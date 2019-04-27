أوهايو : تقوم على مشروع قانون يعزز اعتماد الحكومة لتقنية البلوكشين

تم تقديم مشروع في مجلس النواب في أوهايو هذا الأسبوع والذي يحث الكيانات الحكومية على إعتماد البلوكتشين ، وهي التكنولوجيا التي تقوم عليها البيتكوين وقد رعى ممثل الدولة الجمهوري Rick Carfagna مشروع القانون.

القانون التشريعي ، المسمى House Bill 220 ، هو جزء من خطة أوهايو لتوفير إطار قانوني لتكنولوجيا دفتر الأستاذ الموزع مثل البلوكتشين ، سيمكن التشريع من إنشاء سجل غير مركزي على الإنترنت للمعاملات مثل عناوين السيارات أو تراخيص الصيد ، وفقًا لموقع Cleveland.com .

حققت أوهايو خطوات كبيرة لتصبح صديقة للعملات الرقمية كجزء من جهد كبير لجذب رجال الأعمال في مجال التكنولوجيا لتحويل الولاية إلى محور بلوكتشين .

في آب (أغسطس) 2018 ، وقّع الحاكم John Kasich على قانون يقر بإستخدام المعاملات القائمة على بلوكتشين في محكمة قانونية ، جعل مشروع القانون ولاية أوهايو واحدة من أوائل الولايات الأمريكية التي توفر الحماية القانونية للشركات التي تطور استخدامات جديدة للبلوكتشين .

في نوفمبر ، أصبحت أوهايو أول ولاية أمريكية تسمح للشركات بدفع الضرائب بإستخدام البيتكوين ، وأقامت حكومة الولاية شراكة مع BitPay مزود خدمة الدفع للعملات لإدارة المدفوعات من العملات الرقمية والتحويل إلى دولارات.

كانت الفكرة فكرة أمين الصندوق الجمهوري لولاية أوهايو ، Josh Mandel, ، والذي يُعد واحد من محبي العملة الرقمية الذي يقول أن البيتكوين “شكل شرعي من العملات”.

في أبريل 2019 قدم عضو الكونجرس الجمهوري في أوهايو وارن ديفيدسون – وهو من محبي عملات البيتكوين – تشريعا فيدراليا يعفي العملات الرقمية و عروض الطرح الأولي ICOs من قوانين بورصة الأوراق المالية الأمريكية.

كما ذكرت CCN ، فإن قانون تصنيف العملات الرقمية سوف يعدل قانون بورصة الأوراق المالية لإستبعاد العملات الرقمية على وجه التحديد من قوانين الأوراق المالية.

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في بيان صدر في ديسمبر 2018 ، أكد النائب Davidson على أهمية تجنب القوانين التقييدية المفرطة التي ستخنق الإبتكار في صناعة العملات الرقمية الحديثة.

“في الأيام الأولى للإنترنت أصدر الكونغرس تشريعات تدعم تقنية الإنترنت وقاوم إغراء الإفراط في تنظيم السوق ، وهدفنا هو تحقيق فوز مماثل للإقتصاد الأمريكي والقيادة الأمريكية في هذا الفضاء المبتكر ، وتعتبر العملات الرقمية والتكنولوجيا الأساسية بلوكتشين لديها إمكانية عميقة لتكون محرك النمو الإقتصادي، لهذا السبب يجب علينا التأكد من أن الولايات المتحدة في طليعة هذه التكنولوجيا الحديثة “.

أكد ديفيدسون من جديد المشاعر التي أعرب عنها في يونيو 2018 ، عندما أكد على أهمية عدم خنق النظام البيئي الناشئ للعملة الرقمية بتشريعات صارمة من شأنها أن تخنق الإبتكار .

قال ديفيدسون لـ CNBC

“نحن بحاجة إلى إطار تنظيمي بسيط وغير معقد ” .

المصدر : www.ccn.com

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