فيلم Avengers : Endgame يتسبب في إرتفاع سهم ديزني عاليا مقارنة بمؤشر داو جونز

انخفض مؤشر “داو جونز” في جلسة التداول المنعقدة يوم الجمعة حيث فشل سوق الأسهم في الدفع بشكل أكبر إلى منطقة قياسية و مع ذلك فإن مكوّن DJIA الرئيسي من ديزني قد يحصل على دعم بحجم شخصية Thanos من فيلم “Avengers : Endgame” و الذي يحطّم بالفعل الأرقام القياسية و قد يستهدف افتتاحًا عالميًا بقيمة مليار دولار .

انخفض مؤشر “داو جونز” الصناعي عند جرس الإفتتاح و بحلول الساعة 52 : 9 صباحاً بالتوقيت الشرقي ( ET ) خسر مؤشر سوق الأسهم 37.48 نقطة أو 0.14 في المئة ليتداول عند 26,424.60 و كما انخفض مؤشر S&P 500 و “ناسداك” Nasdaq حيث انخفض بنسبة 0.11 في المئة و 0.14 في المئة على التوالي .

عاد مؤشر “داو جونز” بأداء ضعيف يوم الجمعة ، لكن أحد أعضاء DJIA الرئيسيين قفز على نجاح فيلم “Avengers: Endgame” . المصدر : Yahoo Finance

يوم الخميس ارتفع مؤشر “داو جونز” 134.97 نقطة أو 0.51 في المئة بعد تحمل ثالث أكبر سهم له لأسوأ جلسة تداول منذ إنهيار سوق الأسهم في عام 1987 ؛ أغلقت DJIA عند 26,462.08 .

و تم تداول مؤشر S&P 500 بشكل جانبي وسط موسم أرباح غير متكافئ ، متراجعاً بـ 1.08 نقطة أو 0.04 في المئة ليغلق عند 2,926.17 .

قاوم مؤشر “ناسداك” – مدعوماً بأسهم التكنولوجيا المزدهرة – الإتجاه الهابط ليقفز 16.67 نقطة أو 0.21 في المئة إلى 8,118.68 .

و قد تراجع مؤشر “داو جونز” نحو إفتتاح كئيب آخر في يوم الجمعة عندما تسببت بيانات الناتج المحلي الإجمالي ( GDP ) الصعودي المفاجئ في ارتداد جماعي لسوق الأسهم و قد أفاد مكتب التحليل الإقتصادي أن الناتج المحلي الإجمالي قد قفز بنسبة 3.2 في المئة في الربع الأول من العام الجاري .

إن أرقام الناتج المحلي الإجمالي التي صعدت بشكل مفاجئ قد أنعشت مؤشر “داو جونز” قبيل افتتاح سوق الأسهم . | المصدر : Yahoo Finance

و كان المحللون يتوقعون أن ينمو الإقتصاد الأمريكي بنسبة 2.5 في المائة خلال هذا الربع من العام و يخشى البعض من أن الإغلاق الحكومي – الذي استمر 35 يومًا – قد يؤدي إلى مزيد من توقف النمو .

لذلك فإن هذا هو ما يحرك مؤشر “داو جونز” يوم الجمعة .

على مدى فترة زمنية أطول يمكن أن تبدأ شركة ديزني الرائدة ( blue-chip ) في مؤشر “داو جونز” مسيرة كبيرة بسبب نجاح فيلم “Avengers : Endgame” الذي افتتح ليلة الخميس محققاً آراءاً إيجابية لدى الجمهور بالإضافة إلى تقييم ممتاز بنسبة 97 بالمائة على موقع Rotten Tomatoes ( و هو موقع متخصص في نقد و تقييم الأفلام ) .

وفقًا لـ AMC Entertainment فإن فيلم “Avengers : Endgame” يحطم بالفعل الأرقام القياسية لشباك التذاكر الأمريكية ( US box office ) حيث كشفت الشركة المسئولة عن السينمائيات أنها ستقوم بعرض الفيلم – الذي تبلغ تكلفته 400 مليون دولار – 58 ألف مرة خلال عطلة نهاية الأسبوع .

