أتاح خدمات التحويل الدولي الفوري من البنك السعودي البريطاني إلى الهند. وسيستفيد عملاء البنك السعودي البريطاني من تقنية الريبل لتمكينهم من إجراء معاملات مالية مع الهند في لحظات. معجب بهذه: إعجاب تحميل...

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كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس التنفيذي لمجموعة SBI: شركة الريبل نجحت في منطقة الشرق الأوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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