متصفح Brave يعلن عن إطلاق منصته الاعلانية

أطلق المتصفح الذي يركز على الخصوصية Brave منصته الإعلانية بعد أن حققت عملتة الرقمية BAT أرباحًا بنسبة 220٪ منذ مطلع العام ، هل يجب أن يكون المعلنون قلقين؟

Brave :

هو متصفح ويب سريع ومجاني وآمن لنظام Android يوفر مانع إعلانات مدمج، ويضمن الحماية من التتبع، ويساعد على تحسين البيانات وحفظ البطارية.

تسمح Brave Ads للمستخدمين بالحصول على مكافآت عن طريق الإشتراك في مشاهدة الإعلانات وحظر الإعلانات التي لا يريدون رؤيتها.

ما تقوم به Brave هي محاولة لتعطيل النموذج الحالي ومنع ازعاجات سوق الإعلانات الذي يزيد على 600 مليار دولار.

إعلان منبثق على منصة إعلانات Brave ، أسفل اليمين.

يمكن للمستخدمين أن يكسبوا 70٪ من حصة إيرادات الإعلانات في العملة الرقمية (BAT) كمكافأة لتفاعلهم مع خاصية الإعلانات.

إن المنصة التي تدعمها بلوكتشين ، والتي أنشأها Brendan Eich مؤسس Mozilla و JavaScript ، مدفوعة بفلسفة تنص على الإهتمام بقوانين الخصوصية والأمان للمستخدمين أولاً ، ولإثبات ذلك تظهر للمستخدمين إعلانات من علامات تجارية يهتمون بها.

يعتمد نموذج الإعلان العالمي الحالي على تتبع سلوك المستخدم ، والإبلاغ عن ذلك للناشرين ، وعرض إعلانات الأشخاص استنادًا إلى عادات التصفح الخاصة بهم ، وفي عالم تحدث فيه انتهاكات الخصوصية والبيانات من أمثال Facebook ، أصبح الناس يبحثون بشكل متزايد عن البدائل الأكثر أمان .

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ترجمة التغريد :

أنا أستخدام متصفح Brave لفترة من الوقت الآن إنه أسرع وأكثر خصوصية وأمانًا من أي متصفح آخر استخدمته وهو يكافئني الآن بالعملة الرقمية !

هل يجب أن يكون المعلنون قلقين؟ حسنا ، نعم ولا – أو على الأقل ، ليس بعد .

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على الرغم من إرتفاع العملة الرقمية بنسبة تزيد عن 250٪ في الربع الأول من عام 2019 من 0.12 دولار إلى 0.43 دولار ، فإن هذا ليس بالضرورة مقياسًا للنجاح ، ولكن أسواق العملات الرقمية مدفوعة إلى حد كبير بالمعنويات بعد كل شيء ، وليس بالنتائج الفعلية.

لذلك ، نحتاج إلى إلقاء نظرة على أمثلة واقعية لمواقع الويب التي قامت بتطبيق Brave Ads ، ولهذا فإن النتائج جيدة جدا .

في الأعلى؟ العملة الرقمية الأصلية Brave ، (BAT) تحقق مكاسب بنسبة 250٪ في الربع الأول من عام 2019.

على سبيل المثال ، تلقى موقع Archive.org ، أحد أكبر مواقع الويب في العالم والذي يستقبل ملايين الزيارات يوميًا ، مبلغًا بسيطًا يبلغ 2500 دولار كدفعات صغرى من مستخدمي موقع Brave.

في حين أن نمو متصفح Brave ، الذي تم قياسه بالمستخدمين النشطين شهريًا (MAU) ، في إرتفاع مع تسجيل أكثر من 5.5 مليون مستخدم في يناير من هذا العام ، وأكثر من 20 مليون تنزيل لمتصفحه ، ما زال الطريق طويلًا جدًا للوصول إلى مستوى الحصة السوقية لمتصفح Chrome الأكثر شعبية في العالم ، والذي يستخدمه أكثر من 60٪ من مستخدمي الويب.

ومع ذلك ، يشير Brave إلى الإشتراك في حسابات 55000 من منشئي المحتوى ومواقع الويب بوصفهم “ناشرين متحققين من Brave” كإشارة متنامية على تغير الطريقة التقليدية التي يتم بها دفع الإعلانات وعرضها على المستخدمين.

قال بريندان إيتش:

مع Brave Ads ، نطلق منصة إعلانية رقمية تعد الأولى من نوعها لحماية حقوق بيانات المستخدمين ومكافأتهم على اهتمامهم ، وتهدف Brave Ads أيضًا إلى تحسين اقتصاديات صناعة الإعلان على الإنترنت وتحويلها ، بحيث يمكن للناشرين والمعلنين الإزدهار بدون الوسطاء الذين يجمعون رسومًا ضخمة والتي تساهم في المراقبة على شبكة الإنترنت ، كما تعد الخصوصية وعدم التتبع جزءًا لا يتجزأ من مهمتنا لإصلاح الويب ونموذج التمويل الخاص به. “

في وقت كتابة هذا التقرير ، كان BAT يتداول بسعر 0.42 دولار في وتبلغ حصته السوقية 531 مليون دولار.

المصدر : ccn.com

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