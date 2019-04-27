منصة KuCoin تنجح في إيقاف محفظة محتال استطاع سرقة أكثر من مليون ريال سعودي

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قامت منصة “KuCoin” في سنغافورة بحظر محفظة يزعم أنها متورطة في عملية احتيال حديثة لرموز (RHOC)، طبقًا لتدوينة تم نشرها من قبل فريق عمل “RChain” في 26 أبريل.
أبلغت “RChain” شركة البلوكشين وراء عملة (RHOC) الرقمية، مستخدميها أن الشركة عانت من عملية احتيال تنطوي على معاملة شراء تحتوي على أموال مزيفة.
في الصفقة الظاهرة، تم تعيين شركة بلوكشين “RChain” لإرسال 11 مليون رمز (RHOC) لشركائها الذين أعربوا عن اهتمامهم بوضع أموال في حساب ضامن. في كل مرة تم إرسال الأموال، أرسلت شركة RChain رموز (RHOC) إلى محفظتهم على النحو المتفق عليه. ومع ذلك ، بعد إرسال الرموز، وجد “RChain” أن الأموال الموجودة في حساب الضامن كانت مزيفة.
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بعد الحادث، اتصلت “RChain” بمنصة “KuCoin” مما أدى إلى حظر عنوان محفظة التشفير الخاصة بالفريق الإحتيالي. في الوقت الحالي تم حظر العنوان، مع تحذير مستكشف “Etherscan” من أن العنوان “تلقى أموالًا من عنوان متورط في عملية احتيال رموز RHOC.”
تبلغ قيمة الرموز المميزة لـ(RHOC) عند الحساب المحظور حوالي 310,000 دولار، وفقًا لبيانات من موقع CoinMarketCap. ويتم تداول عملة “RHOC” عند حوالي 0.0283 دولار، وتبلغ القيمة السوقية 10.8 مليون دولار في وقت النشر. في يناير الماضي، بلغت قيمة رمز “RHOC” حوالي 2.90 دولار، وتم تصنيفها مرة واحدة بأعتبارة واحدة من أكبر 30 مشروعًا حسب القيمة السوقية على موقع CoinMarketCap.
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