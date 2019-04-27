شركة chainalysis تقتفي آثار 10 عملات رقمية معروفة

شركة تحليل شبكة البلوكتشين Chainalysis تريد أن توفر لمستخدميها القدرة على إجراء تحقيقات حول الشبكة والحفاظ على علامات التبويب على أصول رقمية شهيرة بما في ذلك Bitcoin و Ether و Binance Coin.

ففي منشور نُشر على مدونتها الرسمية في 24 أبريل أعلنت الشركة العاملة في مجال البلوكتشين و التي مقرها نيويورك أنها تعمل على توسيع أدوات المراقبة ونطاق أدوات التحليل Chainalysis Reactor و KYC (التعرف على العميل)

Chainalysis هي شركة استخبارات على البلوكتشين رفيعة المستوى توفر العديد من التقنيات التي تساعد المنظمات على مراقبة تدفق العملات الرقمية على عدة مسارات وتتبع أي معاملة يشتبه في علاقتها بتمويل الإرهاب أو بجرائم غسل الأموال.

مع الإصدار الجديد يمكن لمستخدمي Chainalysis ببساطة إدخال إسم الخدمة في أي من منصات التحليل الخاصة بها (Reactor أو KYC ) ومشاهدة صلتها بالأصول الرقمية العشرة المدعومة.

حيث ورد بالمنشور:

“يمكنك الآن إدخال إسم أي خدمة في Reactor و متابعة جميع العملات الرقمية المدعومة فبمجرد إضافتها ستحصل على رسم بياني تقوم من خلاله بتتبع التدفقات بين العناوين بإستخدام واجهة مستخدم تغطي حركة البيانات داخل و خارج البلوكتشين. كما تساعد خدمة متابعة العملاء KYC على مراقبة التعرض الكلي للمخاطر في جميع العملات المدعومة.”

يشير إشعار الشركة إلى أن الأصول الرقمية التي يدعمها Reactor تشمل الأصول الرقمية التقليدية (Bitcoin (BTC و (Ether (ETH و (Paxos Standard (PAX و Litecoin (LTC) و (True USD (TUSD و Binance (Coin (BNB وكذلكGemini Dollar العملة الرقمية المستقرة (GUSD) و Tether (USDT)و، (USD Coin (USDC و أكد الإعلان أيضًا أن Chainalysis تعمل على إضافة المزيد من العملات خلال الأشهر القليلة المقبلة و في جانب آخر قالت الشركة:

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“لقد حددنا الآلاف من الخدمات في العالم الحقيقي بما في ذلك أهم البورصات ومقدمي الخدمات التجارية والأسواق المظلمة والمحتالين و يقوم فريقنا بعمل مئات من التعريفات الجديدة كل شهر ، مما يزيد من تغطية البيانات بملايين العناوين الجديدة. “

وفقًا لتقرير ذي صلة على منصة أخبار رويترز يُقال أن أدوات المراقبة التي تعمل على تطويرها الشركة من المتوقع توجيهها إلى الجهات التنظيمية للعملات الرقمية على مستوى العالم، والتي قد تطلب من الشركات الرقمية أن تقوم بإنجاز عملية مراقبة للمعاملات على الأصول الرقمية التي تدعمها.

نقلا عن الشريك المؤسس لشركة Chainalysis ورئيس قسم العمليات جوناثان ليفين ، ذكرت رويترز أن الإعتماد السائد لجميع أنواع الأصول الرقمية يعتمد بشكل أساسي على قدرتها على الحصول على تنظيم عالمي و نظرًا لأن هيئات الإدارة المركزية لا تتحكم في معظم الأصول الرقمية ، فمن الضروري وجود طريقة لتتبع المعاملات للحد من أي جهود للإتجار وتمويل الإرهاب و تتطلع شركة Chainalysis إلى التقدم في هذا المنحنى و نأمل أن يكون هذا حافزًا على التنظيم العالمي لمجال العملات الرقمية.

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المصدر : www.ccn.com

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