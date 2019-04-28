فيسبوك يمنع مطعم أسترالي من نشر إعلان متعلق بقبول مدفوعات البيتكوين

لقد أراد مطعم Origin Kebabs فقط أن يُعلم متابعيه أن أربعة من فروعه في ولاية Queensland – و هي ولاية تقع في شمال شرق أستراليا و تعد ثاني أكبر ولايات أستراليا مساحة و ثالثها من حيث عدد السكان – يقبلون الآن عملة البيتكوين كطريقة للدفع و كان ذلك من خلال وضع إعلان على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك .
ولكن فيسبوك امتنع عن ذلك و منع المطعم الأسترالي من الإعلان على منصة التواصل الإجتماعي . قد يرغب شخص ما في إخبار “مارك زوكربيرج” Mark Zuckerberg – مؤسس فيسبوك – قبل أن يطلق عملته الرقمية FaceCoin أنه لا يفترض أن يتخذ مثل هذا الموقف تجاه البيتكوين و إلا قد يجد نفسه في موضع غريب و غير مفهوم .
و تعليقاً على هذا الموقف فقد وضع مطعم Origin Kebabs منشوراً – مصحوباً بصورة ( screenshot ) لما فعله موقع فيسبوك – قال فيه :
” كل ما في الأمر أننا قد حاولنا تمويل منشورناً الذي نعلن فيه قائلين : ” نحن الآن نقبل عملات البيتكوين في الدفع ” ، و كان هذا هو موقف موقع فيسبوك في هذا الشأن كما هو موضح في هذه الصورة . “
لقد أشار موقع فيسبوك منبهاً إلى أنه لديه مشكلة مع الإعلان الذي يروج ” للمنتجات و الخدمات المالية مثل . . العروض الأولية للعملة ( Initial Coin Offerings ) التي ترتبط بشكل متكرر بالممارسات الترويجية المضللة أو الإحتيالية . ” و لكن مطعم Origin Kebabs ليس ICO !
و أسرد Facebook في التنبيه قائلاً : ” بالنسبة للإعلانات التي تروّج للعملات الرقمية أو المنتجات و الخدمات ذات الصلة ، يجب أن يحصل المعلن أولاً على إذن كتابي مسبق منا . ”
لذا خلاصة القول أنه يمكن لـ Origin Kebabs الإعلان عن أنهم يقبلون الآن عملة البيتكوين في الدفع إذا حصلوا أولاً على إذن كتابي من موقع “مارك زوكربيرج” ! هذا جيد بالنسبة لكيان مركزي مثل Facebook يتحكم في البيانات و لكنه لا يبشر بالخير لمستقبل عملة FaceCoin في نظام إيكولوجي لا مركزي !
لقد قام موقع فيسبوك بتحديث سياسته في يونيو الماضي :
” بدءًا من 26 يونيو – عام [ 2018 ] – سوف نقوم بتحديث سياستنا للسماح بالإعلانات التي تروّج للعملات الرقمية و المحتوى ذي الصلة ، من قبل المعلنين المعتمدين مسبقًا . و لكننا سوف نستمر في حظر الإعلانات التي تروج للخيارات الثنائية ( binary options ) و العروض الأولية للعملات الرقمية ( initial coin offerings ) . “
قدم متابعي مطعم الوجبات السريعة Origin Kebab بعض النصائح ، مقترحين التالي :
” استخدموا في الإعلان كلمة “عملة افتراضية” ( virtual currency ) بدلاً من ذلك . “
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و أوضح متابع آخر قائلاً :
” لقد منع فيسبوك اعلانك لأنك استخدمت مصطلح “بيتكوين” في النص الخاص بك . و بالتالي قام فيسبوك بوضع علامة ( auto-flagged ) عليه تلقائيًا اعتقاداً منه أنك binary option يهدف للإحتيال . و من أجل حل هذه المشكلة فقط قم بإضافة نص الإعلان إلى الصورة و سوف يتم الموافقة عليه ، و لن يتم طرح أي أسئلة عليك . “
ربما يستطيع “تشانجبنج تشاو” Changpeng Zhao – الرئيس التنفيذي لمنصة Binance – التحدث إلى “مارك زوكربيرج” حول هذا اللغط المثار حول إعلان البيتكوين الخاص بمطعم Origin Kebabs .
فبعد كل شيء ، فإن مطعم الوجبات السريعة هذا لا يقبل البيتكوين فقط ، بل إنه يقبل عملات Binance Coin و Ethereum و Litecoin . و إذا قمت بزيارة هذا المطعم لن تضطر إلى الإنتظار طوال اليوم للحصول على وجبة الفلافل الخاصة بك لأن مطعم Origin Kebabs يدمج أيضًا تقنية الـ Lightning Network للمعاملات السريعة .
لقد قامت شركة TravelbyBit – و هي شريك لمنصة Binance – بدمج عملة الـ BNB في طرق الدفع الخاصة بمطعم Origin Kebabs الذي لديه أيضًا خططاً لنقل مدفوعات الـ BNB إلى سلسلة Binance Chain .
و قد نقلت مدونة “بينانس لايت” Binance Lite عن “برهان جوكتاس” Burhan Göktas – المدير العام لـ Origin Kebabs – قوله :
” بعد التعرف على عالم العملات الرقمية ، كنت أعلم أنه كان علي أن أجعله جزءًا من أعمالنا . من غير المنطقي الإشتراك في TravelbyBit . أنا متحمس للغاية لأن مطعم Origin Kebabs سوف يكون أول من يتبنى مدفوعات الـ BNB عند نقطة البيع ( point-of-sale ) ، بعد إطلاق سلسلة Binance chain الجديدة . “
سوف يقبل مطعم Origin Kebabs أيضًا عملات BNB و ETH و LTC . | المصدر : مدونة Binance Lite على موقع تويتر
لأي من مشجعي الـ bitcoin الأستراليين ، فإن مطعم Origin Kebabs يقبل الآن الدفع بالعملات الرقمية في الفروع التالية :
- جامعة كوينزلاند للتكنولوجيا ( Queensland University of Technology ( QUT
- ويستفيلد تشيرمسايد ( Westfield Chermside )
- برود بيتش ( Broadbeach )
- إيجلبي ( Eagleby )
مطعم Origin Kebabs يقبل الآن الدفع بالعملات الرقمية | المصدر : مدونة Binance Lite على موقع تويتر
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