و هذا الرقم يزيد بأكثر من 10000 مرة عرض عن الرقم القياسي السابق – الذي تم وضعه لفيلم “Avengers : Infinity War” في عام 2018 – و قال “آدم آرون” Adam Aron – الرئيس التنفيذي لشركة AMC Entertainment – أن الشركة مستعدة لبيع ما يصل إلى 10 ملايين تذكرة خلال عطلة نهاية الأسبوع الإفتتاحية للفيلم .

لا توجد معلومات عن عدد تلك التذاكر المحجوزة للمشاهدين ( repeat-viewers ) الذين يتغيبون عن المشاهد الرئيسية خلال فترة استراحة ضيقة الوقت كنتيجة لمدة تشغيل الفيلم التي تصل إلى ثلاث ساعات بلا رحمة .

و بعيداً عما سبق فقد سحق الفيلم أيضًا الأرقام القياسية لشبابيك التذاكر الدولية . لقد استطاع Thanos و رفاقه جمع مبلغًا مذهلاً بلغ 107.5 مليون دولار أمريكي من الصين في طريقهم إلى يوم إفتتاح دولي قياسي قد بلغ 169 مليون دولار أمريكي .

و قد أجمع الكل على أن الفيلم الأخير في سلسلة أفلام Avengers يجب أن يصل إجمالي إيراداته إلى أكثر من 700 مليون دولار أمريكي من السوق الدولية خلال أسبوع عرضه الأول و قد يتخطى مستوى المليار دولار أمريكي على مستوى العالم .

ساعدت التوقعات الهائلة لـ “Avengers : Endgame” في دفع سهم ديزني إلى أعلى مستوى جديد له على الإطلاق ، و لا يزال عضو مؤشر “داو جونز” الأبرز لديه مجال أكبر لمزيد من النمو . | المصدر : Shutterstock

لا شيء من هذا يعد مفاجئاً بشكل خاص و هذا هو أحد الأسباب وراء وصول سهم ديزني إلى أعلى مستوى له على الإطلاق – 137.24 دولار أمريكي للسهم الواحد – في يوم الخميس قبل إفتتاح الفيلم .

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و مع ذلك يعتقد المحلل في سوق الأوراق المالية “مارك نيوتن” Mark Newton أن عضو مؤشر “داو جونز” البارز سوف يركب على تلك النشوة التي يحققها فيلم “Avengers : Endgame” محلقاً نحو السماء السابعة .

حيث صرح “مارك نيوتن” – مؤسس و عضو مجلس إدارة شركة Newton Advisors – خلال حديثه في قسم Trading Nation بموقع CNBC الإخباري ، قائلاً :

” ما زلت أعتقد أن السهم سيرتفع قليلاً و أهدافي التقنية ترتفع ما بين 150 و 155 دولارًا أمريكياً ، لذلك يمكنك أن ترى المزيد . من الصعب جني الأرباح من الأسهم عند تحقيق مستويات قياسية جديدة . “

بدأ سهم DIS في مسيرة سخيفة في عام 2019 . هل تستمتع ديزني بردة فعل “Avengers : Endgame” أم أن المستثمرين يركزون على جهود الشركة المتدفقة ؟ | المصدر : Yahoo Finance

يتوقع “نيوتن” أن تتمتع أسهم DIS بارتفاع آخر بنسبة تتراوح ما بين 13 إلى 18 في المائة قبل نفاد المفعول السحري لفيلم”Avengers : Endgame” – على الرغم من أن السهم قد أصبح مكافئًا ( parabolic ) في عام 2019 و مؤشر القوة النسبية ( RSI ) الخاص به يصرخ بأن DIS هو في منطقة ذروة الشراء ( overbought ) .

حيث أسرد “نيوتن” في توقعه قائلاً :

“لقد خرج السهم للتو – حقًا – من قاعدة مدتها ثلاث سنوات بحجم كبير للغاية . لذا – نعم – هذه ذروة شراء ( overbought ) في المدى القريب ، ولكن أي انسحاب سوف يكون فرصة للشراء في هذا السهم ، من الناحية المثالية حقاً ، عند 120 إلى 130 دولارًا أمريكياً . ” ” يعد من السابق لأوانه التفكير في البيع الآن بناءً على أسباب تقنية و أساسية . “

لقد ارتفع سهم ديزني بنسبة 1.09 في المائة يوم الجمعة ليضع DIS جيدًا في طريقه إلى إغلاق رقمه القياسي الثاني على التوالي .

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المصدر : CCN

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