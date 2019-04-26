منصة “Liquid” لتداول العملات الرقمية تقدر قيمتها مليار دولار بعد جولة استثمارية جديدة

أعلنت منصة “Liquid” أنها نجحت في إنهاء جولة استثمارية جديدة و تم تقييم المنصة بمليار دولار. وقد تم إصدار المعلومات بواسطة موقع Quoine في بيان صحفي.

أعلنت شركة Liquid أنها أغلقت الجولة التمويلية C بتقييم يزيد عن مليار دولار. وبهذه الطريقة، تمكنت الشركة من أن تصبح أحد شركات الكريبتو التي يتخطى رأسمالها مليار دولار في أقل من خمس سنوات وذلك بعد تأسيسها في عام 2014. وقد قادت شركة IDG Capital الاستثمارية هذه الجولة بمشاركة بعض من كبار مستثمري الكريبتو والعملات الرقمية، بما في ذلك Bitmain Technologies.

استثمرت “IDG” أيضًا في شركات أخرى مثل منصات Coinbase و Ripple و Bitmain و Kakao. كما استثمرت Bitmain مؤخرا في منصة تداول أخرى تعرف بإسم ErisX.

تمكنت منصة “Liquid” أيضًا من جمع أكثر من 20 مليون دولار من شركات مختلفة، بما في ذلك JAFCO و SBI و B Dash Ventures والعديد من الشركات الأخرى. يجدر بالإشارة إلى أنه في عام 2017، جمعت منصة “Liquid” ما يقارب 100 مليون دولار في عرض أولي للعملة (ICO) ويعرف بأنه أول عرض اولي للعملة يتم تنظيمه في اليابان.

ستسمح عائدات تمويل الجولة الاستثمارية الجديدة بالتوسع في جميع أنحاء العالم وتطوير منتجاتها. إنهم يريدون أيضًا الدخول إلى سوق السيكيوريتي توكن (STO).

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علق “مايك كاياموري” الرئيس التنفيذي لـ منصة “Liquid”، قائلاً:

“بينما ندخل في عصر جديد من التحول الرقمي في الخدمات المالية، يضع الأفراد بشكل متزايد مبالغ أعلى من الأصول والتقنيات الرقمية التي يمكنهم الوثوق بها واستخدامها بسهولة أكبر. تتمثل رؤيتنا في جعل الخدمات المالية في متناول الجميع، مما يعني ضم المزيد من الأشخاص إلى مساحة الخدمات المالية الرقمية بحيث يمكن لأي شخص أن يكون جزءًا منها”.

وقال “جيهان وو” المؤسس المشارك لشركة “Bitmain” إن اليابان هي واحدة من الدول الرائدة من حيث اعتماد التشفير (الكريبتو).. وتعمل الدولة على خلق بيئة تنظيمية واضحة للشركات للعمل هناك ولحماية المستثمرين. هناك أيضًا بلدان أخرى في جميع أنحاء العالم تحاول جذب الشركات ذات اللوائح الشفافة والصديقة للنظام البيئي للكريبتو.

أوضح “يونج جيو” الشريك العام لـ(IDG Capital) أن الشركة تستثمر في ساحة االكريبتو منذ عام 2012. وقد أشاد أيضًا بـ”طوكيو” كوجهة أولى لابتكار مشاريع العملات الرقمية والكريبتو.

في الوقت الحالي، تعد منصة “Liquid” أكبر منصة لتداول العملات الرقمية مقابل العملات النقدية وذلك بفضل التقنيات الحديثة التي تستخدمها المنصة.