تعرف على سبب هبوط عملة منصة Digitex Futures ورمزها (DGTX) بأكثر من 70 في المئة

في إعلان صدر في اللحظة الأخيرة، تم تأجيل إطلاق منصة Digitex للعقود المستقبلية الآجلة، مما أدى إلى انخفاض سعر الرمز المميز الخاص بها (DGTX).

كان من المقرر إطلاق منصة “Digitex” في 30 أبريل 2019، بعد ثلاثة أيام فقط من الآن. ومع ذلك، فقد قررت منصة Digitex تأجيل طرح المنتج، وفقًا لما نشرته اليوم على الموقع الرسمي للشركة.

“يتأسف فريق منصة Digitex ويعلن أنه تم تأجيل الإطلاق الذي طال انتظاره حتى إشعار آخر.”

وقد استعانت منصة “Digitex” بـ شركة (Spotware) وهو فريق تطوير، لوضع “البنية النهائية للمنصة”. ومع ذلك، فشلت في إنتاج منتج مناسب. قبل هذا الخطأ، تقول منصة Digitex أنها وجدت أن فريق Spotware “يتمتع بسمعة لا تشوبها شائبة في بناء منصات تداول قوية.”

في مقطع فيديو يجمع بين حالة التفسير والإحباط والغضب من الأخبار والمنتج الذي تم استلامه، أوضح مؤسس منصة Digitex والرئيس التنفيذي للشركة “آدم تود” أن منصة Digitex لا تحتاج إلى البدء من جديد تمامًا. “لن نعود إلى المربع الأول. لقد عدنا إلى قاعدة أكواد كانت لدينا، لتشكيل فريق من حوله”.

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قال “آدم تود” إنه يشكّل فريقًا كبيرًا سيطلب منه الكثير من أجل بناء منتج مناسب. فيما يتعلق بنقص المطورين الحاليين والقادمين من قبل شركة Digitex، قال تود: “خلال الأشهر الثلاثة المقبلة سأطلب منهم أن يقدموا كل ما لديهم”.

وأضاف “تود” : “لقد أوضحت لي هذه الحلقة الثانية للتو، أحتاج إلى أن أكون أكثر مشاركة في التطوير”.

أشار المنشور إلى أن “آدم تود” يقول إنه يتحمل المسؤولية الكاملة عن وضع ثقته في الشركة الخطأ لتطوير المنصة، وتأجيل الإطلاق، واحباط حاملي الرمز والجمهور في حالة انتظار”.

هذا الأسبوع فقط، أصدر موقع CryptoPotato مقالة نقلت عن “تود” قوله إنه يريد التفوق على منصة BitMEX الشهيرة. وعبر عن ذلك قائلًا: “أريد حقًا أن أسقط BitMEX”

استجابةً لهذه الأخبار، فإن (DGTX) الرمز المميز لمنصة Digitex، قد انخفض في السعر. واعتبارًا من وقت النشر فقد انخفضت العملة الرقمية بأكثر من 70٪ فيما يتعلق بحركة السعر خلال الـ24 ساعة الماضية، بسعر حوالي 0.03 دولار، وذلك وفقًا لموقع CoinMarketCap.