البنك السعودي البريطاني يُطلق خدمة للتحويل الفوري عبر الحدود تستند إلى ريبل

تام شمس - الجمعة 26 أبريل 2019 04:28 مساءً - أطلق البنك السعودي البريطاني (SABB) خدمة تحويل فوري عبر الحدود مدعومة من قبل ريبل، وذلك وفقًا لبيان صحفي صدر يوم ٢٥ أبريل.

وقال البنك إن التكنولوجيا، التي تم الكشف عنها في مؤتمر القطاع المالي في الرياض يومي ٢٤ و٢٥ أبريل، تشكل جزءًا من "خطتها الاستراتيجية نحو التحول الرقمي وإثراء تجربة العملاء".

ووفقًا للبنك السعودي البريطاني، فقد كان أحد البنوك الأولى في المملكة العربية السعودية التي انضمت إلى شبكة ريبل في يناير ٢٠١٨. وتم تفعيل هذه التقنية بنجاح من خلال صفقة تجريبية في ديسمبر ٢٠١٨ باستخدام الروبية الهندية.

وقال ماجد نجم، نائب العضو المنتدب للبنك في مجال الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات، إن المنصة ستوفر خدمات دفع عبر الحدود أسرع وأكثر شفافية. والروبية هي أول عملة متوفرة من خلال المنصة، ويخطط البنك السعودي البريطاني لإضافة المزيد من البلدان والعملات في المستقبل. وأضاف قائلًا:

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"هذه الخطوة هي جزء من الجهود المستمرة التي يبذلها البنك لتوفير أفضل الخدمات المصرفية للعملاء، والاستفادة من أحدث التقنيات والمنتجات المصرفية العالمية المتاحة، وخلق طرق ووسائل لتوفير الوقت والجهد لعملائنا."

في سبتمبر الماضي، أصبح البنك السعودي البريطاني أول بنك سعودي ينضم إلى نظام بلوكتشين إيكولوجي يتم تشغيله بواسطة آر ثري، وهي شركة برمجيات للشركات وتحالف مصرفي عالمي.

يوم ٢٤ أبريل، كشفت ريبل أنها باعت توكنات XRP بقيمة ١٦٩,٤ مليون دولار في الربع الأول من عام ٢٠١٩ - بزيادة قدرها ٣١ بالمئة عن الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام ٢٠١٨.