إطلاق مسابقة Whales Trader الأولى بمناسبة الاسم الجديد للمنصة

أعلنت إدارة منصة Whales Trader – أقوى منصة للتحليل و المضاربة معاً و التي يستخدمها المحترفون في تداول أسواق العملات الرقمية‎ – عن إطلاق مسابقة Whales Trader الأولى التي تأتي بمناسبة الإسم الجديد للمنصة .

تبدأ المسابقة من يوم 25 أبريل الجاري حتى يوم 5 مايو 2019 و يستطيع أي مستخدم للمنصة الإشتراك في المسابقة بدءاً من تاريخ هذا الإعلان إلى نهاية يوم 5 مايو دون قيد أو شرط سوى عمل إعجاب ( like ) لصفحة المنصة على موقع التواصل الإجتماعي Facebook من خلال هذا الرابط .

تدور الفكرة الرئيسية للمسابقة حول مشاركة أعضاء منصة Whales Trader كل صفقاتهم التي يتم تنفيذها من على المنصة سواء كانت صفقات رابحة أو خاسرة و القيام بنشرها على الجروب الخاص بالمنصة على التليجرام .

1 – عند دخولك في أي صفقة عليك القيام بإرسال صورة تحليل الصفقة ( مصورة ) من على منصة Whales Trader .

2 – القيام بإرسال إثبات دخولك في الصفقة من خلال تصوير أمر الدخول المنفذ من تطبيق الجوال أو من منصة Whales Trader .

3 – القيام بإرسال إثبات خروجك من الصفقة مع كتابة نسبة ربحك في هذه الصفقة كنسبة مئوية ، و في نهاية كل يوم سوف تقوم إدارة المسابقة بجرد جميع أرباح المشاركين على حدى ثم يتم نشر قائمة بأسمائهم على القناة بجانب آداء كل منهم .

عند حلول آخر يوم في المسابقة – و هو يوم 5 / 5 / 2019 – سوف تقوم إدارة المسابقة بجرد جميع أرباح المشاركين ثم يتم إختيار 20 فائزاً من أصحاب أعلى النسب المئوية ربحاً ولا يهم قيمة الربح بالدولار أو قيمة رأس المال ، أي أن النسبة المئوية فقط هي التي يتم احتسابها .

جوائز المركز الأول :

الحصول على بطاقة مجانية للحضور إلى مخيم Whales Trader الذي سيتم الإعلان عنه قريباً .

الحصول على جائزة اشتراك مجاني ( LIFETIME ) بقيمة 499 دولار .

إمكانية الدخول الحصري للتطبيق و استعماله قبل موعد إطلاقه للمشتركين من قبل منصة Whales Trader .

جوائز المركز الثاني :

Advertisements

الحصول على جائزة إشتراك مجاني لمدة ( سنة كاملة ) بقيمة 299 دولار .

إمكانية الدخول الحصري للتطبيق و استعماله قبل موعد إطلاقه للمشتركين من قبل منصة Whales Trader .

جوائز المركز الثالث :

الحصول على جائزة إشتراك مجاني ( 6 أشهر ) .

إمكانية الدخول الحصري للتطبيق و استعماله قبل موعد إطلاقه للمشتركين من قبل منصة Whales Trader .

جوائز المركز الرابع حتى المركز العشرين :

الحصول على جائزة إشتراك مجاني ( 3 أشهر ) .

سوف تكون هناك جوائز مالية و تقديرية أخرى للفائزين سوف يتم الإعلان عنها في يوم إنتهاء المسابقة .

ملاحظة : إن التطبيق يحتوي على إمكانية ( stop loss & take profit ) و التي تعمل في نفس الوقت للصفقة الواحدة و سوف يتم إطلاقها في الأيام القليلة القادمة .

الموقع الإلكتروني الخاص بمنصة Whales Trader :

https://whalestrader.com

عزيزي القاريء ، بإمكانك القيام بوضع تعليقك أو طرح أسئلتك ، بالقسم الخاص بالتعليقات أدناه . .

إقرأ أيضاً المقالات التالية :

إخلاء مسؤولية

إن موقع الخليج 365 الإخباري ، يقوم بعرض الأخبار فقط بشكل حيادي ، و لا يعرض أي نصائح إستثمارية ، حول عملات رقمية بعينها ، أو حول عروض طرح أولية ، و لا يشجع أحد على الدخول ضمن ما قد يبدو أنها نصائح استثمارية ، و من ثم يخلي المسؤولية تماماً من أي قرار استثماري يقوم به القارئ .

تابعونا على التلجرام