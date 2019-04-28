الرئيس التنفيذي لـ منصة Bitfinex يرد رسمياً ويخبر العملاء بحقيقة دعوى NYAG

أرسل الرئيس التنفيذي لـ منصة Bitfinex, جان لويس فان دير فيلدي, بريد إلكتروني إلى عملاء المنصة تتعلق بالدعوى المرفوعة ضد منصة Bitfinex و شركة التيثر (Tether) من قبل مكتب المدعي العام لولاية نيويورك يوم الخميس, 25 أبريل, ووفقاً للرئيس التنفيذي لـ منصة Bitfinex فإن الدعوى “غير دقيقة وتحتوي على بيانات كاذبة”.

ويدعي الرئيس التنفيذي لـ منصة Bitfinex أن المنصة وشركة التيثر (Tether) كانا يتعاونان بشكل كامل مع سلطات نيويورك في عمليات التحقيق وأن الدعوى تم رفعها دون إشعار مسبق لـ منصة Bitfinex أو شركة التيثر (Tether) لإتاحة فرصة للرد عليها.

ويستمر جان لويس فان دير فيلدي, في التأكيد بأن الإدعاء بأن المنصة خسرت 850 مليون دولار هي عبارة عن معلومة خاطئة. وأكد بأن هذا المبلغ تم ضبطه وحمايته في عدد من الولايات القضائية, بما في ذلك بولندا والبرتغال والمملكة المتحدة البريطانية والولايات المتحدة الأمريكية, وتعمل الشركة بنشاط على إستعادة هذه الأموال بإستخدام “حجج واضحة ومتماسكة ومقنعة”.

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وأنهى الرئيس التنفيذي لـ منصة Bitfinex, بريده الإلكتروني بملاحظة شكر فيها عملاء المنصة والمجتمع بشكل عام وذكر بأن المنصة حظيت بالتشجيع والدعم من قبل مجتمع الكريبتو. وأضاف بأن المنصة وشركة التيثر “Tether” في وضع قوي مثل أي وقت مضى وأكد على العمل المستمر لتطوير المجال الرقمي.

ويجدر بالإشارة إلى الرئيس التنفيذي لـ منصة Bitfinex تحدى أن الشكوى لن تؤثر على المشاريع, حيث أكد أن الشركة ستواصل التعاون مع المنظمين في جميع أنحاء العالم, وقد التزمت بالأمور القانونية بشكل جدي و سوف يستمر ذلك.