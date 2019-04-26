دعوى قضائية بيتفنكس و تيثر تسرق ٨٥١ مليون دولار

في خبر مهم وخطير في سوق العملات الرقمية، فإن المدعي العام لولاية نيويورك يحقق في قضية تورط كل من Bitfinex و Tether التي تتبع نفس الإدارة في خسارة أموال بقيمة 851 مليون دولار. ونشرت صحيفة ياهو المالية تقريراً ننقله اليكم.

المدعي العام لولاية نيويورك (NYSAG) يقاضي بورصة العملات الرقمية العملاقة Bitfinex، وشركة Tether التابعة لها والتي تقف خلف العملة المستقرة USDT.

في وثيقة مؤلفة من 23 صفحة بتاريخ 24 أبريل، تدعي أن مكتب NY AG لديه سبب للاعتقاد بأن العديد من المتداولين في نيويورك و الولايات المتحدة يتعاملون على منصة الشركة، في حين أن شركة Bitfinex قالت في عام 2018 أنها لا توفر خدمة التداول لهؤلاء العملاء في ولاية نيويورك بعد الآن.

وقالت إن مكتب النائب العام لديه تحقيق جاري للكشف عن “عمليات الإحتيال المستمرة التي تقوم بها Bitfinex و Tether” ، وتطلب الهيئة جميع الوثائق المرتبطة بمستخدمي Bitfinex في ولاية نيويورك.

التفاصيل من الدعوى ترسم صورة لـ Bitfinex و Tether تشارك في “معاملات متضاربة غير معلنة لتغطية خسائر Bitfinex عن طريق تحويل الأموال من أموال إحتياطي tether .”

وفقًا للدعوى القضائية ، عقدت Bitfinex شراكة مع Crypto Capital التي تعمل في معالجة المدفوعات في بنما للتعامل مع عمليات السحب للعملاء، بعد أن كافحت لإيجاد بنك مرموق للعمل معه.

وعلى الرغم من مقدار المال الكبير على المحك ، لم توقع Bitfinex عقدًا أو اتفاقية رسمية مع Crypto Capital.

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ووفقاً للدعوى ، فإن Bitfinex قامت بخلط أموال العملاء عبر Crypto Capital، وتشير الملاحظات في الدعوى إلى:

” وفقًا للوثائق المقدمة إلى OAG من المستجيبين، فإنه بحلول عام 2018، وضعت Bitfinex أكثر من مليار دولار من أموال العملاء و الشركات مع Crypto Capital “

“وكما تم التوضيح لمكتب النائب العام، استخدمت Bitfinex و Tether أيضًا عددًا من معالجات الدفع من طرف ثالث للتعامل مع طلبات سحب العملاء، بما في ذلك مختلف الشركات المملوكة من قبل التنفيذيين في Bitfinex و Tether ، بالإضافة إلى أصدقاء آخرين من Bitfinex…

ويعتقد مكتب النائب العام (OAG) أن Bitfinex قد طلبت خدمات معالجة الدفع من طرف ثالث مثل Crypto Capital لأنه في ذلك الوقت ، لم يكن لدى Bitfinex أي بنك موثوق به يمكنه أو يمكنه العمل معه. ”

وفي أكتوبر 2018 ، بدأت Bitfinex تتصارع وتعاني من طلبات سحب العملاء. ووفقًا للنائب العام لولاية نيويورك ، فإن السبب في ذلك كان فقدان أو سرقة أموال بقيمة 851 مليون دولار من قبل Crypto Capital (والتي هي أموال مختلطة للمنصة وعملائها). وحتى الآن ، لم تكشف Bitfinex علنا عن خسارة الأموال.

المصدر: finance.yahoo