المدعي العام في نيويورك يتهم شركة التيثر (الدولار الرقمي) بخسارة 850 مليون دولار

زعم مكتب المدعي العام في نيويورك أن منصة “Bitfinex” خسرت 850 مليون دولار، وبعد ذلك تم استخدام أموالاً من شركة التيثر (Tether) وإصدار عملات رقمية مستقرة لتغطية هذا العجز في الخفاء.

وفقا لبيان صحفي صدر يوم الخميس، أعلنت “ليتيتيا جيمس” النائب العام لمدينة نيويورك أنها حصلت على أمر قضائي ضد شركة iFinex Inc. التي تدير كل من منصة Bitfinex و التيثر (Tether)، وتأمرهما بالكف عن انتهاك قوانين نيويورك والاحتيال على سكان نيويورك.

قالت “جيمس” إن التحقيق الذي أجرته وزارتها ترى أن iFinex “شاركت في العملية لإخفاء الخسارة الواضحة البالغة 850 مليون دولار من أموال العملاء والشركات المشتركة”، مضيفًا:

“لقد قادت ولاية نيويورك الطريق في مطالبة الشركات بالعملات الرقمية بالعمل وفقًا للقانون. وسنستمر في الدفاع عن المستثمرين والسعي لتحقيق العدالة نيابة عنهم عندما يتم تضليلهم أو خداعهم بواسطة أي من هذه الشركات.”

وفقًا للبيان، فقد أرسلت Bitfinex ما يصل إلى 850 مليون دولار من أموال العملاء والشركات إلى Crypto Capital Corp. وهو معالج دفع يقال إنه يحتفظ بأموال من المنصات الأخرى، مثل بورصة QuadrigaCX. تم استخدام أموال من احتياطي التيثر (Tether) للتعويض عن النقص، ولكن لم يتم الكشف عن الخسائر ولا حركات أموال التيثر للعملاء.

وفقًا لتقرير نُسب إلى مساعد المدعي العام “بريان وايتهورست” فقد بدأ التحقيق في وقت ما في عام 2018 ويبدو أنه كان مدفوعًا لأنه على الرغم من المزاعم على عكس ذلك “OAG لديها سبب للاعتقاد بأن منصة Bitfinex لا تزال تسمح للمستثمرين الأفراد في نيويورك بالإيداع، تداول، وسحب العملات الرقمية والمشاركة في معاملات أخرى، على منصة تداول Bitfinex. “

بموجب أمر المحكمة، يتعين على مدراء “iFinex” أو موظفيه أو مديريهم أو الوكلاء أو الموظفين أو أي فرد آخر تابع للشركة أن يتوقفوا عن الوصول أو الإقراض أو تقديم أي مطالبة أخرى إلى احتياطيات الدولار التي تحتفظ بها شركة التيثر.

وبالمثل، يُطلب من الأفراد المنتسبين إلى iFinex عدم التلاعب بأي مستندات، بما في ذلك السجلات، التي تحدد هذه الإجراءات.

جدير بالذكر أن التقرير ذكر إن مكتب “AG” لا يسعى إلى منع التداول المشروع في منصة Bitfinex أو عمليات استرداد الدولار الأمريكي من التيثر؛ على العكس من ذلك، يريد المكتب أن تمنح المحكمة أمرًا أوليًا “للحفاظ على الوضع الراهن” ريثما يتم الانتهاء من التحقيق.

ويأتي هذا الإجراء بعد أشهر من نشر مكتب “AG” نتائج تحقيق حول منصات تداول العملات الرقمية، مع التركيز على مجموعة تضم Bitfinex.

التركيز على احتياطيات “التيثر” هو تركيز ملحوظ، بالنظر إلى البحث الطويل الموجه نحو العملة الرقمية المستقرة (USDT). زعم النقاد أن الدولار الرقمي, مع رأسماله السوقي بأكثر من ملياري دولار، لم يكن مدعومًا فعليًا بأموال كافية كما ذكرت الشركة. إن الفشل في الحصول على تدقيق مناسب كما تم التعهد به سابقًا قد ألهم هذه الشكوك، وفي مارس، كشفت شركة التيثر أن الاحتياطيات التي تدعم “الدولار الرقمي USDT” قد لا تكون مدعومة بالكامل من العملات النقدية.

