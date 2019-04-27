منصة MT. Gox تحصل على مهلة 6 أشهر إضافية من المحكمة لإنهاء المطالبات بالتعويضات

في خبر مهم لمتابعي سوق العملات الرقمية و البيتكوين حصلت منصة تداول العملات الرقمية اليابانية MT Gox صاحبة قضية الإختراق الشهيرة إعلاميا على مهلة إضافية قدرها ستة أشهر من أجل إتمام تنفيذ خطة الوفاء بسداد المطالبات بالتعويضات على الشركة إثر عملية سرقة المنصة التي تمت سابقا منذ عدة سنوات .

في هذا الخصوص نشر موقع CCN تقريرا ننقله إليكم في الخليج 365 الإخباري .

” تفاصيل التقرير ”

تمكنت شركة الوصاية trustee على منصة Mt. Gox – والمسؤولة عن توزيع ما تبقى من حيازات أصول لشركة Mt.Gox إلى صالح المطالبين بالتعويضات claimants -، والمعروفين أيضًا بإسم “الدائنين” creditors ، من الحصول على قرار قضائي ينص على تمديد الموعد النهائي لتقديم المطالبات بالتعويضات لفترة أخرى ، والذي كان من المفترض أن يكون اليوم ، وعلى ذلك تم تمديد الموعد النهائي بنحو حوالي ستة أشهر ، وحتى تاريخ 28 أكتوبر القادم .

ونشرت الشركة المسئولة بيانا رسميا على الموقع الإلكتروني لمنصة MT. Gox ، حيث ذكر موقع MT .Gox بالأمس أن هناك عدد كثير من المطالبات بالتعويضات Claims في مراحل مختلفة من النزاع تسعى للتوصل إلى قرار نهائي على أساس الإيداعات الحالية. وقال المسئولون في بيانهم :

هناك عدد كبير من المطالبات بالتعويضات والتي رفضها المسئولون عن تعويضات الشركة بشكل كامل أو جزئي ولا تزال غير محددة لكونها تخضع لإجراءات تقييم المطالبة بالتعويضات claim assessment procedures.

هذا ومن المتوقع أن يستغرق ذلك الأمر بعض الوقت قبل أن تحدد المحكمة حجم مطالبات التعويضات غير المحددة هذه ، ويمكن حينئذ تقديم خطة لتنفيذ التعويضات المطلوبة rehabilitation plan .

ووفقًا لموضوع منشور على موقع التواصل الإجتماعي Reddit ، فلقد تم رفض عدد من المطالبات المشروعة بالتعويضات بسبب عدد من المشكلات الصغيرة ، على سبيل المثال عدم معرفة المبلغ الدقيق الموجود في حساب الشخص المدعي .

وعلى ذلك فإنه لايزال يتبقى أمام محللي شبكات البلوكتشين ومكاتب المحاماة الآن مهلة ستة أشهر إضافية من أجل مساعدة هؤلاء المطالبين بالتعويضات .

هناك تأخير آخر محتمل في الطريق

هناك سبب آخر قد يؤدي إلى تأخير آخر في عملية تعويضات المطالبين للمنصة ..

فقد ترك السيد Andy Pag الزعيم القانوني لمطالبات التعويضات ضد شركة MT. Gox منصبه مؤخرًا ، وباع نصيبه في المطالبات Claims ضد شركة Mt. GOX ، و أحد الأسباب التي ذكرها الرجل أنه لم يكن لديه ثقة في أن القضية سيتم حلها في إطار زمني معقول ، لقد تكبد السيد Andy Pag خسارة فادحة في قيمة حجم مطالباته بالتعويضات Claims .

منصة MT Gox طرف القضية كانت في فترة زمنية سابقة هي أكبر منصة تداول للبيتكوين على مستوى العالم – مصدر الصورة : ShuttersTock

لقد كان الناس يشترون نصيب في المطالبات بالتعويضات Claims على شركة MT. Gox على مدار عدة سنوات ، ويراهنون على إيمانهم بأنه في نهاية المطاف سيتم حل المسألة وسيتم تسوية حجم المطالبات Claims على الشركة ، جزئيًا أو كليًا عبر عملات البيتكوين .

ووصل الأمر لدرجة أن بعض العروض قد دفعت ما يصل إلى 15 سنتًا مقابل الدولار من المطالبات Claims ، في حين تمكن السيد آندي باغ من الحصول على حوالي 200 دولار بالإضافة إلى ما كانت عليه سعر العملات الرقمية بالفعل عندما خسرها.

لقد كانت شركة MT. Gox في مأزق بالنسبة للمبلغ المستحق بالنسبة إلى الدائنين creditors ، والذي كان يقدر بحوالي 400 دولار لكل عملة في وقت إنهياره منصة MT. Gox ، ومع ذلك ، فإنه خلال الجولة الصعودية لسوق البيتكوين و العملات الرقمية خلال عام 2017 ، فلقد نجحت دفعة عامة وصاخبة للعودة إلى دفع المطالبات بالتعويضات من منصة MT. Gox ، بدلاً من إعلانها الإفلاس ، وذلك ما يعتبر تغير ناجح في مسار الأحداث .

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فلقد كانت خطة تسوية المطالبات بالتعويضات rehabilitation plan وإعادة التأهيل على شركة MT. Gox

عبارة عن مقترح تم إخراجه على سطح الأحداث من قِبل شركة استشارة خاصة لشركة Mt. Gox وكانت حينها هناك عدد من الدعاوى القضائية المرفوعة ضد الشركة في وقت انفجارها.

لدى شركة CoinLab حاليًا حجم مطالبات ديون معلقة بقيمة 16 مليار دولار ضد الشركة ، والتي كان قد تم رفضها في البداية ، لكنها قد تستمر في الطعن في العملية ككل والعمل على تأخيرها مرة أخرى .

ويمكن أن يتبع هذا المثال الدائنون الآخرون الذين يشعرون أنهم لا يحصلون على أفضل صفقة ممكنة ، مما قد يضاعف المشكلات ويؤخر تنفيذ العملية لسنوات أخرى .

منصة تداول البيتكوين اليابانية MT. Gox تعتبر بمثابة ذكرى وسمعة سيئة في وقت مبكر من تاريخ البيتكوين و قد استجاب المنظمون اليابانيين إلى التركيز على تلك الشركات في وقت لاحق ، حيث قام المسئولون المنظمون مؤخرًا بزيارات غير متوقعة لمنصتين لتداول العملات الرقمية ، ويُزعموا في ذلك أن أيا من هذه المنصتين لم يكن يحمي أموال العملاء بشكل صحيح هما الآخرين أيضا .

والآن عزيزي القاريء في رأيك ماذا سيكون نهاية مسلسل الأحداث بالنسبة لقضية منصة MT. Gox و المطالبين بالديون ، وإلى أي مدى يمكن أن يؤثر الأمر على البيتكوين وسوق العملات الرقمية في الفترة المقبلة ؟! دعنا نستمع لصوتك في صندوق التعليقات أدنى المقال .

المصدر : CCN.com

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