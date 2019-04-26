إطلاق مسابقة Whales Trader الأولى بمناسبة الاسم الجديد للمنصة

أعلنت إدارة منصة Whales Trader – أقوى منصة للتحليل و المضاربة معاً و التي يستخدمها المحترفون في تداول أسواق العملات الرقمية – عن إطلاق مسابقة Whales Trader الأولى التي تأتي بمناسبة الإسم الجديد للمنصة .
تبدأ المسابقة من يوم 25 أبريل الجاري حتى يوم 5 مايو 2019 و يستطيع أي مستخدم للمنصة الإشتراك في المسابقة بدءاً من تاريخ هذا الإعلان إلى نهاية يوم 5 مايو دون قيد أو شرط سوى عمل إعجاب ( like ) لصفحة المنصة على موقع التواصل الإجتماعي Facebook من خلال هذا الرابط .
تدور الفكرة الرئيسية للمسابقة حول مشاركة أعضاء منصة Whales Trader كل صفقاتهم التي يتم تنفيذها من على المنصة سواء كانت صفقات رابحة أو خاسرة و القيام بنشرها على الجروب الخاص بالمنصة على التليجرام .
1 – عند دخولك في أي صفقة عليك القيام بإرسال صورة تحليل الصفقة ( مصورة ) من على منصة Whales Trader .
2 – القيام بإرسال إثبات دخولك في الصفقة من خلال تصوير أمر الدخول المنفذ من تطبيق الجوال أو من منصة Whales Trader .
3 – القيام بإرسال إثبات خروجك من الصفقة مع كتابة نسبة ربحك في هذه الصفقة كنسبة مئوية ، و في نهاية كل يوم سوف تقوم إدارة المسابقة بجرد جميع أرباح المشاركين على حدى ثم يتم نشر قائمة بأسمائهم على القناة بجانب آداء كل منهم .
عند حلول آخر يوم في المسابقة – و هو يوم 5 / 5 / 2019 – سوف تقوم إدارة المسابقة بجرد جميع أرباح المشاركين ثم يتم إختيار 20 فائزاً من أصحاب أعلى النسب المئوية ربحاً ولا يهم قيمة الربح بالدولار أو قيمة رأس المال ، أي أن النسبة المئوية فقط هي التي يتم احتسابها .
جوائز المركز الأول :
- الحصول على بطاقة مجانية للحضور إلى مخيم Whales Trader الذي سيتم الإعلان عنه قريباً .
- الحصول على جائزة اشتراك مجاني ( LIFETIME ) بقيمة 499 دولار .
- إمكانية الدخول الحصري للتطبيق و استعماله قبل موعد إطلاقه للمشتركين من قبل منصة Whales Trader .
جوائز المركز الثاني :
- الحصول على جائزة إشتراك مجاني لمدة ( سنة كاملة ) بقيمة 299 دولار .
- إمكانية الدخول الحصري للتطبيق و استعماله قبل موعد إطلاقه للمشتركين من قبل منصة Whales Trader .
جوائز المركز الثالث :
- الحصول على جائزة إشتراك مجاني ( 6 أشهر ) .
- إمكانية الدخول الحصري للتطبيق و استعماله قبل موعد إطلاقه للمشتركين من قبل منصة Whales Trader .
جوائز المركز الرابع حتى المركز العشرين :
- الحصول على جائزة إشتراك مجاني ( 3 أشهر ) .
- سوف تكون هناك جوائز مالية و تقديرية أخرى للفائزين سوف يتم الإعلان عنها في يوم إنتهاء المسابقة .
ملاحظة : إن التطبيق يحتوي على إمكانية ( stop loss & take profit ) و التي تعمل في نفس الوقت للصفقة الواحدة و سوف يتم إطلاقها في الأيام القليلة القادمة .
الموقع الإلكتروني الخاص بمنصة Whales Trader :
https://whalestrader.com
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