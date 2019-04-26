الهيئة التشريعية لولاية أوهايو تقدم مشروع قانون للسماح للحكومة بتنفيذ حلول بلوكتشين

تام شمس - الجمعة 26 أبريل 2019 04:28 مساءً - سيسمح مشروع قانون جديد تم تقديمه يوم ٢٤ أبريل في مجلس النواب بولاية أوهايو الأمريكية، إذا تم إقراره، لحكومة الولاية وغيرها من الكيانات الحكومية بتنفيذ حلول بلوكتشين في ممارسة سلطتهم.

ووفقًا للموقع الرسمي للمجلس التشريعي لولاية أوهايو، فإن مشروع القانون الذي يحمل عنوان مشروع قانون مجلس النواب رقم ٢٢٠، قد تم برعاية ممثل ولاية الحزب الجمهوري ريك كارفانيا، الذي يمثل الدائرة ٦٨ في أوهايو في مجلس النواب.

وحسبما أفادت وكالة كليفلاند للإعلام في شمال شرق أوهايو يوم ٢٥ أبريل، فإن مشروع القانون سوف يقنن مستقبلًا تطبيقات بلوكتشين الحكومية مثل تسجيل السيارات أو تراخيص الصيد عبر الإنترنت، حيث يمكن للوكالات المعتمدة الوصول إليها من خلال دفتر سجلات موزع آمن.

وفي وقتٍ سابق من هذا الأسبوع، شارك حاكم ولاية أوهايو جون هوستد والمدير التنفيذي لمقاطعة كوياهوغا، أرموند بوديش، في حدث مكرس للتعاون بين الشركات الناشئة ذات التوجه المدني والحكومة، والتي تضمنت لجنة تغطي استخدام بلوكتشين لأغراض حكومية.

وحسبما تم الإبلاغ سابقًا، تقدمت ولاية أوهايو بعرض لوضع نفسها في مقدمة تبني بلوكتشين والعملات المشفرة، لتصبح أول ولاية تقبل بيتكوين (BTC) للمدفوعات الضريبية في نوفمبر ٢٠١٨.