بيتكوين تدفع أكثر من ٥٣٠٠ دولار بينما تشهد معظم العملات المشفرة الأعلى بعض المكاسب

تام شمس - الأحد 28 أبريل 2019 03:14 صباحاً - السبت ٢٧ أبريل - معظم أعلى عشرين عملة تقدم تسجّل مكاسب طفيفة إلى معتدلة خلال اليوم حتى وقت كتابة المقالة. حيث دفعت عملة بيتكوين (BTC) ما يزيد قليلًا عن ٥٣٠٠ دولار.

وقد ارتفعت عملة بيتكوين بنسبة تقل عن ١٪ في اليوم، حيث تم تداولها بسعر ٥٣٠٦ دولارات في وقت كتابة المقالة، وفقًا لموقع كوين ماركت كاب. وبالنظر إلى الرسم البياني الأسبوعي، لم تشهد العملة أي تغيير تقريبًا، منخفضةً بنسبة تقل قليلًا عن ١٪.

مخطط سعر بيتكوين على مدى ٧ أيام. المصدر: كوين ماركت كاب

تتمسك إيثريوم بمكانتها كأكبر عملة بديلة من حيث القيمة السوقية، والتي تبلغ حوالي ١٦,٩ مليار دولار. بينما تمتلك ثاني أكبر عملة بديلة، وهي ريبل، رسملة سوقية تبلغ ١٢,٥ مليار دولار في وقت كتابة المقالة.

وتشير بيانات كوين ماركت كاب إلى أن إيثريوم ارتفع بنسبة ٣٪ تقريبًا على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية. وفي وقت كتابة المقالة، يتم تداول إيثريوم بحوالي ١٦٠ دولارًا. وخلال الأسبوع، شهدت العملة أيضًا انخفاض قيمتها بأكثر من ٧٪.

مخطط سعر إيثريوم على مدى سبعة أيام. المصدر: كوين ماركت كاب

انخفضت ريبل بنسبة ٠,٢٣٪ فقط على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية ويتم تداولها حاليًا عند ٠,٢٩٧ دولار تقريبًا. وخلال الأسبوع، فقدت العملة أيضًا نسبة ١٠ بالمئة تقريبًا.

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مخطط سعر ريبل على مدى ٧ أيام. المصدر: كوين ماركت كاب

ومن بين أفضل ٢٠ عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية، كانت العملات التي سجلت حركة السعر الأكثر بروزًا هي أونتولوجي (ONT)، التي ارتفعت أكثر من ١١٪ خلال اليوم وبانخفاض ١٢٪ خلال الأسبوع، وتيزوس (XTZ)، التي ارتفعت تقريبًا ١٠٪ اليوم وبانخفاض ما يقرب من ٩ ٪ خلال الأسبوع.

كما ارتفعت معظم العملات العشرين الأخرى بين واحد وثلاثة بالمئة على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية حتى وقت كتابة المقالة.

وفي وقت كتابة المقالة، يبلغ إجمالي القيمة السوقية لجميع العملات المشفرة ١٧٢,٢ مليار دولار، أي أقل بنسبة ٥,٢٪ من القيمة التي تم تسجيلها قبل أسبوع.

مخطط إجمالي القيمة السوقية على مدى سبعة أيام. المصدر: كوين ماركت كاب

حسبما أفاد كوينتيليغراف في وقتٍ سابق اليوم، فقد أصبحت سامسونغ شركة أخرى ذات اسم كبير تدرس إصدار عملتها المشفرة الخاصة، وفقًا لتقرير حديث.