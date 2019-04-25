XRP أسوأ العملات الرقمية الرئيسية أداءاً في عام 2019

إن عملة XRP ) Ripple ) لديها بداية كارثية في عام 2019 . ففي هذا العام الذي عاود فيه البيتكوين بقوة إلى المنطقة الصعودية ، تحطمت الـ XRP بنسبة 16 بالمائة . ثالث أكبر عملة رقمية من حيث القيمة السوقية تعتلي الآن المراكز العشرة الأولى لأسوأ العملات الرقمية أداءً لهذا العام .
بينما يرتفع سوق العملات الرقمية إلى المنطقة الصعودية ( bull territory ) ، فإن XRP تنهار . | المصدر : CoinCodex
تفاقمت مشكلات Ripple في جلسة التداول يوم أمس حيث انخفضت قيمة عملة الـ XRP بنسبة 7 في المائة ، دون مستوى 0.30 دولار .
إن عملة الـ XRP تتدنى في الآداء بإستمرار على عكس أداء البيتكوين و سوق العملات الرقمية على نطاق واسع .
لقد حقق سوق العملات الرقمية انتعاشًا قويًا في الأشهر الأولى من عام 2019 حيث ارتفع البيتكوين بنسبة 43 في المائة هذا العام ، متفوقًا على سوق الأسهم و كل سهم في مؤشر “داو جونز” Dow Jones الصناعي .
إن أداء العملات الرقمية الأخرى كان أفضل حيث ارتفعت عملة الـ Litecoin محققة مكاسب بنسبة 135 في المئة منذ يناير الماضي ، في حين ارتفعت عملة EOS بنسبة 82 في المئة . أما العملة البارزة التي استطاعت تحقيق قصة نجاح هائلة لعام 2019 ، و هي عملة ( Binance Coin ( BNB ، فقد ارتفعت بنسبة 283 في المائة .
أداء عملة XRP السنوي حتى الآن مقارنة مع عملة البيتكوين و أكبر الرابحين Binance Coin . | المصدر : CoinCodex
و مع ذلك ، فقد فشلت عملة الـ XRP في الإنضمام إلى أقرانها في العودة الملحمية للعملات الرقمية . حيث تظل العملة الرقمية الصادرة عن شركة Ripple عالقة عند 0.29 دولار أمريكي ، أي أدنى بنسبة 92 في المائة عن أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 3.84 دولار أمريكي .
على الأرجح ، يكمن عدم وجود حركة سعر لعملة الـ XRP وراء شركة Ripple ،إن الشركة تهدف إلى توفير تقنية التحويلات الدولية ( international remittance technology ) للبنوك الكبرى و مقدمي خدمات المدفوعات ولكن على الرغم من إثارة المئات من الشراكات المصرفية ، فإن حفنة صغيرة فقط تستخدم بشكل نشط عملة الـ XRP من أجل السيولة .
و كان “ستيفن ديب” Steven Diep قد صرح في تغريدة له على حسابه في موقع Twitter ، في 18 ديسمبر العام الماضي ، قائلاً :
” نظرًا لعدم اليقين في اللوائح التنظيمية ، لا تستخدم أي من المؤسسات المصرفية خدمة xRapid اعتبارًا من الآن ، فقط مزودي خدمات الدفع . “
كان “براد جارلينجهاوس” Brad Garlinghouse – الرئيس التنفيذي لشركة Ripple – يتباهى ذات مرة بأن “العشرات” من البنوك سوف تستخدم خدمة xRapid – التي صنفت عملة الـ XRP كجسر – بحلول نهاية عام 2019 . حتى الآن ، هناك بنك مرخص واحد فقط يستخدم خدمة xRapid ، و العملاء الآخرون هم مزودي خدمات الدفع المحليين .
ببساطة ، فإن خدمة xRapid و سيولة عملة الـ XRP لم يصلا بعد إلى تغيير قواعد اللعبة كما ادعت شركة Ripple أنهما سيفعلان فلقد هبط التجار إلى الأرض بعد هذه الإدعاءات المبالغ فيها .
لقد تم إضعاف نقطة البيع الفريدة الخاصة بشركة Ripple ، عند دخول بنك JP Morgan و موقع التواصل الإجتماعي Facebook إلى ساحة العملات الرقمية .
إن صناعة العملات الرقمية قد سخرت من عملة بنك “جي بي مورغان” الرقمية الجديدة المثيرة للجدل JPM Coin عندما تم الكشف عنها هذا العام ، بما في ذلك الرئيس التنفيذي لشركة Ripple لكن من المحتمل أن عملة JPM Coin قد لعبت دورًا في خنق حركة سعر عملة الـ XRP .
لماذا ؟ ، لأن عملة JPM Coin تهدد بالقيام بما تقوم به عملة الـ XRP حيث تم تصميم عملة JPM Coin لجعل التحويلات البنكية أسرع و أرخص ومن الممكن أيضًا أن يتم استخدامها يومًا ما في مدفوعات التحويلات بين البنوك ( inter-bank remittance payments ) .
في الوقت نفسه ، كشف Facebook عن خطط إطلاق عملة رقمية من شأنها تسهيل مدفوعات التحويلات المالية في الهند و تعتبر مدفوعات التحويلات المالية الهندية واحدة من أهم أسواق Ripple .
أي بعبارة أخرى ، لقد حصلت Ripple و XRP على بعض المنافسين الهائلين و الراسخين .
تحارب شركة Ripple أيضًا دعوى جماعية بسبب علاقتها بعملة الـ XRP و تؤكد شركة Ripple أنها لم تقم بإنشاء عملة الـ XRP ، كما أنها لا تمتلك أي إتصال مباشر مع هذه العملة الرقمية ولكن الوثائق القانونية تقول خلاف ذلك .
كنتيجة لعلاقات شركة Ripple الوثيقة بـ XRP ، يجادل الكثيرون بأنه ينبغي تصنيفها كـ “ورقة مالية” ( security ) .
لا تزال هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية ( The Securities and Exchange Commission ( SEC هادئة في هذا الشأن كما أن الارتباك حول تصنيف عملة الـ XRP من المحتمل أن يجعل بعض المستثمرين حذرين تجاهها .
في الوقت الحالي ، فإن عملة الـ XRP تتخلف عن الحالة الصعودية الواسعة لسوق العملات الرقمية .
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