أونتولوجي تخطط لإطلاق العملة المستقرة الخاضعة للتنظيم المدعومة بالدولار الأمريكي PAX على بلوكتشين

تام شمس - الأحد 28 أبريل 2019 06:56 مساءً - تخطط منصة بلوكتشين أونتولوجي (ONT) الخاصة بالشركات لإطلاق نسخة من العملة المستقرة الخاضعة للتنظيم المدعومة بالدولار الأمريكي باكسوس ستاندرد (PAX) على شبكة بلوكتشين الخاصة بها. وقد أعلنت الشركة الخبر في بيان صحفي نشر يوم ٢٧ أبريل.

ووفقًا للإصدار، سيعتمد التوكن الجديد (PAXO) على معيار التوكنات OEC-4 الخاص بأونتولوجي، والذي سيمكّن من إجراء مقايضات ذرية بين بلوكتشين الرئيسية المستندة إلى أونتولوجي وغيرها من سلاسل بلوكتشين. وتفيد التقارير أن هذه الميزة تهدف إلى تسهيل قيام المؤسسات والأفراد بممارسة الأعمال التجارية في النظام الأساسي لأونتولوجي.

وتدعي الشركة أن PAX "هي أول عملة مستقرة خاضعة للرقابة مدعومة بالدولار الأمريكي وتضمن المراجعة المفتوحة، وسلامة الأصول، ويدعمها عدد كبير من البورصات." وتفيد التقارير أن جميع احتياطيات PAX USD محتفظ بها في حسابات مستقلة لبنوك FDIC المؤمنة والمسجلة في الولايات المتحدة، وذلك حسبما يفيد البيان الصحفي لأونتولوجي والمواد الصحفية السابقة للعملة المستقرة.

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وهذه الميزات، وفقًا للإصدار، تجعل PAX "دولارًا رقميًا" ثابتًا بكل معنى الكلمة، على عكس تيثر، التي لا يمكن أن تضمن أن توكنها يساوي دائمًا ١ دولار."

وفي الآونة الأخيرة، اندلعت الأخبار أن معالج مدفوعات العملات المشفرة وايركس ومقره المملكة المتحدة قد دخل في شراكة مع بروتوكول بلوكتشين ستيلر لإصدار ٢٦ عملة مستقرة.

يحتل توكن أونتولوجي ONT حاليًا المركز ١٩ بين أعلى العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية. ويتم تداول العملة عند ١,١٣ دولار مرتفعًا بأقل من ١٪ في وقت كتابة المقالة.