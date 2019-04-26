منصة “Coinbene” تفقد 100 مليون دولار من العملات الرقمية… هل هو اختراق أمني أم عمل داخلي؟

دخلت منصة “Coinbene” في قدر كبير من الدراما حول فقدان عملات رقمية مشفرة بقيمة 100 مليون دولار. تتزايد الاختلافات عندما يناقش الناس ما إذا كانت هذه العملات الرقمية قد فقدت بسبب اختراق للمنصة أو عمل داخلي من قبل فريق العمل.
قرب نهاية مارس 2019، تم نقل أكثر من 100 مليون دولار من العملات الرقمية من محفظة منصة “Coinbene” إلى عنوان مجهول. في ذلك الوقت، أنكرت المنصة تعرضها للاختراق وذكرت أنها كانت في وضع الصيانة، والتي يزعم أنها ما زالت جارية.
ذكرت شركة “تحليل بلوكشين Elementus” سابقًا في 27 مارس أن حادثة منصة “Coinbene” تحمل جميع السمات المميزة للاختراق الأمني.
في التقرير، ذكرت شركة (Elementus):
“بعد تحويل العملات الرقمية من منصة Coinbene، تم نقل الرموز بسرعة إلى منصة Etherdelta اللامركزية، حيث تم بيعها مقابل عملات الايثيريوم ETH. كما تم نقل مبلغ كبير من الأموال إلى المنصات المركزية، بما في ذلك Binance و Huobi و Bittrex. تستمر الأموال في الانتقال إلى المنصات حتى في وقت كتابة هذا التقرير”.
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في حين أن هذا يشير إلى أن المنصة قد تم اختراقها لأنه تم نقل العملات الرقمية وبيعها إلا أن هناك بعض التفاصيل الخاصة حول الأشياء التي حدثت في منصة “Coinbene” خلال هذا الوقت.
كما ذكر موقع “Cointelegraph” الذي تلقى تفاصيل حصرية من أصحاب المصلحة المتضررين من الموقف، في حين سرق المتسللين عملات رقمية بقيمة 100 مليون دولار من رموز (ERC-20)، فقد قاموا باستبدالها بعملة الايثيريوم (ETH) وحوالي 1.2 مليار بعملة (MXM)، وذلك بقيمة 118.6 مليون دولار.
بعد ذلك بوقت قصير، امتلكت محفظة منصة “Coinbene” ما قيمته 200 مليون دولار من رموز (MXM) وارتفع سعر عملة ماكسمين (Maximine). إنها صدفة غريبة للغاية، وتؤدي إلى تكهنات بأن عملة “Maximine” و منصة”Coinbene” كانا في “تعاون وثيق” وأن ما يسمى بـ “الاختراق” هو في الواقع عمل داخلي.
يُعد حادث “Coinbene” غريب للغاية حيث أن المنصة كانت تحت الصيانة لبعض الوقت ولا تزال تحت الصيانة حتى هذا اليوم. لا يزال هناك العديد من الأسئلة حول ما يجري، ولم تقم منصة “Coinbene” بالتعليق على هذا الحدث حتى الآن. ومع تطور هذا الموقف، سنقوم بالإفصاح عن المعلومات المتعلقة بحادثة منصة “Coinbene” بما في ذلك ما حدث بالفعل ومن يقع عليه الخطأ.
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