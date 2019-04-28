منصة Binance تدرج عملة ( Cosmos ( ATOM أمام عملات BNB و BTC و USDT

قامت منصة Binance – أحد أكبر منصات تداول العملات الرقمية في العالم – منذ عدة دقائق بالإعلان عن إدراج أزواج تداول ATOM / BNB و ATOM / BTC و ATOM / USDT و سوف يتم فتح باب التداول على هذه الأزواج غداً 2019 / 04 / 29 في تمام الساعة الـ 00 : 4 صباحاً بتوقيت ( UTC ) .

و يمكن للمستخدمين الآن القيام بعمليات إيداع لعملة ( Cosmos ( ATOM من أجل التحضير للتداول غداً .

رسوم إدراج عملة ( Cosmos ( ATOM هي : 0 BNB

تعلم المزيد عن مشروع عملة ( Cosmos ( ATOM من خلال بحثنا المتعمق على Binance Research . و أيضاً يمكنك الإطلاع على بيانات العملة من هنا .

كما يمكنك معرفة التفاصيل الخاصة بالعملة من خلال الروابط التالية :

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تحذير المخاطر : إن الإستثمار في سوق العملات الرقمية يخضع لمخاطر السوق العالية ، لذلك يرجى إدارة إستثماراتك بحذر ، و سوف يبذل فريق منصة Binance قصارى جهده لإختيار عملات رقمية عالية الجودة ، ولكنها لن تكون مسؤولة عن خسائر الإستثمار الخاصة بك ، سواء المباشرة أو غير المباشرة ، أو نتيجة المنافسة التجارية .

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المصدر : Binance Announcements