وفقًا لتأكيد نسب إلى مساعد المدعي العام في نيويورك “براين وايتهورست”، فإن المناقشات بين مكتب النائب العام وممثلي Bitfinex و Tether تعود إلى نوفمبر. تنص الوثيقة على أن شركات المحاماة مورغان ولويس وبوكيوس إل إل بي من نيويورك وستبتو آند جونسون إل إل بي من واشنطن العاصمة مثلتا الشركتان.

تفاصيل التأكيد على القضايا المصرفية المتنامية في منصة Bitfinex وجهودها للحفاظ على الخدمات في شكل ما، بما في ذلك العلاقة المنتهية مع شركة مقرها في بورتوريكو تسمى Noble Bank والتي انتهت في أكتوبر 2018. أنهت Bitfinex و Tether’s علاقتها مع Noble بسبب عدم القدرة على معالجة حجم كبير من التحويلات البنكية وكذلك انخفاض أسعار الفائدة.

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أقامت “التيثر” فيما بعد علاقة بنكية مع “Deltec” في جزر البهاما، كما ذكرت CoinDesk في نوفمبر.

وفقًا لمكتب النائب العام، فإن عدم القدرة على الوصول إلى 850 مليون دولار من أموال العملاء / الشركات – والتي تم إلقاء اللوم عليها على معالج الدفع Crypto Capital ، وفقًا للوثائق – أضعف قدرة Bitfinex على معالجة طلبات السحب.

أخبر ممثلو منصة Bitfinex وشركة التيثر “Tether” مكتب “النائب العام”أنه تم إطلاع مسؤول Bitfinex على السبب الرئيسي حول عدم إمكانية الوصول إلى مبلغ 850 مليون دولار وذلك كون المسؤولين الحكوميين البرتغاليين والبولنديين والأمريكيين “استولوا” على الأموال.

منصة Bitfinex ترد…

في وقت متأخر من يوم الخميس، أصدرت منصة Bitfinex البيان التالي:

في وقت سابق اليوم، أصدر مكتب المدعي العام في نيويورك أمرًا حصل عليه – دون سابق إنذار أو جلسة استماع – في محاولة لإجبار منصة Bitfinex و التيثر (Tether) على تقديم مستندات معينة والسعي للحصول على إغاثة قضائية معينة.

كانت ملفات المحكمة الصادرة عن المدعي العام في نيويورك مكتوبة بسوء نية ومليئة بتأكيدات كاذبة ، بما في ذلك “خسارة” مزعومة بقيمة 850 مليون دولار في Crypto Capital. على العكس من ذلك ، فقد تم إخبارنا بأن مبالغ Crypto Capital هذه لم يتم فقدانها، لكنها في الواقع تم الاستيلاء عليها والاحتفاظ عليها. نحن نعمل ونعمل بنشاط على ممارسة حقوقنا وسبل الانصاف لإستعادة هذه الأموال. للأسف ، يبدو أن مكتب المدعي العام في نيويورك يعتزم إلغاء تلك الجهود على حساب عملائنا.

تعاونت كل من Bitfinex و التيثر (Tether) مع مكتب المدعي العام في نيويورك ومع جميع الهيئات التنظيمية. ينبغي لمكتب النائب العام في نيويورك أن يركز جهوده على محاولة مساعدتنا ودعم جهودنا.

كل من منصة Bitfinex و التيثر (Tether) مستقران من الناحية المالية. وتلتزم كل من منصة Bitfinex و التيثر (Tether) بمكافحة هذا الهجوم من قبل مكتب المدعي العام في نيويورك ضد الشركات التي تقدم خدماتها للأفراد. سوف تتحدى منصة Bitfinex و التيثر (Tether) بشدة هذا، وأي إجراءات أخرى، من قبل مكتب المدعي العام في نيويورك.

يمكن العثور على أمر محكمة “NY AG” الكامل أدناه: