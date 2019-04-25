أحد مؤسسي “سوفت بنك” يخسر 130 مليون دولار في استثمارات الكريبتو

كشف تقرير صادر عن صحيفة “وول ستريت جورنال” أن “ماسايوشي سون” مؤسس ورئيس مجموعة سوفت بنك (SoftBank) قد خسر أكثر من 130 مليون دولار من استثماراته في البيتكوين.

استثمر الملياردير الياباني المعروف باستثماراته في الشركات الناشئة بكثافة في عملة البيتكوين (BTC) في أواخر عام 2017 عندما كانت قيمة العملة الرقمية قد بلغت ذروتها بالفعل. ومع ذلك، فمع بدء هبوط الأسعار، قام ببيع جميع ما يملكه من العملات الرقمية.

بلغت قيمة البيتكوين ذروتها في ديسمبر 2017، بعد إطلاق عقود البيتكوين الآجلة في الولايات المتحدة بواسطة بورصة شيكاغو بوردز اوبشنز. ومع ذلك، لم تتمكن العملة الرقمية من الحفاظ على سعرها وبدأت في الهبوط، حيث وصلت إلى أدنى مستوى لها عند 3200 دولار في ديسمبر الماضي.

في الأيام الأخيرة، أظهر البيتكوين اتجاهًا صعوديًا وثابتًا مرة أخرى حيث ارتفع فوق مستوى 5400 دولار، وفقًا لموقع CoinMarketCap.

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لقد تم استثمار “سون” في العملات الرقمية تحت إشراف “بيتر بريجر” أحد رؤساء مجموعة (Fortress Investment). لقد كان “بريجر” نفسه مستثمرًا مبكرًا في البيتكوين وراهن أولاً على العملات الرقمية في عام 2013.

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استحوذت مجموعة سوفت بنك “SoftBank” على مشروع “بريجر” في فبراير 2017 والذي منحهم السيطرة على استثمارات البيتكوين التي تزيد قيمتها على 150 مليون دولار للشركة اليابانية القابضة.

دخلت “سوفت بنك” في دائرة الضوء عندما أطلقت صندوق بقيمة 100 مليار دولار لتمويل الشركات الناشئة في جميع أنحاء العالم. قامت الشركة باستثمارات كبيرة في العديد من المشاريع المبكرة بما في ذلك الشركات الكبرى الناشئة مثل Uber و WeWork و Flipkart. ومع ذلك، لم يقم الصندوق بأي استثمار ملحوظ في أي شركة ذات صلة بالكريبتو أو البلوكشين.

ليس “سون” هو الملياردير الوحيد الذي فشلت استثماراته في صناعة الكريبتو، كما كشف مؤسس شركة آبل “ستيف وزنياك” العام الماضي عن مشاركته في عدد قليل من عروض العملة الأولية (ICOs) الفاشلة.

في هذه الأثناء، كشفت لاعبة التنس الشهيرة “سيرينا ويليامز” مؤخراً عن استثمارها في منصة Coinbase ومقرها الولايات المتحدة من خلال “سيرينا فنتشرز”.