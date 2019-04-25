مفاجأة… منصة بينانس لا تشتري عملات (BNB) الرقمية بغرض الحرق!

تقوم منصة بينانس بتشغيل عملات (BNB) الخاصة بها مع الانطباع بأنها تقوم بإعادة شرائها من المستخدمين وحرقها. ومع ذلك، ليس هذا هو الحال لأن منصة العملات الرقمية الأشهر أجرت بعض التغييرات على ورقة العمل الأصلية ولن تعيد شراء عملات بينانس (BNB) من أصحابها.

وتقول منصة بينانس، إنها لا تشتري رموز بينانس (BNB) من أصحابها. قام “جيمس سبيدياكي” وهو مستثمر في عالم الكريبتو، بنشر هذه النقطة في تغريدة قبل ساعات قليلة.

لقد قام بالتغريد:

“لقد أزلنا مرجع إعادة الشراء لأننا في الواقع لا نقوم بشراء رموز (BNB) ونعمل ببساطة على تقليل العرض من خلال حرق BNB من الموجود لدينا”. ومع ذلك، فإن هذه المعلومات تتعارض مع ما كانت تخبرنا به منصة بينانس.

على الموقع الرسمي على الإنترنت، تقول منصة بينانس (Binance)، أثناء وصف استخدام الرمز المميز لـ(BNB)، ذكرت أنه سيتم استخدام 20% من أرباح في كل ثلاثة أشهر لشراء رموز عملة بينانس (BNB). بعد ذلك، سوف تقوم بينانس بحرق هذه الرموز.

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في حين أن “بينانس” تحتوي على 200 مليون رمز (BNB)، فإن عملية حرق العملات المشفرة ستساعدهم على تقليل المبلغ الإجمالي إلى 100 مليون. لكن الأمور تغيرت مع مرور الوقت، ولا نعلم إن كانت المنصة ستستمر بذلك.

قامت منصة بينانس بإجراء تغييرات على ورقة العمل. وذكر “تشانجبينج تشاو” قوله إن بينانس اضطرت إلى إزالة مرجع إعادة الشراء. وذلك لأنهم لم يعودوا يرغبون في إعادة شراء الرموز وتقليل العرض عن طريق حرقها.

“لقد قمنا مؤخرًا بتحديث ورقة العمل لوصف أفضل لكيفية إجراء الحرق فعليًا. على سبيل المثال، أزلنا مرجع إعادة الشراء لأننا في الواقع لا نقوم بإعادة شراء رمز بينانس (BNB) ونعمل ببساطة على تقليل العرض من خلال حرق عملة بينانس (BNB). كما أزلنا لغة الربح لأن بعض المناطق تميل إلى ربط الأرباح بالأوراق المالية، وللمضي قدمًا، نخطط لوصف الحرق بهذه الطريقة، وحرق ما نحرقه”.

في الإصدار الجديد من ورقة العمل، قامت “بينانس” بإزالة الجزء الذي تقول إنها ستستخدم 20% من أرباحها في كل ثلاثة أشهر لإعادة شراء رموز (BNB). اكتسبت العملة المشفرة الكثير من الجاذبية من مستثمري الكريبتو بسبب خيار إعادة الشراء الذي سيحتفظون به. الآن وقد لا يكون البديل متاحًا، سيكون من المثير للاهتمام معرفة ما إذا كان الناس ما زالوا مهتمين بالأستحواذ والاحتفاظ بعملة BNB الرقمية.

لقد مر رمز بينانس (BNB) بسنة رائعة وهو الآن واحد من أفضل عشرة عملات مشفرة من حيث القيمة السوقية. ومع ذلك، يقول “تشانجبينج تشاو” أنه كان عليهم إزالة لغة الربح في ورقة العمل نظرًا لأن العملة المشفرة كانت تعتبر ورقة مالية في بعض البلدان بسبب ذلك.

هذا يثير سؤالًا حرجًا يدور منذ فترة. ما هو بالضبط شراء الرموز من المستثمرين؟ لا يزال غير واضح لبعض الناس إذا كان رمز بينانس (BNB) ورقة مالية أم لا. ويوفر “بينانس” حالات استخدام مختلفة لعملتهم المشفرة. ومع ذلك، فإن حالة الاستخدام الأكثر وضوحا هي في المنصة اللامركزية (DEX).