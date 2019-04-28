احذر من الشروط والأحكام الخاصة بـ منصة بينانس اللامركزية (DEX) قبل إستخدامها

لقد انتشرت أخبار منصة بينانس مؤخرًا في تدوينات وتقارير إخبارية بعد إطلاق منصة بينانس اللامركزية الجديدة للعملات الرقمية في السوق. ومع ذلك، هناك بالفعل بعض الملاحظات السلبية المتعلقة بالشروط والأحكام في منصة بينانس اللامركزية (DEX) والتي تثير بعض المخاوف بين المستخدمين.

يرتبط أحدها بحقيقة أن المنصة يمكنها الاستحواذ على عملاتك الرقمية، وهذا شيء تميل المنصات المركزية إلى القيام به ولكن المنصات اللامركزية لا ينبغي أن تفعله.

أصدرت منصة بينانس “Binance” واحدة من أكثر منصات تداول العملات الرقمية شعبيةً في السوق، منصتها اللامركزية الجديدة (DEX). من أجل البدء في استخدامه، لا يحتاج المستخدمون إلى تقديم اسم مستخدم أو عنوان بريد إلكتروني أو التحقق من الهوية. ستوفر المنصة للمستخدم ملفًا يحتفظ بالمفاتيح الخاصة وعبارة أساسية.

يجب على المستخدمين فقط إنشاء عناوين على سلسلة بينانس، وهي شبكة البلوكشين التي أنشأتها بينانس والتي تم إطلاقها قبل بضعة أيام.

وفقًا لموقع “Trustnodes” توضح شروط وأحكام (منصة بينانس اللامركزية DEX) أن المنصة يمكنها في مصادرة العملات الرقمية إذا تم الحصول عليها بطرق غير قانونية.

حول هذا الموضوع، تقرأ الشروط والأحكام على النحو التالي:

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“إذا قررت بينانس أنك شاركت في أي استخدام محظور للحصول على العملات الرقمية، فيجوز للمنصة معالجة هذا الاستخدام المحظور من خلال جزاء مناسب، وفقًا لتقديرها المطلق. قد يشمل هذا الجزاء مصادرة أي عملات رقمية تم الحصول عليها في أي استخدام محظور؛ وإنهاء وصولك إلى أي خدمات عبر الموقع”.

في الوقت نفسه، ليست منصة بينانس مسؤولة عن هذه الإجراءات، بدلاً من ذلك، فقط المدققون والمجتمع يمكنهم اتخاذ هذا القرار. علاوة على ذلك، توضح “بينانس” أنها تراقب المعاملات المشبوهة وتبلغ بها إلى المنظمين الدوليين.

كما يوضح موقع “Trustnodes”، فإن هذا النظام الأساسي الذي كان من المتوقع أن يكون مركزًا لامركزياً سينتهي به الأمر إلى المركزية. بدلاً من أن تكون واجهة العقد الذكي، هذه هي عقدة سلسلة بينانس التي تتفاعل مع الشبكة. يمكن لهذه العقد رفض الوصول إلى المعلومات أو حتى منع المستخدمين من الاستمتاع بالخدمات التي توفرها المنصة.

تعمل عملة بينانس الرقمية (BNB) على خوارزمية إجماع Tendermint BFT. ويتم اختيار المدققين من قبل أعضاء موثوقين في مجتمع بينانس. والقصد من ذلك هو التوسع ليشمل المزيد من الأعضاء وينمو النظام الإيكولوجي وينضج بمرور الوقت.

يوضح موقع “Trustnodes” أن الجزء المعنوي حول اللامركزية من منصة بينانس اللامركزية (DEX) الجديد غير موجود لأن منصة “بينانس” يمكنها فعل ما يحلو لها على المنصة.

وبالتالي، سيتعين على “بينانس” زيادة الثقة التي يتمتع بها المستخدمون في النظام الأساسي الجديد إذا كانت تريد التوسع في السوق كما كانت تفعل خلال العامين الماضيين تقريبًا.