تقرير: شركة الريبل قامت ببيع ما قيمته 890 مليون دولار من عملة الريبل (XRP)

وفقًا لتقرير صادر من قبل موقع “The Block” فقد باعت شركة الريبل بشكل متراكم ما يقدر بـ890 مليون دولار من عملتها الرقمية (XRP) ، منهم 34.4٪ تم بيعها إلى منصات تداول العملات الرقمية و 65.6٪ تم بيعها للمؤسسات المالية.

باعت شركة الريبل 169.42 مليون دولار من عملتها (XPR) الرقمية في الربع الأول من عام 2019، وهو أعلى مبلغ ربع سنوي قامت الريبل ببيعه على الإطلاق. تم بيع ثاني أعلى كمية من رموز الريبل (XRP) بواسطة الشركة في الربع الأول من عام 2018.

وقد كشفت شركة الريبل، وهي المؤسسة العملاقة التي تشرف على رمز (XRP)، مؤخرًا أن مبيعاتها خلال الربع الأول هذا العام تخطت الربع الرابع من العام الماضي بزيادة تقدر بـ31% ويُعد هذا أعلى مبلغ ربع سنوي قامت الريبل بتحقيقه على الإطلاق.

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عملة (XRP) الرقمية، هي عملة مشفرة تستخدم للحوالات الدولية ومفضلة للجميع، متاحة بالفعل في 102 منصة لتداول العملات الرقمية. تأتي الأخبار بعد يوم واحد فقط من الكشف عن وجود أكثر من 1000 زوج تداول لـ عملة الريبل (XRP) ومع ذلك، فإن حجم التداول في الريبل عملة الريبل (XRP) لا يزال منخفضًا بنسبة 2 في المائة (من 54.82 مليار دولار إلى 53.85 مليار دولار).

وفي الوقت نفسه، فإن منتج الشركة “شبكة الريبل RippleNet” يضم 13 مؤسسة مالية أخرى (بشكل عام، لدى شبكة الريبل RippleNet أكثر من 200 عميل). ومع ذلك، لم يتم التأكد بعد من عدد البنوك التي ستعتمد أحدث منتجاتها xRapid ، والتي تستخدم بالفعل رمز الريبل (XRP).

يذكر التقرير أيضًا أن تقلب الريبل (XRP) انخفض بنسبة 2.9٪ في الربع الأول. يعد هذا هو الأكثر استقرارًا، وهي ثالث أكبر عملة رقمية على الإطلاق منذ الربع الأخير من عام 2013. ويعكس هذا تقرير الريبل للربع الرابع، مما يدل أيضًا على تقلب الأسعار.