اثنان من مساهمي بيتفينكس يبديان عدم قلقهما بشأن ادعاءات الإفلاس

تام شمس - السبت 27 أبريل 2019 10:37 مساءً - قال اثنان من المساهمين في بورصة العملات الرئيسية الكبرى بيتفينكس إنهما لا يشعران بالقلق إزاء الادعاءات المقدمة بشأن إعسار البورصة من قبل النائب العام في نيويورك. وقد تم الإبلاغ عن الأخبار من قبل منفذ أخبار العملات المشفرة كوين ديسك يوم ٢٦ أبريل.

ففي يناير من العام الماضي، ادعى تشاو دونغ، وهو أحد المساهمين في البورصة، على منصة التدوينات الصغيرة Weibo بأن رصيد احتياطي بيتفينكس وتيثر (USDT) تجاوز ٣ مليارات دولار، على عرض تداول تيثر الحالي.

وأفادت التقارير أن الأرصدة قد عُرضت على دونغ من قبل جيانكارلو ديفاسيني، المدير المالي لشركة تيثر وبيتفينكس. واختتم دونغ تصريحه في ذلك الوقت قائلًا:

"هذا يكشف زيف كل الشائعات حول تيثر." Advertisements

وفيما يتعلق بالادعاءات الأخيرة ضد بيتفينكس، كتب كوين ديسك أن ديفاسيني قد أخبر دونغ أن بيتفينكس "تحتاج [أسابيع] قليلة وسوف يتم تجميد الأموال".

وحسبما يزعم التقرير أن دونغ حدد أن الأموال كانت في عدة بنوك في بولندا والولايات المتحدة والبرتغال. ويُقال إن تيان جيا، وهو مساهم آخر، أخبر الموقع بأنه يحافظ على دعمه للبورصة على الرغم من الجدل الدائر.

وحسبما أفاد كوينتيليغراف مؤخرًا، نشرت تيثر وبيتفينكس بيانًا مشتركًا على المدونات الخاصة بكل منهما استجابةً للادعاءات بأن أموال تيثر استخدمت لتغطية خسارة قدرها ٨٥٠ مليون دولار في بورصة العملات المشفرة. حيث ينص المنشور على أن ملفات المحكمة الصادرة عن مكتب النائب العام في نيويورك "مليئة بالادعاءات الكاذبة".