بعد “فيسبوك”… شركة “نايك” تدخل عالم الكريبتو والعملات الرقمية عبر CRYPTOKICKS

تقوم شركة نايك (Nike) – وهي شركة معروفة بالأحذية الرياضية والملابس الرياضية – بخطوة جريئة لدخول عالم الكريبتو وقد تنوي إطلاق عملة رقمية مشفرة خاصة بها.

يبدو أن كل شركة تسعى للدخول إلى سوق الكريبتو، رأينا الأخبار حول دخول “الفيسبوك” على سبيل المثال ووضع خطط لعملتها الجديدة على “عملة فيسبوك“. كما نرى بنك “JPMorgan Chase” التي تعمل على إصدار “عملة جي بي مورغان الرقمية” – على الرغم من هجوم الرئيس التنفيذي ورئيسها “جيمس ديمون” في كثير من الأحيان لعملة البيتكوين باعتبارها “عملية احتيال”.

“نايك” هي مجرد شركة أخرى تنوي التطور والتوسع. ويأتي هذا الخبر بعد أن قدمت شركة “نايك” مؤخرًا طلبًا إلى مكتب براءات الاختراع في الولايات المتحدة لعلامة تجارية لأحدث منتج لها يسمى “CryptoKicks”. وهذا يشمل كلاً من محافظ البرامج الثابتة والعملات المشفرة إلى جانب خدمات المعاملات المالية الرقمية.

وفقًا للخب، تأمل شركة نايك (Nike) أن تقدم:

برامج غير قابلة للتحميل عبر الإنترنت لاستخدامها كمحفظة للعملات الرقمية المشفرة, موقع على شبكة الإنترنت يتميز بالتكنولوجيا التي تمكن المستخدمين من استخراج وكسب وشراء وتلقي وتخزين ونقل الرموز المميزة المستندة إلى تكنولوجيا البلوكشين مثل العملات الرقمية المشفرة وغيرها من أصول الكريبتو.

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تشير خطط “نايك” لـ “CryptoKicks” بوضوح إلى أن الشركة تخطط لإطلاق عملة رقمية مشفرة يمكن للعملاء استخدامها لشراء كل من المنتجات والخدمات من الشركة.

يشرح “مايكل دياموند” مدير تحليل الصناعة للتكنولوجيا التجارية في “NPD Group Inc” ما يلي:

“من المؤكد أنه لا يزال عالم الكريبتو ناشئًا في المنطقة الرئيسية، لكننا بدأنا نرى المزيد من الشركات تقبل ذلك، مما يعني وجود الاهتمام لمميزات الكريبتو. إذا كانت الشركات الكبرى تستكشف ذلك وبدأوا في تقديمه، فإن المزيد من العملاء يطلبونه، خاصة إذا كان لديهم وجود عالمي.”

يبدو أن “نايك” لديها شيء مميز بالنسبة للتكنولوجيا الكبيرة في الآونة الأخيرة. في الآونة الأخيرة، تقدمت الشركة بطلب للحصول على علامة تجارية لمصطلح “foot-ware” والتي تنطبق على أحذية رياضية “ذكية” تم إصدارها حديثًا للشركة (مثل Adapt BB).

ويقول محامي العلامات التجارية “جوش جربن” من مكتب جربن للمحاماة في واشنطن العاصمة إن “نايك” تفكر في دخول عالم الكريبتو والخدمات المالية الأخرى، وهي جادة في دخول ميدان الأصول الرقمية بشكل منظم.