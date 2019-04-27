تعاون جديد بين البنك السعودي البريطاني وشركة الريبل لإجراء الحوالات الدولية الفورية

أطلق البنك السعودي البريطاني (SAAB)، المملوك للمجموعة المالية العملاقة (HSBC)، نظام تحويل دولي فوري مدعوم من قبل الريبل (Ripple).

الروبية الهندية ستكون أول عملة يتم توفيرها على الخدمة الجديدة. يقول “ماجد نجم” نائب العضو المنتدب للبنك في مجال الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات، إن التنفيذ يعد بمثابة ميزة جديدة للعملاء لأنه يزيد من سرعة وشفافية المعاملات الدولية.

“يوفر ساب لعملائه خدمات دفع وتحويل دولية أسرع وأكثر أمانًا وشفافية من خلال إستخدام تقنية البلوكشين من خلال الريبل”. تعتبر الروبية الهندية (INR) بداية إيجابية لخريطة طريق قادمة كونها أول عملة يتم تفعيلها في بنك “ساب”. تهدف هذه الخطة إلى تزويد العملاء بخدمة قيمة وربط المزيد من البلدان والعملات في المستقبل القريب. “ Advertisements

البنك السعودي البريطاني (SABB) هو أحد البنوك السعودية الثلاثة تتعاون لاستخدام تقنية الريبل.

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لم يحدد البنك السعودي البريطاني “ساب” أي من منتجات الريبل سيتم إستخدامه في الخدمة الجديدة. من المرجح أن يقوم البنك بتشغيل الدفعات باستخدام خدمة الريبل “xCurrent” وليس خدمة “xRapid” التي تستخدم عملة (XRP) الرقمية للتفعيل. أطلقت الريبل خدمة “xRapid” في أواخر العام الماضي وما زالت تطرح المنتج، بينما تم اعتماد xCurrent على نطاق واسع وقبوله من قبل المنظمين.

أظهر تقرير صادر عن البنك الدولي مؤخرًا أن الهند كان لديها أكثر مستلمي التحويلات في العالم بـ 79 مليار دولار في عام 2018. بين عامي 2016 و 2017 ، جاء 11.6٪ من مدفوعات التحويلات في الهند من المملكة العربية السعودية، وهو رقم ارتفع إلى 22.9٪ في عام 2018.